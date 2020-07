Il conto deposito è un rapporto bancario estremamente semplice e a rischio minimo. Prevede bassissimi costi di gestione e tassi di rendimento che ne possono giustificare l’apertura. Associato a un conto corrente a zero spese è la soluzione migliore per conservare il potere d’acquisto del denaro. Qui i migliori rendimenti 2020.

Il conto deposito è un rapporto bancario molto semplice nelle sue funzionalità. Facile da aprire online, non richiede né la lunga istruttoria richiesta all’attivazione di un conto corrente, né particolari garanzie e comporta un grado di rischio estremamente basso. Non può sostituire in nessuna maniera un conto corrente, ma può essere un ottimo strumento da affiancare a quest’ultimo per accantonare somme temporaneamente inutilizzate.

Quasi sempre gratuito e a zero spese, il conto deposito offre rendimenti sensibilmente superiori a quelli di un normale conto corrente senza però rientrare nella categoria degli investimenti. Rappresenta comunque un’eccellente opportunità per ottimizzare la gestione di un conto corrente abbattendone le spese di gestione.

Come funziona un conto deposito

Il conto deposito prevede esclusivamente tre operazioni: l’alimentazione tramite il conto corrente d’appoggio, i bonifici verso lo stesso conto e la gestione della giacenza. Non prevede altri tipi di servizi, e questo giustifica l’assenza di costi di apertura, chiusura e di gestione per quasi tutte le offerte e l’imposta di bollo (0,2% sulla giacenza) a volte accollata dallo stesso istituto bancario. La ritenuta fiscale del 26% sugli interessi riconosciuti è comunque sempre a carico del correntista.

Esistono due opzioni di gestione del denaro:

Il semplice deposito, non vincolato , con l’intera somma sempre disponibile, ma a un rendimento inferiore

, con l’intera somma sempre disponibile, ma a un rendimento inferiore Il deposito con parte o l’intera giacenza vincolata per un tempo variabile che va dai 3 mesi ai 5 anni. In questo caso si ottengono tassi di interesse superiori, al prezzo però di non potere disporre liberamente del denaro. Lo svincolo, possibile in qualsiasi momento, comporta la perdita di tutti o parte degli interessi maturati fino a quel momento al tasso di vincolo, riportando la rendita al tasso base.

Per liquidare la somma sul conto corrente d’appoggio sono di solito necessari 1-2 giorni lavorativi.

Ogni conto deposito è tutelato dal Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd), che garantisce un risarcimento fino a 100 mila Euro in caso di fallimento della banca. Mantenendo la giacenza sotto questa soglia si ottengono le stesse garanzie offerte da un tradizionale conto corrente.

Perché aprire un un conto deposito

Associare un conto corrente a un conto deposito è un’operazione che pur non potendola considerare nella categoria di un investimento (gli interessi di rendita per entrambi sono davvero troppo bassi per considerarla tale), consente di contenere gli elevati costi di un conto corrente e di conservare il potere d’acquisto del denaro.

Si può scegliere un conto corrente a costo zero, e mantenere una giacenza media inferiore ai 5.000 Euro, facendo accollare l’imposta di bollo di 34,20 Euro alla banca stessa. In alternativa si può scegliere un conto corrente base semplificato, al canone annuale più basso, sempre a zero imposta di bollo. Associando un conto corrente, appartenente a queste tipologie, a un conto deposito a zero spese si abbatteranno tutte le spese di gestione dei conti, massimizzando i tassi di rendita. Sarà nostra cura mantenere sul conto deposito una quota libera da vincoli, determinata dalle nostre esigenze e stile di vita, in maniera da rendere il sistema conto corrente-conto deposito uno strumento unico, economico e flessibile.

Quali criteri utilizzare nella scelta del migliore conto deposito

Vista l’estrema semplicità dello strumento e le garanzie bancarie che proteggono ogni conto al pari di un normale conto corrente, le variabili che possono guidare nella scelta di un conto deposito saranno sicuramente due:

Le spese (apertura, chiusura, canone, imposta di bollo, movimentazione da e verso il conto corrente) che devono essere le più basse possibili

(apertura, chiusura, canone, imposta di bollo, movimentazione da e verso il conto corrente) che devono essere le più basse possibili I tassi d’interesse, che devono essere i più alti. Va fatta una precisazione, a questo riguardo, sulle promozioni. Le banche spesso, per promuovere il proprio conto deposito lo presentano con tassi vantaggiosi per i nuovi clienti, per un periodo limitato terminato il quale, il rendimento si riallineerà al tasso a regime del conto, che magari poi è tutt’altro che vantaggioso rispetto a quello di altri conti deposito scartati in precedenza. Occorre sempre fare riferimento, quindi, ai tassi di interesse a regime, eventualmente anche perdendo l’opportunità di tassi interessanti offerti nei mesi iniziali.

Indicheremo ora i tre conti deposito senza vincolo e i tre conti deposito con vincolo, che offrono i migliori rendimenti 2020.

Conto deposito Banca Progetto

Con Conto Progetto, l’italiana Banca Progetto offre un conto deposito, senza vincoli e a zero spese, a un tasso ordinario nominale dell’1% su base annua, al lordo della ritenuta fiscale del 26%.

In sostituzione del tasso a regime dell’1%, per tutti i clienti che aprono il conto entro il 31 dicembre 2020, il tasso applicato sulle giacenze sarà dell’1,25% fino al 30 giugno 2021. Ricordiamo di fare sempre riferimento al tasso a regime e non a quello offerto a fini promozionali: In questo caso, però, il tasso a regime rimane comunque il più vantaggioso del 2020.

Il conto deposito di Banca progetto offre una periodicità di liquidazione trimestrale posticipata. L’esecuzione dei bonifici verso il conto corrente d’appoggio è garantita entro il giorno successivo alla registrazione dell’ordine eseguito entro le 17,30 di un giorno lavorativo.

Conto deposito Santander Consumer Bank

La torinese Santander propone ‘Io posso’, il conto deposito senza vincolo con un tasso lordo a regime dello 0,50% annuo con liquidazione trimestrale posticipata. Al netto delle trattenute fiscali offre uno 0,37%, tasso che in promozione, fino a giugno 2021 per i nuovi clienti, incrementa a 0,59% fino a una giacenza massima di 200 mila Euro. Non sono previste spese di attivazione, chiusura e gestione. L’unica voce di spesa è la ritenuta fiscale del 26% sulla rendita. È interessante per questo conto deposito, la possibilità di alimentazione da tre conti di appoggio differenti.

Conto deposito IBL Banca

IBL Banca, leader di mercato nel settore dei prestiti con Cessione del Quinto, in questa classifica di conti deposito senza vincolo si colloca pari merito con Santander. 'CONTOsuIBL' offre uno 0,37% netto di tasso creditore annuo, a regime. Mentre il tasso netto promozionale fino a tutto il 2020 è portato a 0,56%. Non sono previsti costi di gestione, attivazione o chiusura. Prevede una carta di debito attraverso cui effettuare gratuitamente prelievi di contante dagli sportelli ATM. I prelievi di contante con carta in zona non Euro prevedono una commissione del 2,5%, con un minimo di 2 Euro a un massimo di 10 Euro. Un’altra particolarità di questo conto, rispetto ‘Io posso’ di Santander, è il mantenimento del tasso creditore (a regime e in promozione) fino a un massimo di un milione di Euro.

Ora i tre conti deposito con i migliori rendimenti 2020 per giacenze vincolate:

Conto deposito Banca Privata Leasing

L’emiliana Banca Privata Leasing propone il conto deposito ‘Confort’ con somme vincolate per un tempo massimo di 48 mesi ottenendo interessi crescenti accreditati semestralmente, a partire da un tasso lordo dello 0,50% il primo semestre, fino all’ottavo semestre con un 3% lordo di rendimento. La liquidazione degli interessi è anticipata. Non sono previste penali per l’estinzione anticipata: oltre agli interessi già percepiti viene corrisposta la quota interessi maturata alla data di estinzione. Inoltre, sono possibili rimborsi parziali a condizione che si mantenga una giacenza minima di 1.000 Euro. Le medesime condizioni sono garantite per importi compresi fra 1.000 Euro e un milione di Euro. Riguardo i costi, i conti deposito di Banca Privata Leasing non hanno spese si gestione, apertura o chiusura. Le uniche voci di costo sono l’imposta di bollo dello 0,20% sulla giacenza e il 26% di ritenuta fiscale sulle rendite

Conto deposito Civi Bank

La banca locale di riferimento della Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, Civi Bank, offre ‘CiviConto’, un conto con profili di deposito vincolati che partono dallo 0,75% lordo per investimenti della durata di 6 mesi, fino ad arrivare all’1,50% per giacenze vincolate per 60 mesi. La capitalizzazione è semestrale per depositi vincolati fino a 18 mesi, annuale per i depositi vincolati fino a 60 mesi. Le somme sono svincolabili anticipatamente con una penale: l’ultima cedola non ancora maturata non sarà retribuita. L’importo minimo per un deposito vincolato di questo tipo è 5.000 Euro, il massimo 200 mila Euro. La politica dei costi di Civi Bank si riassume nell’addebito al correntista delle sole ritenute fiscali sulle rendite e dell’imposta di bollo sulla giacenza. Tutti gli altri costi di tenuta conto, apertura e chiusura, sono assenti.

Conto deposito IBL Banca

Anche per le giacenze vincolate IBL Banca offre un’interessante soluzione. Due opzioni di vincolo: una a capitalizzazione posticipata trimestrale fino a 36 mesi, l’altra a capitalizzazione a scadenza vincolo (massimo 24 mesi). Gli interessi lordi partono da 0,75% fino a raggiungere l’1% per somme vincolate oltre i 12 mesi sia con liquidazione trimestrale che a scadenza vincolo. L’importo minimo di deposito sono 5.000 Euro, il massimo un milione di Euro. Come per le giacenze senza vincolo, IBL Banca non prevede costi aggiuntivi oltre le ritenute fiscali del 26% sulla rendita e l’imposta di bollo dello 0,20% sulla giacenza.

A puro scopo illustrativo abbiamo stilato due classifiche separate, i migliori conti deposito non vincolati e i migliori conti deposito vincolati per consentire una comparazione più lineare fra proposte omogenee. Nella realtà, in molti casi, lo stesso conto deposito prevede la possibilità di scegliere fra una giacenza libera e una vincolata, o anche la loro compresenza.