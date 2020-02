Sulla vicenda del coronavirus sono arrivati i primi provvedimenti in materia di salute, che prevedono norme molto stringenti e che condizionano la vita dei cittadini di intere regioni.

Con lo scopo di fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria il Governo ha già messo a disposizione 20 milioni di euro.

Per le cosiddette zone rosse è al vaglio un decreto legge specifico per elaborare un piano di aiuti economici.

La modalità di intervento dovrebbe essere sulla falsariga delle misure, che si adottano solitamente in caso di calamità naturali, come succede per le alluvioni e per i terremoti.

Emergenza Coronavirus: Aiuti alle PMI

Le piccole e medie imprese (PMI) sono messe a dura prova dal coronavirus, con criticità abbastanza evidenti nelle aree focolaio del Nord Italia.

Il decreto dovrebbe arrivare in tempi molto rapidi, per consentire di dare una risposta concreta ai contraccolpi dovuti agli stop della produzione e alla sospensione forzata del lavoro.

I tecnici del Dicastero dell'Economia stanno predisponendo una serie di proposte, sotto la guida del Ministro Gualtieri e in collaborazione con il Presidente del Consiglio Conte.

Dovrebbero arrivare ingenti contributi per la ripresa delle attività, previa valutazione dell'effettiva entità del danno economico sull'azienda.

Coronavirus: Stop ai mutui e alle tasse

L'esecutivo, in base alle indiscrezioni che sono emerse, starebbe preparando un accordo con l'ABI per congelare le rate dei mutui.

Il Governo sta effettuando una serie di incontri con l'associazione bancaria per siglare accordi in tal senso.