Quali sono i tuoi programmi per la pensione? Scopri di più leggendo la nostra guida senza spese. Clicca qui

Credit crunch, perché le banche non concedono prestiti alle PMI? Federcontribuenti: perché ogni giorno 35 PMI chiudono per fallimento e alle banche le garanzie non bastano più. Le piccole imprese con fino a 20 addetti rappresentano il 60% di tutta l’occupazione e costituiscono il 98% delle aziende italiane ma, a loro va solo il 18% di credito contro l’82% delle grandi imprese, il 2% delle realtà italiane. La stretta creditizia getta centinaia di imprenditori nelle braccia delle organizzazioni criminali.

L’ennesima operazione dei Ros (Raggruppamento operativo speciale) dei carabinieri dello scorso 13 febbraio e che ha portato a termine sette ordini di custodia cautelare e venti perquisizioni tra le province di Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Ancona, Genova e Crotone è solo la punta dell’iceberg. A gettare letteralmente nelle braccia della ‘ndrangheta e dei riciclatori dei denari delle mafie centinaia di imprenditori veneti sono le banche ed una stretta creditizia senza precendenti. A dirlo Marco Paccagnella, presidente nazionale di Federcontribuenti,analizzando gli ultimi avvenimenti relativi ad una recrudescenza delle infiltrazioni mafiose, specie in Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Dagli accertamenti del Ros è venuto alla luce che imprenditori e comuni cittadini si sarebbero rivolti per ogni tipo di problematica economica o privata, a Domenico Multari, pur consapevoli dello suo spessore criminale, al fine di ottenere il completo assoggettamento psicologico dei suoi interlocutori – spiega Paccagnella – ma quello è evidentemente solo il sintomo di un malessere più profondo. E la vera malattia si chiama stretta creditizia e fuga dei capitali all’estero. Guardiamo due dati: negli ultimi sette mesi sono più di nove i miliardi di euro che sono usciti legalmente dall’Italia verso mercati meno a rischio. Contemporaneamente, dai dati della Banca d’Italia, dal 31 maggio al 31 dicembre 2018 il credito alle imprese è crollato del 7.3%. E ci attendiamo alla prossima stima trimestrale, che si vada a un -20% sul precedente periodo. Si tratta della contrazione più marcata perlomeno degli ultimi 20 anni su questo arco di tempo. In uno scenario del genere agli imprenditori rimane una sola scelta oltre a quella della chiusura: accettare capitali di giro dalla provienienza quantomeno dubbia.