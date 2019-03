Gli analisti di Pictet Asset Management Strategy Unit spiegano che il mondo ha trovato un suo delicato equilibrio. Sul fronte negativo, la crescita economica tentenna, e le valutazioni della quasi totalità delle classi di attivi sono diventate più costose dall'inizio dell'anno. E poi ci sono le questioni non risolte della Brexit e della disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Sul fronte positivo, invece, le condizioni di liquidità sono migliorate e la Cina sta iniziando a raccogliere i frutti degli stimoli monetari e fiscali.

Per quanto sia difficile mostrare entusiasmo per gli attivi dei mercati sviluppati in generale – Pictet AM mantiene un posizionamento neutrale sulle obbligazioni e sulle azioni globali – sia i titoli difensivi, i cui utili stanno tenendo bene, sia i mercati emergenti, che stanno crescendo a un ritmo più sostenuto rispetto alle controparti dei Paesi avanzati, mostrano prospettive interessanti.

Gli indicatori del ciclo economico indicano che le economie emergenti stanno superando le controparti sviluppate. Storicamente, questa situazione è stata favorevole per tutte le classi di attivi dei mercati emergenti, soprattutto per le valute.

Gli analisti di Pictet Asset Management Strategy Unit spiegano che in base ai nostri indicatori anticipatori, il divario di crescita tra mondo emergente e sviluppato – stimato in circa 5 punti percentuali – è al livello massimo degli ultimi cinque anni. La disparità riflette il brusco crollo delle esportazioni di alcune economie avanzate, come la Germania, particolarmente penalizzata dalle tensioni commerciali in corso. In certa misura sono stati colpiti anche i mercati emergenti, e soprattutto la Cina. Infatti, i nostri modelli indicano che i dazi annunciati dagli Stati Uniti finora, dovrebbero ridurre di circa 0,5 punti percentuali la crescita del PIL cinese. Ma le autorità di Pechino sono state rapide nel contrastare questa situazione con gli stimoli. Riteniamo che le misure finora adottate – che comprendono progetti di infrastrutture e di tagli alle imposte sui redditi personali e sugli utili aziendali – produrranno un effetto positivo di 1 punto percentuale sulla crescita, ripartito tra lo scorso e quest'anno.