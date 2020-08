Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Agosto ha dato il via ad una serie di proroghe in merito ai sostegni economici introdotti in precedenza dal Decreto Cura Italia e Rilancio, approvando anche nuovi bonus da 600 e 1.000 euro. Tra le misure approvate con il nuovo Decreto Agosto arriva la sospensione dei pagamenti fiscali, tra queste spunta anche quello relativo alla scadenza per la seconda rata IMU. Ecco tutti i dettagli e chi potrà non pagare la rata grazie al nuovo Decreto Agosto.

In seguito all’approvazione del Parlamento per lo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro che si vanno così a sommare ai 20 miliardi di euro e ai 55 miliardi di euro che erano stati già previsti dal decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, arriva finalmente il nuovo Decreto Agosto.

Tra le novità del Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020 con entrata in vigore il 15 agosto, sono stati introdotti nuovi bonus da 600 euro e 1.000 euro, e confermate nuove proroghe dei sostegni economici precedentemente approvati per fronteggiare la grande crisi economica che ha colpito l’Italia in seguito all’arrivo del Coronavirus.

Tra le principali proroghe spuntano quelle relative al reddito di emergenza e della cassa integrazione con lo stop dei licenziamenti.

Inoltre, con il Decreto Agosto è stato dato il via anche ad una nuova modalità di rateizzazione di alcuni adempimenti fiscali e la sospensione dei pagamenti relativi alla seconda rata per l’IMU per gli imprenditori e i cittadini italiani che risultano essere maggiormente colpiti dalla crisi causata dal lockdown.

Chi potrà non pagare l’IMU nel 2020

Il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, ha portato all’approvazione di un’esenzione per i pagamenti relativi alla seconda rata IMU per quei soggetti che sono stati effettivamente colpiti maggiormente a causa dell’emergenza del Coronavirus. In alcuni casi questa sospensione delle rate IMU riguarderà anche gli anni successivi, dunque non sono per l’anno 2020.

Secondo quanto previsto in particolare dall’articolo 78 del decreto legge del 14 agosto, è stata disposta la sospensione della seconda rata dell’imposta municipale nota come IMU per alcune categorie catastali di immobili.

A tal proposito rientrano nell’esenzione IMU prevista dal Decreto Agosto:

Tutti gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, quelli che rientrano nella categoria catastale D/2 o comunque relative ad agriturismi, villaggi turistici, affittacamere, residence, case vacanza e bed and breakfast, campeggi (a condizione che i proprietari siano anche i gestori dell’attività).

Inoltre sono esenti dal pagamento della seconda rata IMU anche tutti gli immobili che rientrano nella categoria catastale D utilizzate da imprese o imprenditori per eventi fieristici o manifestazioni, e anche tutti quelli che rientrano nella categoria D/3 che sono destinati a spettacoli cinematografici o teatrali, concerti o spettacoli (anche in questo caso vi è la condizione necessaria che il proprietario sia anche colui che gestisce l’attività).

Infine, potranno non pagare l’IMU anche i proprietari di immobili destinati a discoteche, night-club, sale da ballo e similari, purché egli sia anche il gestore dell’attività.

Chi potrà non pagare l’IMU anche nel 2021 e 2022

Al fine di sostenere gli imprenditori italiani in difficoltà, il Decreto Agosto ha previsto un’ulteriore esenzione per i pagamenti IMU non solo per l’anno 2020, ma anche per il 2021, valida esclusivamente per alcune categorie catastali di immobili.

A questo proposito, il Decreto Agosto ha specificato che potranno non pagare l’imposta municipale IMU anche per le rate riferite gli anni 2021 e 2022, i proprietari degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/3, dunque quelli destinati agli spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

Tuttavia per poter accedere alla sospensione dei pagamenti anche per gli anni successivi 2021 e 2022, sarà necessario che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività per cui tale immobile è impiegato.

Come funziona la rateizzazione delle altre scadenze fiscali

Con il Decreto Agosto è stata approvata anche la possibilità di rateizzare alcuni adempimenti fiscali relativi all’anno 2020, al fine di aiutare i milioni di cittadini italiani che si trovano in una situazione di forte difficoltà economica in seguito al lockdown dovuto all’emergenza sanitaria del Covid-19.

In questo modo la scadenza finale per tutti i pagamenti fiscali fissata per la fine del 2020, è stata modificata prevedendo la possibilità per i cittadini italiani di richiedere un’ulteriore rateizzazione per i pagamenti di Irpef, IVA e contributi INPS.

A tal proposito, sarà necessario versare entro il giorno 16 settembre 2020 almeno il 50% della quota restante relativa ai pagamenti fiscali, i quali potranno così essere rateizzati per un massimo di ventiquattro rate diverse, da pagare entro la fine del prossimo anno, dunque il 2021.

Come funziona il pagamento IMU 2020

In seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una nuova tipologia di imposta sulle case, accorpando così i pagamenti per IMU e TASI.

Così la vecchia IUC è stata sostituita a partire dal 1º gennaio 2020 dalla nuova IMU, l’imposta municipale valida per tutti i Comuni italiani, fatta eccezione di quelli appartenenti al Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali mantengono invece un’autonomia impositiva.

La nuova imposta IMU dovrà essere pagata da tutti i proprietari di immobili che non costituiscono l’abitazione principale, anche se disabitata.

Sono previste due rate per i pagamenti dell’imposta IMU distribuiti durante l’anno in genere entro le scadenze fissare per il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, limiti cambiati durante l’anno 2020 a causa della crisi economica provocata dal Coronavirus.

Quali sono gli importi IMU da pagare

Per quanto riguarda l’importo dell’imposta municipale IMU 2020, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, ciascun Comune è libero di definire le aliquote IMU liberamente.

Per questo motivo, ai fini del calcolo dell’imposta, i cittadini italiani dovranno fare riferimento alle sedi Caf Cisl.

Come si paga l’IMU

La nuova imposta IMU potrà essere pagata attraverso due metodi di pagamento alternativi. I cittadini italiani tenuti a pagare l’imposta municipale potranno farlo tramite bollettino del conto corrente postale, o in alternativa tramite il classico modello F24.

Secondo quanto disposto dal Decreto Agosto che ha modificato ulteriormente le scadenze dei pagamenti IMU per l’anno 2020, il termine ultimo da rispettare per la seconda rata dell’IMU 2020 è quello del 16 settembre 2020, entro cui dovrà essere versato un importo almeno pari al 50% della quota restante.

Moduli di dichiarazione IMU 2020

Per il pagamento dell’imposta municipale, i cittadini italiani hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU secondo le modalità e i moduli previsti autonomamente dal Comune di appartenenza.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, sarà necessario presentare una nuova dichiarazione ogni qualvolta si verifichino delle modifiche relative ai criteri di imposte municipali.