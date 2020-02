Philippe Waechter, Chief Economist di Ostrum Asset Management (Gruppo Natixis IM), spiega che di solito un’epidemia tende a generare il classico impatto a V sull'attività economica, sulla scia di quanto successo con la SARS nel 2002 e nel 2003. L'impatto è importante, ma temporaneo e l’effetto persistente è molto limitato. Allo stesso tempo, si ritiene che le Banche centrali possano essere d'aiuto nel caso di uno scenario diverso, ed è in questo possibile supporto delle Banche centrali che va ricercato il motivo della tendenza al rialzo dei mercati azionari.

Ma può andare così quando ci sono 600 casi di coronavirus in Corea del Sud che provocano un livello di allerta nazionale? Può funzionare così quando 11 città in Italia sono in quarantena? Può andare avanti così quando il riferimento è la Cina all'inizio degli Anni 2000, quando le interazioni di Pechino erano limitate con il resto del mondo? Ora la Cina è un attore globale con un ruolo di primo piano nella maggior parte delle catene del valore. Se l'attività aziendale si ferma in Cina, l'impatto sarà globale in quanto le aziende di altre parti del mondo non saranno in grado di produrre in quanto non in grado di sostituire spontaneamente la componente cinese della loro linea di produzione. Questo effetto di ricaduta negativo è visibile nel bassissimo livello registrato dal Baltic Dry Index (costo del trasporto merci) e nel calo del numero di container in arrivo in Europa. Le imbarcazioni non possono lasciare i porti cinesi e, allo stesso tempo, le imbarcazioni non cinesi che arrivano in Cina non sono più in grado di consegnare i loro container perché la gente non lavora e perché le scorte sono già ad alto livello. L'effetto di contagio per l'economia globale passerà attraverso questo canale che porterà ad una sorta di disequilibrio che sarà favorevole agli Stati Uniti, almeno nel breve periodo.