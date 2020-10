Avvio d'ottava in netta frenata per i mercati azionari in Europa. A spaventare gli investitori è soprattutto la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus: sono stati registrati nuovi record di contagi in Francia come pure in Usa e, oltre alle misure introdotte in Italia, la Spagna domenica ha dichiarato lo stato d'emergenza. Il risultato sono state perdite intorno all'1% all'inizio degli scambi per le principali piazze del Vecchio Continente, mentre a Francoforte il Dax ha sfiorato una contrazione del 3% in scia al taglio della guidance da parte di Sap (intorno al 17% il crollo del titolo del colosso tedesco del software enterprise) che, insieme agli effetti della trimestrale di Intel (deprezzatasi addirittura del 10,58% venerdì a Wall Street, peggiore performance contemporaneamente di S&P 500, Nasdaq e Dow Jones Industrial Average), ha spinto in ribasso di oltre il 5% il settore tecnologico europeo.

Sap peggiora la guidance 2020 su nuove misure di lockdown

Sap domenica ha peggiorato la guidance sull'intero 2020 spiegando che la reimposizione di nuove misure di lockdown per contenere l'epidemia di coronavirus ha colpito la sua attività. Il gruppo tra l'altro non si attende più per il resto del 2020 una ripresa significativa di Concur (la sua applicazione per la gestione di trasferte di lavoro e spese di viaggio) e per questo ha ridotto da 27,8-28,5 a 27,2-27,8 miliardi di euro la stima di ricavi rettificati a valute costanti nell'anno. Tagliata anche da 8,1-8,7 a 8,1-8,5 miliardi la guidance relativa all'utile operativo rettificato. Nel terzo trimestre l'azienda di Walldorf ha segnato un declino del 4% per i ricavi, attestatisi a 6,54 miliardi di euro, a fronte di un utile operativo peggiorato dell'1% a 2,07 miliardi.

L'M&A non si ferma. Fusione per gli imbottigliatori di Coca-Cola

Intanto non si ferma l'M&A e sono proprio fusioni e acquisizioni a dare un po' di respiro ai mercati. A Londra, Coca-Cola European Partners (Ccep) è in rally di oltre l'8% dopo avere annunciato un'offerta non vincolante per acquisire Coca-Cola Amatil Limited (Ccl), che ha base in Australia. Il maggiore imbottigliatore indipendente al mondo di The Coca-Cola Company (partecipato al 19,11% dallo stesso colosso di Atlanta) con il takeover amplierebbe il suo raggio d'azione dall'Europa ad Australia, Nuova Zelanda, Indonesia, Papua Nuova Guinea, Fiji e Samoa. Ccep ha offerto 12,75 dollari australiani per azione, per il 69,2% del capitale, e parallelamente ha presentato una proposta relativa al 30,8% del capitale che fa invece capo alla casa-madre Usa. Complessivamente Ccl è stata valutata 8,7 miliardi di dollari australiani (5,2 miliardi di euro).

(Raffaele Rovati)