Se il 2020 non è ancora diventato l'anno della patrimoniale, lo potrebbe diventare il 2021. Il nostro conto corrente non è ancora al sicuro. Il fantasma di una nuova tassazione aleggia come Lo spirito del Natale del futuro, uno dei protagonisti del Canto di Natale di Charles Dickens. Dove mettere mano ai risparmi degli Italiani sembra proprio che sia diventata una necessità per il nostro Governo, alle prese con una crisi sanitaria senza precedenti, che sta mettendo a dura prova le casse dello Stato.

Sono gli tre scenari sui quali potrebbe muoversi l'Esecutivo nelle prossime settimane. All'orizzonte ci sono tre scenari che aleggiano pesantemente sul nostro conto corrente: la patrimoniale, il prelievo forzoso od un'azione volontaria. L'innesco che ha fatto esplodere questa nuova dinamite è sotto gli occhi di tutti. L'emergenza sanitaria innescata dall'epidemia Covid 19 lascerà agli Italiani una pesante eredità da affrontare. Una crisi economica senza precedenti, che nemmeno con una maxi-iniezione di denaro potrà arginare molto facilmente. Quindi si deve tornare a parlare di patrimoniale e di prelievo forzoso sul nostro conto corrente.

Conto corrente: il timore della patrimoniale!

Sicuramente quando si parla di patrimoniale, la maggior parte degli Italiani ne sono spaventati. E' sinonimo di furto effettuato direttamente dal nostro conto corrente. Una parola che non farebbe, comunque, paura a Pierferdinando Casini, che nel corso della trasmissione Agorà ha spiegato di concordare sul fato che quanti hanno di più, debbano dare di più. In altre parole Casini sarebbe favorevole ad una patrimoniale. Il politico ha poi aggiunto che, nel caso in cui glielo dovessero chiedere, sarebbe disposto a pagare una patrimoniale, perché crede che sia giusto. Dello stesso parere è Paola Nugnes, senatrice del Movimento 5 Stelle, che dalla pagine dell’Huffington Post, ha affermato di essere favorevole ad un'eventuale patrimoniale. Contemporaneamente ha criticato il sistema capitalistico, che nell'ultimo anno è stato messo a dura prova dall'emergenza sanitaria.

Secondo una recente ricerca, la ricchezza accumulata dagli Italiani equivale a qualcosa come 10.000 miliardi di euro, suddivisa tra fabbricati, investimenti finanziari, terreni e cosia via. Stiamo parlando di un valore pari a 5,5 vole il Pil. Nel caso in cui si dovesse applicare un'aliquota pari all'1%, sarebbe possibile riuscire a reperire qualcosa come 100 miliardi di euro. Nonostante tutto la patrimoniale - ovviamente - è impopolare. Ricordiamo che questa ennesima tassa non colpisce unicamente il conto corrente, ma esiste già e passa dalle proprietà immobiliari. L'Imu è una patrimoniale sulle seconde case, che genera importanti introiti per le casse dello Stato.

Conto corrente: ad inquietare è anche il prelievo forzoso!

Uno dei fantasmi che continua ad aleggiare sul conto corrente di ogni Italiano è quello del prelievo forzoso. Tanto per avere un'idea di quello di cui stiamo parlando è un po' quello che fece Giuliano Amato nel 1992. Una mossa che sicuramente fu molto impopolare trent'anni or sono e che ancora oggi fa venire i brividi a tutti i contribuenti. Nel corso della notte, ogni singolo conto corrente subì una piccola perdita. Qualcuno potrebbe definirla un'arma necessaria per fronteggiare e sconfiggere la crisi economica che stiamo attraversando. Peccato che le prime vittime che la crisi sta producendo siano proprio i contribuenti, che dovrebbero pagare la patrimoniale con il prelievo forzoso.

Nonostante tutto, sembra che all'orizzonte ci sia uno scenario non molto doloroso. Diciamo una patrimoniale servita con il panettone. L'ipotesi che starebbe prendendo quota è quella avanzata da Pier Paolo Baretta, viceministro all'Economia, che per il momento avrebbe completamente smentito la possibilitò di un prelievo forzoso sul conto corrente degli Italiani.

L’idea è quella di una mobilitazione di massa dell’intero Paese, ma in forme assolutamente volontarie - afferma Baretta -. Proveremo ad attrarre il risparmio in canali d’investimento virtuosi e con garanzie rafforzate.

Patrimoniale: una storia che affonda nel tempo!

La storia d'Italia è ricca, quando si parla di patrimoniali. Gli storici ne ricordano più di una a partire da quella varata dal Governo Nitti nel 1919, che doveva servire a far fronte ai debiti che lo Stato aveva contratto nel corso della Prima Guerra Mondiale. Questa patrimoniale serviva anche a recuperare parte degli extraprofitti che gli industriali avevano incassato nel corso del periodo bellico. Anche la Guerra d'Etiopia, nel 1936, ebbe la sua bella patrimoniale, mentre nel 1940 surono i cannoni a farne introdurre un'altra. Si dovevano acquistare gli armamentari per la Seconda guerra Mondiale.

Tra il 1947 e gli anni Sessanta ci fu l'imposta straordinaria per la ricostruzione, che venen trasformata poi nell'Invim, la tassa sull'incremento del valore degli immobili. Nel 1992, Amato introdusse il prelievo straordinario del 6 per mille sul conto corrente e l'Isi, che scomparve per lasciare il posto all'Ici sugli immobili. Poi vene il governo Monti che allargò l'Ici-Imu anche all'abitazione principale.