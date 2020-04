Gli ultimi dati relativi alla situazione del coronavirus in Italia sono nel complesso incoraggianti e se da una parte non permettono di cantare vittoria, dall'altra portano a guardare al futuro con un pizzico di ottimismo.

Coronavirus in Italia: i nuovi casi restano stabili, già quelli attivi

I dati dell’Italia sull’emergenza Covid19 aggiornati a ieri, vedono i nuovi casi piuttosto stabili, a fronte però di una prosecuzione della discesa dei casi attivi e di una riduzione delle terapie intensive e dei ricoveri a livello nazionale.

Coronavirus: i dati aggiornati a livello nazionale

Nello specifico i casi totali in Italia sono cresciuti dell'1,4% su base giornaliera ieri a quota 189.973 e dell'1,6% medio negli ultimi tre giorni, rispetto all'1,7% medio dei tre giorni precedenti.

In valore assoluto, i nuovi casi sono stati mediamente pari a 2.915 negli ultimi tre giorni rispetto ai 2.931 nei tre precedenti.

Coronavirus: il punto della situazione in Lombardia e a Milano

Focalizzando l'attenzione sulla Lombardia, i casi totali sono cresciuti dell'1,6% non solo ieri, ma anche negli ultimi tre giorni, rispetto all'1,5% dei tre giorni precedenti.

In valore assoluto si tratta di 1.065 casi medi negli ultimi tre giorni (1,073 ieri) contro i 945 nei tre giorni precedenti.

Milano ha registrato ieri un tasso in linea con la media regionale, con un incremento dell'1,6% ieri, a fronte di una media a tre giorni del 2,4%.

Coronavirus: l'andamento dei casi attivi. Ricoveri e terapia intensiva

A livello nazionale i casi attivi ieri sono calati dello 0,8%. La media degli ultimi 3 giorni è stata di -463 contro +425 dei 3 giorni precedenti.

I tassi di crescita sono stati -0,4% in media negli ultimi tre giorni, rispetto a 0,4% nei tre giorni precedenti.

Infine, come anticipato in apertura continua il calo dei pazienti in terapia intensiva a livello nazionale (-117 ieri e -102 medio negli ultimi tre giorni) e si riduce anche il numero dei ricoveri (-934 ieri e -678 medio sui tre giorni). Rispetto al picco del 3 aprile, i pazienti in terapia intensiva sono scesi di circa 1.800 unità.

Nel complesso si tratta di numeri che confermano la tendenza già emersa nelle ultime giornate e che lascia ben sperare verso una conclusione del lockdown in Italia, previsto attualmente fino al 3 maggio prossimo.