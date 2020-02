Crollo Borse, il coronavirus come puntura di spillo. Wall Street, P/E delle grandi società quotate è troppo alto. La Cina del 2003 non è quella di oggi. Petrolio prima vittima finanziaria del coronavirus. Atteso un calo del prezzo di benzina e diesel al distributore. L'oro nero è sicuramente la prima vittima finanziaria del 2019-nCoV.

L'epidemia da coronavirus in Cina continua ad uccidere, ma a prevalere per ora sui mercati finanziari è un cauto ottimismo specie dopo che 2019-nCoV è stato isolato. Pur tuttavia, supponendo che nell'arco di poche settimane si riesca a fronteggiare il rischio pandemia, le Borse mondiali potrebbero comunque andare incontro ad un forte storno di entità ben superiore rispetto a quelli che potranno essere gli effetti negativi del rallentamento del Pil cinese per l'economia globale.

Crollo Borse, coronavirus come puntura di spillo

Non a caso Maurizio Ricci su Repubblica.it pone l'attenzione sul fatto che il coronavirus, per la finanza e per il mercato azionario, potrebbe rappresentare quella puntura di spillo tale da far esplodere a livello globale la bolla finanziaria.