Arrivano le prime, macroscopiche conseguenze della politica dei dazi Usa contro la Cina.

Il caso

Alibaba, colosso del commercio hitech e vera e propria piattaforma all-inclusive, ha deciso di cancellare il milione di posti di lavoro in cinque anni che aveva promesso oltre un anno e mezzo fa. Allora nulla, o quasi, avrebbe fatto pensare che le due superpotenze sarebbero arrivate ai ferri corti. Ma le cose cambiano e Jack Ma, prima CEO del gigante, oggi è dimissionario, mentre quell'alleanza nata sotto i migliori auspici nel gennaio del 2017, adesso è più che vacillante. Nessuna pressione politica, spiegano dai vertici di Alibaba, solo conseguenze e impatti negativi derivanti dalla politica del protezionismo statunitense che si sanno abbattendo su Alibaba e che non permettono più di mantenere i piani annunciati. Un primo tassello in una guerra commerciale sempre più presente e meno ufficializzata che potrebbe durare anche anni.

Le conseguenze

Ne è convinto lo stesso Ma il quale teme che la guerra commerciale non solo potrebbe durare anni – forse 20 – ma essere un disastro da entrambe le parti. Una prima conferma potrebbe arrivare già dal pil Usa che gli economisti vedono in calo al 2% a fine 2019 dall'attuale livello del 4,2%. Stando la view di Ma, però, la colpa non sarebbe delle politiche del presidente Usa Donald Trump ma della Cina che deve necessariamente aprirsi al mercato.

Come confermato anche dal premier cinese Li Keqiang, la stragrande maggioranza della forza lavoro cinese non è qualificata - solo l'11% circa ha una formazione professionale o un'istruzione superiore - e il reddito medio per lavoratore si colloca ancora nella fascia più bassa del mondo ($ 8.250 all'anno secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale) nonostante gli sforzi fatti dalle autorità economiche e politiche per rafforzare la classe media e favorire i consumi interni.