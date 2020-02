Quanto guadagna Cristiano Ronaldo con un solo tweet, ecco la cifra pazzesca. Il patrimonio di CR7, stimarlo di preciso è un'impresa ardua. Cristiano Ronaldo bello, vincente, ma anche generoso. Ecco come e perché.

Cristiano Ronaldo guadagna 85.968 euro al giorno, che fanno 2,58 milioni di euro al mese e 31 milioni di euro l'anno. E questo solo grazie al contratto in essere con la Juventus visto che CR7, riporta il sito areanapoli.it, è una macchina da soldi pure fuori dal campo, ed in particolare sui social network.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo con un solo tweet, ecco la cifra pazzesca

Con un solo tweet, in accordo con le stime di Hopper HQ, Cristiano Ronaldo sulla piattaforma di microblogging guadagnerebbe la bellezza di 800 mila euro, una cifra pazzesca che è frutto della sua immensa popolarità. Per rendere l'idea, attualmente Cristiano Ronaldo ha 82,7 milioni di followers su Twitter, 204 milioni su Instagram e 122 milioni su Facebook.

Il patrimonio di CR7, stimarlo di preciso è un'impresa ardua

Si stima che il patrimonio netto di Cristiano Ronaldo sfiori i 300 milioni di euro, ma in realtà il calcolo della cifra esatta è un'impresa ardua. Quel che è certo è che attualmente CR7 è il terzo giocatore più pagato al mondo dopo Messi e Neymar, e che fuori dal campo investe in tanti business, dalle linee di abbigliamento alle strutture alberghiere, e passando per le palestre.