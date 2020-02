Coronavirus Lombardia, il paziente zero negativo al tampone. Contagio coronavirus anche da pazienti asintomatici? I rischi per l'economia italiana con le misure restrittive. Dal calo dei consumi alla cancellazione di grandi eventi, e passando pure per la psicosi da viaggio tra ferrovie e voli aerei. Scenari di potenziali rischi si aprono inoltre pure per il mercato azionario a Piazza Affari?

I casi di coronavirus riscontrati in Lombardia, ed anche in Veneto, cambiano gli scenari sull'epidemia e probabilmente pure sulla nostra economia che già di suo tende a crescere meno della media europea.

Coronavirus Lombardia, il paziente zero negativo al tampone

Prima di tutto c'è da dire che per quel che riguarda l'epidemia c'è apprensione ed incertezza su chi è come si sia sviluppato il contagio in quanto, riporta liberoquotidiano.it, il cosiddetto 'paziente zero' della Lombardia in realtà sarebbe risultato negativo al tampone.