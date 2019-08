Ciò che è ovvio per la famiglia di agricoltori è fastidiosamente confuso per la Fed e per la sua controparte europea.

Tad Rivelle, Chief Investment Officer Fixed Income di TCW, spiega che in tempi recenti i banchieri centrali – essenzialmente politici con un dottorato – hanno promosso il mito che alzando o abbassando un’unica ‘manopola’, vale a dire il tasso di interesse, possa essere raggiunto un triplice obiettivo: crescita stabile, un’inflazione contenuta e mercati finanziari ‘equilibrati’. Sembra incredibile, ma immagino che agli occhi di chi brandisce il ‘martello’ dei tassi di interesse, ogni problema economico possa apparire come un ‘chiodo’. D’altro canto, definire una certa politica ‘stimolativa’ non la rende necessariamente tale, né chiarisce cosa esattamente si stia stimolando. L’economia nel complesso non è una macchina e gli esseri umani che sono l’anima del sistema non sempre reagiscono in base allo schema prefissato da un certo piano macroeconomico.

Nel 1981 Tad Rivelle ha ricevuto un corso accelerato sulla forza degli incentivi nel mondo reale da parte di un ingegnere, cresciuto in una fattoria in Oklahoma.

Il tema era quello dei limiti sui prezzi per il commercio interstatale di gas naturale, allora di recente aboliti. Spiegò a Tad Rivelle che i redditi della sua famiglia derivavano per la maggior parte dall’estrazione del gas più che dalla coltivazione del grano. In quel periodo il gas poteva essere venduto solo al prezzo artificialmente basso imposto a livello federale. Sebbene l’estrazione fosse comunque redditizia, le valvole furono chiuse e gli agricoltori decisero di aspettare che finisse il periodo dei prezzi prefissati.