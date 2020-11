Eccezionale!!! Eccezionale!!!

Permettetemi di dirlo un’altra volta … sono un veggente, anzi il più grande veggente del mondo! Ed allora consentitemi di raccontarvi la mia giornata, perché tutto comincia, come sempre la mattina, anzi, per la verità, tutto comincia alla mezzanotte di ieri.

Come ogni domenica a mezzanotte guardo come iniziano i mercati finanziari, già alle 22 della domenica iniziano gli scambi sul mercato valutario, il dollaro è ancora debolissimo in area 103 rispetto allo yen, un valore che io ritengo estremamente preoccupante, ma non importa forse un giorno vi parlerò anche di questo, comunque l’attesa è per la mezzanotte quando iniziano a contrattare i futures sui principali indici di Borsa americani.

Ebbene come ampiamente previsto aprono in territorio positivo, è praticamente ufficiale la nomina di Biden alla Presidenza degli Stati Uniti d’America e, dato che, come si dice sempre, la cosa che i mercati temono di più … è l’incertezza, ora l’incertezza è svanita, e chi ha dichiarato la vittoria di Biden?

Ma come chi ha dichiarato la vittoria di Biden, sono stati i Primi Ministri e Capi di Stato dei Paesi occidentali che tutti all’unisono alle ore 19:00, quindi ovviamente si sono messi d’accordo, hanno tutti contemporaneamente fatto le congratulazioni a Joe Biden per l’elezione a Presidente degli Stati Uniti d’America.

Attenzione perché ho detto tutti i Primi Ministri e Capi di Stato occidentali? Perché né Xi Jinping, né Putin si sono ancora complimentati, oserei dire … correttamente, in attesa dei risultati ufficiali.

Comunque i Primi Ministri e Capi di Stato occidentali, invece, come detto, hanno deciso loro di eleggere Biden come Presidente e si sono sprecati i messaggi di congratulazioni da parte della Merkel, della Von der Leyen, di Michel, di Macron e anche di Boris Johnson.

Da parte nostra potevano mai mancare le congratulazioni da parte di Mattarella e di Conte? Certamente no, ma i nostri media mainstream hanno voluto sottolineare che un messaggio di congratulazioni per l’elezione di Biden è arrivato anche da Giorgetti.

Comunque messaggi sono arrivati anche da Zingaretti, Gualtieri, Sassoli, Di Maio e, figuratevi, anche da Fratoianni.

Ma lasciamo perdere queste facezie, torno a me. Dicevo vado a letto sapendo che i futures americani sono positivi, guadagnano circa un punto percentuale.

Mi sveglio la mattina mi sintonizzo come sempre sui canali satellitari finanziari americani, i vari Bloomberg, CNBC, vedo che, come assolutamente prevedibile, le Borse asiatiche stanno tutte concludendo le contrattazioni facendo segnare forti guadagni.

Io attendo ora che alle 9:00 inizino a contrattare le Borse europee, i futures sui principali indici europei sono ovviamente positivi, ma comunque mi interessa sapere all’apertura quali settori saranno maggiormente premiati dal mercato.

Partono le contrattazioni, molto bene, tutti i settori sono positivi, ma con mia grande sorpresa, al primo posto, ossia il settore che fa segnare il maggior guadagno è il settore “Viaggi e tempo libero”, insomma è vero che il settore del turismo è stato fra quelli più penalizzati dal Corona Virus negli scorsi mesi e nelle scorse settimane, e quindi ci si poteva attendere anche un rimbalzo, ma in questi giorni non si fa altro che parlare della recrudescenza del Covid-19, tutti gli Stati europei stanno inasprendo le restrizioni per contenere la pandemia.

Non si parla altro che di lockdown in tutta Europa, in Italia siamo divisi a colori, passiamo dal giallo all’arancione e dall’arancione al rosso, quindi non riesco a capire tutta questa euforia per titoli come quelli delle compagnie aeree o, ad esempio, come la tedesca Tui, il più grande gruppo industriale di turismo a livello europeo.

Rimango stupito, e decido di farne un accenno anche nella mia consueta trasmissione che tengo ogni lunedì alle 11:30 su Le Fonti TV, “Il Fatto di Marcotti”.

Come di consueto la Direttrice di “Le Fonti TV”, Manuela Donghi, mi interpella sulle notizie della settimana di carattere politico ed economico, e non poteva mancare una disamina sull’esito delle elezioni americane.

Sapete come la penso, comincio a dire che ritengo molto probabile ci siano stati brogli elettorali a favore di Biden, ma che probabilmente per “salvare la faccia” agli Stati Uniti non si farà mai chiarezza su quanto accaduto in questa tornata elettorale che definirei perlomeno anomala.

Ed arriviamo al dunque, nella mia analisi sull’attuale situazione, durante la trasmissione sostengo anche che si smorzerà l’allarme Corona Virus visto che il Covid ormai aveva raggiunto il suo scopo, ossia quello di far perdere le elezioni a Trump, e far eleggere Biden.

O meglio, ritengo che senza il Corona Virus Trump avrebbe vinto le elezioni con un risultato simile a quello ottenuto nella sua rielezione da Reagan che si aggiudicò la vittoria conquistando tutti gli Stati tranne uno (il Minnesota), mentre con il Corona Virus la vittoria di Trump sarebbe stata meno netta, ma non in discussione, solo i brogli elettorali hanno permesso questo risultato.

Comunque insomma, ripeto che Il Covid-19 ha di fatto raggiunto il suo scopo e quindi ora si poteva anche renderlo innocuo, come? Beh io nella trasmissione ho ipotizzato due scenari: o viene comunicato la scoperta di un vaccino, oppure si comincia a depotenziarne la pericolosità facendo circolare la notizia che il Corona Virus sta perdendo la sua virulenza e quindi non fa più paura e non si rendono così necessarie misure per il suo contenimento, insomma pian piano si sarebbe tornati verso la normalità.

Naturalmente quando parlavo del primo caso, l’annuncio della scoperta di un vaccino, non pensavo a tempi lunghi, ma certamente ritenevo dovesse trascorrere almeno qualche mese, mai mi sarei potuto attendere che …

Ebbene io vado a pranzo quindi per un’oretta mi distacco dall’andamento delle Borse, poi guardo il telefonino per vedere l’andamento del Nasdaq che mi interessa per certi investimenti che ho in essere … e con mia immensa sorpresa sta scendendo di oltre mezzo punto percentuale, stento a crederci, cosa è successo?

Allora guardo il Dow Jones e sta salendo del 5%. Rimango sbigottito, ma che sta succedendo forse le società che forniscono i dati della Borsa americana sono andate in tilt.

Accendo subito la Tv sui canali finanziari e sento che non si parla d’altro.

La Pfizer, la più grande casa farmaceutica del mondo, americana, alle 12 e 45 esattamente un’ora dopo che io a “Le Fonti TV” avevo ipotizzato l’annuncio della scoperta di un vaccino, ha comunicato ufficialmente di aver messo a punto un vaccino efficace al 90% nei confronti del Covid-19.

Cioè io pensavo presto, ma intendevo entro qualche mese, magari qualche settimana, forse qualche giorno … ma soltanto un’ora dopo non me lo sarei mai aspettato.

Ah, cari ascoltatori, stupenda la precisazione che il vaccino sperimentato è efficace al 90% così se per caso ti vaccini e nonostante tutto prendi il Covid (ma vedrai che non ti verrà diagnosticato), comunque eventualmente eh, insomma se le cose poi vanno male ti potranno sempre dire che fai parte del 10% delle persone per le quali il vaccino non ha efficacia … eh … che ci possiamo fare? Sei sfigato.

Ah, un’altra cosa esilarante:

Fauci ha commentato immediatamente: “Efficacia straordinaria”. Non l’ha ancora visto, non è stato ancora prodotto, eppure lui sa già che ha un’efficacia straordinaria.

Siamo veramente in una tragicommedia.

Comunque questa notizia ha fatto esplodere le Borse di tutto il mondo, non so, ad esempio un titolo come Lufthansa ha guadagnato il 20%, da noi il titolo Autogrill ha guadagnato il 34,7%.

Oddio su Autogrill io sono felicissimo, continuavo a dire che per me era uno dei titoli più sottovalutati e che appena sarebbe passata la storia del Covid come minimo avrebbe raddoppiato le sue quotazioni.

Ma visto che stiamo parlando di Borse, forse è bene che io spenda due parole sul perché il Nasdaq non sta partecipando a questa euforia, in questo momento il Nasdaq 100 si trova sulla parità perché ovviamente l’annuncio della Pfizer ha affossato le concorrenti, Biogen ad esempio sta perdendo quasi il 30% e sono in rosso anche titoli che dai vari lockdown in giro per il mondo avevano benefici, come ad esempio Amazon che perde quasi tre punti percentuali, eBay, giù di oltre cinque punti percentuali e Netflix in calo di quasi 6 punti percentuali.

Volano ovviamente i titoli legati al turismo, come Wynn Resorts che guadagna oltre il 26%, Expedia più del 23% ed America Airlines quasi il 18%.

E per concludere volete far l’ultima risata?

Sapete come si chiama il Presidente ed Amministratore Delegato della Pfizer, ossia come si chiama la persona che ha fatto questo annuncio, l’annuncio della miracolosa scoperta del vaccino contro il Covid-19? Si chiama Albert Bourla, per la precisione è scritto Bourla, ma mi verrebbe da dire che ci ha raccontato proprio una burla.