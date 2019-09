Spencer Rodriguez, Analyst Emerging Markets Group di TCW, spiega che le divergenze nella performance tra asset in valuta forte e valuta locale probabilmente continueranno a sussistere nelle condizioni di mercato attuali. Da inizio anno, il rendimento è stato di circa il 13,5% per i bond sovrani emergenti in dollari, di 9,9% per i societari emergenti e 6,8% per il debito in valuta locale.

Sebbene i tassi USA siano diminuiti più in fretta rispetto agli altri mercati sviluppati, il dollaro rimane forte, con i Treasury che continuano ad essere il titolo sovrano con rendimento più alto tra quelli dei mercati sviluppati. Inoltre, nonostante le incertezze commerciali, il dollaro beneficia dell’eccezionalità della crescita statunitense, in un momento in cui sia l’Europa che la Cina continuano a rallentare. Finché non emergeranno segnali di una stabilizzazione della crescita europea e cinese, crediamo che i rendimenti dei bond emergenti in valuta locale continueranno ad essere ostacolati dalla forza del dollaro.

Il mondo sta continuando a metabolizzare la nuova realtà dell’aumento degli attriti commerciali, un ribaltamento significativo rispetto a oltre due decenni di smantellamento sistematico delle barriere - spiega Spencer Rodriguez -. La disputa tra USA e Cina è l’esempio più lampante di questa nuova realtà, ma il commercio è anche alla base del tentativo in corso – e finora senza successo – da parte del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea. Per di più, le barriere commerciali vengono sempre più usate come armi negli scontri diplomatici in generale, tra cui di recente quello tra Corea del Sud e Giappone.