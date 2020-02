Coronavirus nel Nord Italia, le restrizioni nei Comuni focolaio. Quarantena Coronavirus, applicazione con sorveglianza attiva. Come cambia l'economia nei Comuni focolaio. Coronavirus Lombardia, attivato il numero unico di emergenza. Coronavirus, ecco il video del Ministero della Salute con i consigli da seguire per evitare il contagio.

Per contenere il contagio da coronavirus, il Governo italiano, a conclusione di un Consiglio dei ministri straordinario, ha varato tutta una serie di misure restrittive che, finalizzate al contenimento, cambieranno da subito la vita e l'economia nei cosiddetti Comuni focolaio.

Coronavirus Nord Italia, le restrizioni nei Comuni focolaio

In particolare, nei Comuni e nelle aree interessate al contagio scatta non solo il divieto di accesso e di allontanamento dei residenti, ma anche la sospensione di eventi, chiusura delle scuole e dei musei e di ogni altro luogo, pubblico o privato, di aggregazione. A scattare pure è la chiusura degli uffici pubblici fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Quarantena Coronavirus, applicazione con sorveglianza attiva

La quarantena, con l'applicazione della sorveglianza attiva, scatta per tutti coloro che entrano in Italia da Paesi a rischio epidemiologico, e per tutti coloro che hanno contatti stretti con persone affette dal coronavirus. In tal caso, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, a scattare è la misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.