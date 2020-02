Con l'entrata nel nostro Paese del Coronavirus, il Governo Conte, con l'appoggio dei governatori delle regioni in cui sono stati diagnosticati e resi noti i primi contagi (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna), ha predisposto misure cautelari, allo scopo di circoscrivere il virus per mezzo delle zone rosse, poste attorno ai focolai, ed impedirne così la propagazione.

Coronavirus: quali sono le conseguenze sul PIL?

Questo sistema preventivo ha procurato non poche conseguenze al Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale.

In effetti, a causa del repentino arresto della quasi totalità della forza motrice, nelle regioni più redditizie del Nord Italia (in questo caso, Lombardia e Veneto) è stato riscontrato un rilevante calo delle statistiche, rispetto a gennaio e febbraio degli scorsi anni, e per il futuro, almeno per ora, non ci sono favorevoli prospettive.

Secondo l'ISTAT, il PIL nazionale nel 2018 (al momento non sono ancora disponibili le informazioni del 2019) è stato di circa 1.765 miliardi di euro.

Le regioni settentrionali colpite dal Coronavirus hanno prodotto rispettivamente 390,3 miliardi (Lombardia), 163,1 miliardi (Veneto), 137,4 miliardi (Piemonte) e 161,7 miliardi (Emilia-Romagna).

Ora, se prendiamo una calcolatrice e sommiamo ognuna delle cifre di cui sopra, otteniamo un ammontare del PIL che è pari a circa il 90% del Settentrione (852,5 miliardi) e che corrisponde dunque al 48% di quello totale del Paese (1765 miliardi).

Ad aggravare ulteriormente la situazione economica del Nord Italia sono anche delle altre misure, sempre disposte dal Governo e, successivamente, accettate dai Presidenti delle Regioni Veneto e Lombardia, che sono tese ad interdire la mobilità delle persone, dando in toto carta bianca alle forze di polizia, le quali hanno il compito di far rispettare la zona rossa, posizionata attorno ai focolai dell'infezione.