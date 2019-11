Koon Chow, EM Macro and FX Strategist di Union Bancaire Privée (UBP), spiega che da diversi anni ormai, l'economia libanese è cresciuta facendo sempre più affidamento sui depositi esteri presso le banche locali, che vengono utilizzati per acquistare Eurobond e contribuire a sostenere le finanze pubbliche. Quest'anno, poiché la complessità della situazione politica ha impedito di adottare le riforme necessarie, l'afflusso di depositi è rallentato. I prezzi degli Eurobond libanesi sono calati bruscamente negli ultimi mesi, per la convergenza di un elevato debito pubblico (149% del PIL lo scorso anno), di un deficit di bilancio di circa -9% del PIL, e della riduzione dei flussi di depositi volti a finanziare il deficit. Ciò ha messo a dura prova il sistema e ha costretto il governo a ricorrere a una serie di misure alternative per generare entrate, tra cui prelievi sulle banche e una tassa sui social media, con quest’ultima che ha suscitato proteste in tutto il paese. La tassa è stata rapidamente abolita, ma il malcontento continua. Le proteste dei manifestanti si concentrano sulla corruzione e sul senso generale di un governo elitario che non migliora le condizioni per la popolazione.

La banca centrale ha già fatto molto per aiutare a finanziare il disavanzo, rendendo più agevole il finanziamento bancario per il disavanzo di bilancio e ha continuamente spinto il governo a migliorare la propria posizione di bilancio - spiega Koon Chow -. Ma questo ha fatto sì che dei 32 miliardi di Eurobond del Libano, quasi 15 miliardi siano detenuti da banche commerciali libanesi. La stessa banca centrale ha circa 3 miliardi di Eurobond in bilancio.