Secondo i dati della Federal Reserve, le emissioni societarie non finanziarie sono cresciute in maniera esponenziale.

Joyce Gordon, Gestore di portafoglio azionario, e David Lee, Gestore di portafoglio a reddito fisso di Capital Group, spiega che secondo i dati della Federal Reserve, le emissioni societarie non finanziarie sono cresciute in maniera esponenziale fino a toccare il massimo storico di 9.950 miliardi di dollari il 30 giugno 2019. Anni di bassi tassi d'interesse e i due tagli operati dalla Federal Reserve nel 2019 hanno tenuto in vita la fase di espansione americana ultradecennale, consentendo ai mercati finanziari di mettere a segno risultati discretamente solidi. Le decisioni non convenzionali di politica monetaria – rese possibili dall'inflazione ostinatamente bassa – incentivano le aziende statunitensi, già pesantemente indebitate, a continuare a farlo.

Gran parte di questo debito è stata utilizzata per finanziare dividendi, riacquisti azionari e acquisizioni. Spesso, si tratta di operazioni che contribuiscono a gonfiare gli utili dichiarati e i corsi azionari. Una delle lezioni più importanti che si è imparato durante la crisi finanziaria globale del 2008 e 2009 è che bisogna evitare le società molto indebitate nelle fasi finali del ciclo. Le imprese oberate dal ripianamento dei debiti vanno incontro a numerosi ostacoli. Ad esempio, alcune società stanno emettendo debito per riacquistare azioni proprie e pagare i dividendi, piuttosto che utilizzare i flussi di cassa liberi. Per le aziende si tratta di un'opzione molto appetibile, perché i tassi d'interesse sono bassissimi, ma ciò può rappresentare un campanello d'allarme. Se i tassi salissero, un'azienda in difficoltà con il ripagamento del suo debito potrebbe decidere di tagliare il dividendo o di ridurre i riacquisti azionari.