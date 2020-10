Ieri ho fatto un video nel quale riprendevo la lettera che il Dr. Restani ha scritto al Governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e nella quale il medico esortava il politico a non commettere l’errore già commesso da altri Governatori, ossia quello di prendere decisioni ulteriormente restrittive della libertà personale, al fine di ridurre la diffusione del virus.

Sostanzialmente il Dr. Restani sosteneva che la battaglia contro il Corona virus, non poteva avere altro esito che la sconfitta. Riprendo il passo di quella lettera che mi pare più significativo sotto questo punto di vista:

Se pensiamo davvero che chiudere tutto o quasi, riportandoci alla primavera dell’anno in corso, sia la soluzione, allora non abbiamo proprio capito nulla dei virus e di questo in particolare.

Un virus è più forte di noi, è una macchina perfetta nell’arte della diffusione che se ne fa un baffo delle mascherine e della distanza di sicurezza di un metro.

Insomma la diffusione del Corona Virus secondo il Dr. Restani è di fatto inevitabile, ma la fortuna nostra è che questo Covid-19 è veramente molto poco letale, in Italia infatti soltanto lo 0,079% del numero di casi confermati Covid ha poi avuto un esito infausto, colpendo quasi esclusivamente la fascia anziana della popolazione che presenta altre importanti patologie.

Ed allora siamo arrivati al punto.

C’era una persona che ci aveva detto tutto ciò praticamente appena scoppiata la pandemia, ricordate?

Questo è il discorso da lui fatto il 13 marzo, ossia una ventina di giorno dopo l’accertata positività del nostro paziente 1, quello riscontrato a Codogno.

Ascoltate due passaggi fondamentali di quel discorso:

Bisogna essere chiari.Questa è la peggiore emergenza sanitaria di questa generazione.Alcune persone la confrontano con la normale influenza stagionale, ma non è corretto, anche a causa della mancanza di immunità di gregge è molto più pericolosa e si diffonderà ulteriormente e dobbiamo prendere atto che molti perderanno i loro cari prima del tempo.

E poi ancora più avanti:

A questo punto mi preme parlare alle persone anziane.Poiché questa malattia è particolarmente pericolosa per te, anche se per la maggioranza sarà solo lieve e moderata, e molti sono preoccupati, penso che dovremo pensare sopratutto a loro, ai membri più anziani della famiglia, alle persone vulnerabili ed a tutto quello che possiamo fare per proteggerli nei prossimi mesi. Dovremo mobilitare milioni di persone per aiutarci e sostenerci a vicenda.

Adesso avrete senza dubbio capito a chi mi sto riferendo, a pronunciare questo discorso, ripeto il 13 marzo marzo, è stato Boris Johnson.

Ebbene probabilmente ricorderete tutti come fu criticato questo discorso, presero in giro il Primo Ministro inglese per aver parlato di immunità di gregge, e venne addirittura da alcuni considerato un discorso di stampo nazista, come se dire “molti perderanno i loro cari prima del tempo” anziché considerare quella frase un coraggioso atto di sincerità, fosse invece una espressione brutale nei confronti delle persone anziane, per non dire un’auspicabile selezione naturale delle persone più deboli.

Boris Johnson ci aveva detto solo la verità e i media di tutto il mondo lo hanno aspramente criticato, ma non solo … soltanto sedici giorni dopo aver pronunciato questo discorso, guarda te che caso, Boris Johnson risulta positivo al Corona virus …

A me è sembrato un avvertimento … occhio a fare discorsi di quel tipo, bisogna uniformarsi a quanto dicono gli altri capi di Stato e di governo europei.

E Boris Johnson, capendo “l’avvertimento” di fatto si è adeguato prendendo misure analoghe a quelle che erano state assunte in Germania, Francia, Spagna, Italia e così via. Certo non proprio esattamente le stesse misure, ma insomma ci siamo capiti.

Ebbene, oggi conosciamo molto di più di questo virus, sappiamo come trattare le polmoniti bilaterali che colpiscono i pazienti più gravi, sappiamo che il 95% dei positivi sono asintomatici, insomma il Covid-19 non dovrebbe più farci paura, ed invece?

Ed invece il martellamento dei media, o meglio, chiamiamolo con il proprio nome, il terrorismo mediatico non è mai stato così incessante. Ed allora la domanda dobbiamo porcela.

Perché?

Intanto sappiamo che i media al mondo sono … in poche mani. Normalmente sono società che economicamente … non stanno in piedi, tuttavia hanno un aspetto che fa gola, anzi, che viene ricercato in maniera spasmodica, sono un potere, non per niente la stampa è stata definita anche: il quarto potere. Ed allora?

Ed allora i media se li possono permettere solo chi può permettersi di “perdere soldi”, ossia chi guadagna lecitamente o illecitamente in altri settori.

Tuttavia non dobbiamo commettere l’errore di “pensare in piccolo”, certo lo dico senza remore, il nostro governo fa schifo, ma come potete tutti constatare non è che da altre parti in Europa le cose vadano molto meglio. Con ciò non intendo assolutamente dire mal comune mezzo gaudio, anzi, l’esatto contrario, mal comune nessun gaudio.

Insomma sembra che la vecchia Europa stia abbassando la testa, tutta!

Nel mondo chi invece non sembra voglia sottomettersi? Ovviamente il primo nome che mi viene alla mente è quello di Donald Trump, ed in effetti ha contro tutti, ma proprio tutti, i media internazionali.

Poi potrei pensare a Bolsonaro in Brasile ed eventualmente Putin in Russia, ma il crollo dei prezzi delle materie prime e soprattutto del petrolio potrebbe risultare un segnale dato a questi due politici, insomma, non ergetevi a paladini che potreste avere molto da perdere.

Rimane fuori la Cina che fa storia a sé e non entro nel merito.

Ed a livello sociale cosa accade?

Beh ultimamente qualcosa si è mosso un po’ in tutta Europa, manifestazioni di protesta contro le misure di limitazione delle libertà individuali ci sono state, al momento non si sono avuti scontri particolarmente violenti, ma è chiaro che per i Governi reprimere il dissenso è la cosa più facile del mondo.

Basta fare un lockdown e tutti muti ed in casa con le forze dell’Ordine a pattugliare le strade.

Insomma certamente nella storia abbiamo avuto momenti peggiori di questo, ma mai nella mia vita avrei potuto ritenere di vivere una situazione simile.