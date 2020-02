Dai media alle piazze finanziarie, generando non poco panico e preoccupazione, il Coronavirus è il tema dominante del momento.

Antonio Amendola e Giacomo Tilotta, gestori Italia di AcomeA SGR, spiega che dai media alle piazze finanziarie, generando non poco panico e preoccupazione, il Coronavirus è il tema dominante del momento. Tuttavia, quando si ha a che fare con il panico e la paura, l’irrazionalità prende facilmente il sopravvento ed è per questo che bisogna fermarsi a riflettere specialmente in materia di investimenti.

Dal 21/02/20 al 25/02/20 si registrano le seguenti performance sui principali indici azionari italiani:

Ftse Mib -6.79%

Ftse Mid cap -6.67%

Ftse Small cap -5.98%

Dall'inizio del 2019, il gap delle Small Cap e Mid Cap contro il Ftse Mib, è pari all’11% e al 15% rispettivamente.

Giornate di panico su tutte le borse, ma in particolare sui nostri listini a causa delle crescenti preoccupazioni per la nostra economia. Le ordinanze del Governo, volte al contenimento la diffusione del virus, hanno imposto il blocco a molte attività commerciali, paralizzando le regioni che trainano il PIL italiano: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

A questo si somma la percezione di pericolo che hanno i turisti stranieri verso l’Italia, il che sta impattando negativamente due tra le nostre industrie principali: moda e turismo. Dati negativi per il PIL italiano il prossimo trimestre sono quindi quasi scontati, ma è davvero cambiata la nostra sorte nell'arco di una settimana? Siamo davvero isolati in questo calo macroeconomico?