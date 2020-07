Giornata brillante per le Borse di tutto il mondo e soprattutto per quelle cinesi, Shanghai e Shenzen hanno infatti chiuso la giornata con un guadagno superiore ai cinque punti percentuali, un’euforia dovuta non si sa bene a cosa, visto che i casi di corona virus nel mondo continuano ad aumentare, ed in talune regioni, anche in Europa, come ad esempio la Catalogna e la Galizia, sono state imposte nuove chiusure.

INIZIA A FARE TRADING CON SOLI 100€. Per maggiori informazioni su come attivare la LEVA 1:30 - SCOPRI QUI .

Giornata brillante per le Borse di tutto il mondo e soprattutto per quelle cinesi, Shanghai e Shenzen hanno infatti chiuso la giornata con un guadagno superiore ai cinque punti percentuali, un’euforia dovuta non si sa bene a cosa, visto che i casi di corona virus nel mondo continuano ad aumentare, ed in talune regioni, anche in Europa, come ad esempio la Catalogna e la Galizia, sono state imposte nuove chiusure.

A proposito delle Borse non si può non rimarcare gli stratosferico massimi assoluti stabiliti dall’indice statunitense Nasdaq. L’indice dei cosiddetti titoli tecnologici ha superato anche quota 10.400 punti, dall’inizio dell’anno il guadagno è arrivato al 16,5%.

Cito solo i due casi più significativi ovviamente fra i titoli a maggior capitalizzazione. Dall’inizio dell’anno ZOOM Video Communication la società concorrente di Skype, dall’inizio dell’anno, dicevo, il valore delle sue azioni è quadruplicato, valevano 65 dollari ad inizio anno ed oggi per acquistare una azione di Zoom occorrono 268 dollari. E poi Tesla che proprio ieri è diventata la casa automobilistica con la maggior capitalizzazione di Borsa al mondo, superando Toyota. Dall’inizio dell’anno le azioni di Tesla sono più che triplicate, valevano 418 dollari ora servono ben 1.315 dollari per acquistare una azione Tesla, ed anche oggi il titolo guadagna quasi 10 punti percentuali, la società di Elon Musk in Borsa sta superando ogni aspettativa, anche se diversi analisti ritengono queste quotazioni enormemente gonfiate.

Ma comunque non è di questo che volevo parlarvi oggi.

Torniamo infatti nella Vecchia Europa ed alle cose di casa nostra.

Visto che il nostro Governo continua a nicchiare per quanto riguarda il Mes, i nostri concorrenti europei, Germania, Francia ed Olanda in testa si stanno innervosendo, vogliono a tutti i costi che l’Italia cada nella trappola del Mes.

Ed ecco allora che hanno assoldato anche la Bce.

Ricorderete tutti quel che disse la Lagarde appena insediata all’eurotower, “non siamo qui per chiudere gli spread”, sui mercati scoppiò il caos ed immediatamente la Presidentessa della Bce fu costretta a smentire e confessare di aver detto una sciocchezza.

Oggi la figura dell’idiota tocca al suo vice, lo spagnolo Luis De Guindos. Questo è un personaggio veramente squallido.

Allora ora vi racconto. Questo qua è stato Ministro dell’Economia della Spagna dal 2011 al 2018, ebbene in tutti quegli anni non ha fatto altro che sforare in maniera spudorata tutti i parametri, ogni anno, ogni anno, non c’è stato un anno che è rimasto all’interno del parametro del 3%.

Ma non solo, ho i dati dal 2009 al 2016, insomma nei primi due non c’era lui, ma dopo c’è sempre stato lui, ebbene in quegli otto anni la Spagna, quindi questo De Guindos ha sforato per otto volte, cioè sempre, ma attenzione, statemi bene a sentire, sapete qual è stato il deficit medio annuo in quegli otto anni della Spagna?

Il 7,9% avete capito insomma dell’8% e questa è una media, vuol dire che qualche anno avranno fatto deficit al 5% ed altri anni deficit all’11%!!!

Cioè, mentre a noi non permettevano di avvicinarsi al 3% e facevamo il 2 virgola questo qua faceva deficit dell’8%, ogni anno!!!

Ed oggi sempre questo figuro viene a fare la paternale a noi, ci viene a dire che dobbiamo “sbrigarci a mettere i conti in ordine”!!!

“Sbrigarci a mettere i conti in ordine”???

Ma lo capite???

Ma con che faccio questo deficiente viene a farci la paternale!!! Ma con che faccia!!!

E con che faccia il nostro Governo se ne sta zitto anziché zittire questo idiota.

Ma quando vi dico … ma che ci stiamo a fare in Europa, io mi riferisco a queste cose, ma come possiamo farci umiliare da questa gentaglia!!!

E non è finita.

Sapete che continuiamo ad essere ripresi dall’Europa per il nostro debito pubblico. Ebbene, ma voi sapete che non esiste solo il debito pubblico, ma anche quello privato. E … carissimi ascoltatori, vi posso garantire che per un Paese è molto più pericoloso il debito privato che non il debito pubblico. Il Giappone ne è l’esempio più classico.

Tumulti e sommosse popolari si sono manifestate soprattutto quando il debito privato ha superato livelli di guardia, guardate non sto minimizzando i problemi che possono nascere dall’eccesso di debito pubblico, non sono tra coloro che ritengono il debito pubblico solo una partita di giro.

Tuttavia, è immediatamente comprensibile a tutti che il debito privato quello delle famiglie e delle aziende deve preoccupare di più. Dai dico una banalità, voi sareste più preoccupati ad avere un debito vostro, personale verso chicchessia … o sapere che ad essere indebitato è lo Stato nel quale voi vivete.

Ripeto senza voler minimizzare il problema del debito pubblico, ma è banale dire che preferisco non essere indebitato personalmente e preferisco che eventualmente ad essere indebitato sia lo Stato nel quale vivo, se poi non fosse indebitato neppure lo Stato, ovviamente, meglio ancora.

Ebbene ed allora perché, mai e poi mai voi sentite parlare alla tv, sui giornali del debito privato?

Mistero.

Ho qualche dato abbastanza aggiornato. Dati ufficiali, forniti da Eurostat, insomma l’Istat europeo.

Ebbene i debiti delle famiglie italiane ammontano al 40% del Pil.

Sapete a quanto ammontano i debiti delle famiglie olandesi?

Al 102% del Pil. Ebbene normalmente dovrebbe scattare un allarme se la percentuale del debito delle famiglie supera il 65% del Pil, e dovrebbe scattare l’allarme rosso se dovesse superare il 75% del Pil.

Caro Rutte, non ti sto offendendo, quello è il tuo nome, ma dalla tua bocca cosa escono? Diciamo solo offese nei confronti dell’Italia, prima di parlare cerca di mettere in funzione i due neuroni che hai nel cervello, ammesso che non siano meno.

Ed allora gli italiani cosa stanno lasciando ai loro figli? I loro risparmi!

E gli olandesi cosa stanno lasciando ai loro figli? I loro debiti!!!

Chi allora in questo momento non è l’Italia che sta vivendo al di sopra delle proprie possibilità, bensì l’Olanda!

Ma non è finita, magari per le famiglie è così, ma non per le imprese.

E invece le cose non cambiano.

Le imprese private italiane non finanziarie hanno debiti pari al 66% del nostro pil.

Sapete qual è il debito delle aziende olandesi? Il 140% del Pil!!! Più del doppio di quelle italiane!!!

Insomma gli olandesi se ne devono stare zitti! Zitti!!!

E noi dobbiamo andarcene da questa chiavica di Unione europea.