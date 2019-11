L'abbagliante gamma di nuove tecnologie continua a stupirci. Tuttavia, i progressi tecnologici comportano spesso conseguenze, come i cyberattacchi.

Quante volte abbiamo ascoltato l'espressione: “I dati sono il nuovo oro nero”? Man mano che la trasmissione e l’archiviazione di dati diventano meno costose, generiamo e raccogliamo sempre più dati. Disporre di un numero maggiore di dati consente di fare scelte più intelligenti, ma solo se si è in grado di separare il segnale dal rumore. Con l’aumento esponenziale della quantità di dati, è molto più difficile riuscirci.

E mentre entriamo in un mondo in cui la realtà virtuale e la realtà aumentata sono destinate a svolgere un ruolo essenziale, la sicurezza informatica diventa più importante che mai.

Questa rivoluzione dei dati in corso presenta due aspetti critici che sono rilevanti per gli investitori. Uno riguarda la privacy e la proprietà dei dati. Il dibattito sulla privacy e la regolamentazione è appena iniziato; andrà molto oltre le piattaforme social quali Facebook e Twitter, influendo sulla cura della salute e altri settori economici. Le modalità di evoluzione delle norme e dei regolamenti in materia di privacy e proprietà dei dati eserciteranno un impatto significativo sui business model e sulle decisioni d’investimento.

L’altra dimensione correlata è quella della cybersicurezza, che eserciterà un impatto crescente sulle strategie di business, le valutazioni del rischio degli investimenti e gli sviluppi geopolitici.