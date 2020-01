L'insorgenza di un coronavirus in Cina in concomitanza delle vacanze del Capodanno lunare del Paese potrebbe frenare la propensione al rischio degli investitori, in particolare sui mercati cinesi.

Nei giorni scorsi, gli asset rischiosi hanno avvertito una certa pressione a causa dell'epidemia del coronavirus nella città cinese di Wuhan. L'entità della correzione in Cina è stata probabilmente amplificata dall’avvicinarsi del prossimo Capodanno cinese, che terrà chiusi i mercati locali per più di una settimana. La festività dà agli investitori un motivo per essere più avversi al rischio nel breve periodo, in quanto non saranno in grado di agire su eventuali sviluppi negativi a partire da venerdì.

Le autorità cinesi sono più proattive e il sistema sanitario pubblico del paese ha più esperienza rispetto a quando si è verificata l'epidemia di SARS del 2003, che ha infettato più di 8.000 persone in tutto il mondo e ha causato più di 700 morti. Non ci sono state smentite o sforzi coordinati per nascondere il problema attuale: sia il presidente Xi Jinping che il premier Li Keqiang si sono rivolti al popolo cinese attraverso la televisione, dando avvertimenti e istruzioni per prevenire la diffusione del virus. Sono state adottate misure per ridurre al minimo il traffico da e verso Wuhan. Nel 2003, il traffico passeggeri delle compagnie aeree cinesi è diminuito di oltre il 40% nel 2003 e l'epidemia aveva ridotto il tasso di crescita del PIL cinese di 1-2 punti percentuali in quell'anno. È però chiaro che la tempistica di questa epidemia rende la situazione particolarmente delicata, in quanto il vasto movimento di persone durante il periodo del Capodanno cinese aumenta il rischio che il virus si diffonda in altre città della Cina e oltreoceano.