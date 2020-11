Diasorin è sceso in controtendenza rispetto al Ftse Mib e intanto gli analisti si concentrano sulle dichiarazioni del CEO Rosa.

Tra le poche ble chips che oggi sono mosse in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Diasorin.

Diasorin cala in contotendenza in avvio di settimana

Il titolo, dopo aver guadagnato poco più di mezzo punto percentuale venerdì scorso, ha perso terreno oggi, senza beneficiare del rialzo messo a segno dall'indice di riferimento.

Diasorin ha archiviato la seduta fermandosi a 185,7 euro, con una flessione dell'1,49% e circa 160mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 190mila pezzi.

Diasorin: AD Rosa parla del nuovo test dell'antigene

Il titolo è finito sotto la lente del mercato dopo che in un’intervista pubblicata su Il Messaggero, il CEO di Diasorin, Carlo Rosa, ha parlato del nuovo test dell’antigene lanciato la settimana scorsa con marcatura CE.

Il manager ha sottolineato che il test è destinato a pazienti sintomatici partendo da tamponi nasali o rinofaringei ed è il primo al mondo in questa tipologia a quantificare la carica virale presente nel paziente.

Il test deve essere processato sugli analizzatori LIAISON, con base installata superiore a 8mila di cui 900 in Italia, che garantiscono una risposta in meno di un’ora con la possibilità di analizzare fino a 140 test all'ora.

A livello di utilizzo, l'AD Rosa ha ribadito che il nuovo test può rappresentare un’alternativa al test molecolare nel momento in cui questi scarseggiano o in aree geografiche dove la tecnologia molecolare è troppo onerosa.

Gli analisti di Equita SIM stimano un prezzo di vendita per Diasorin di 30 euro a test molecolare contro 4 euro a test dell’antigene.

Diasorin: quando il lancio negli Stati Uniti?

Per quanto riguarda il lancio negli Stati Uniti, principale mercato per i test Covid-19 (Rosa indica 30 milioni di test al mese effettuati oggi con un fabbisogno che potrebbe arrivare a 150 milioni al mese), Diasorin è in attesa dell’approvazione da parte dell’FDA che secondo la SIM milanese può avvenire entro la fine di novembre.

Infine, nell'intervista viene ribadita l’intenzione di estendere l’utilizzo del test su campioni di saliva con studi clinici già avviati in Europa. La società si aspetta di capire se il test è utilizzabile con campioni di saliva in circa un mese.

Diasorin sotto la lente di Equita SIM

Secondo gli esperti di Equita SIM, l’estensione del test a campioni salivari aumenterebbe l’interesse commerciale del test dell’antigene di Diasorin, essendo più facile e meno invasivo rispetto al tampone.

Nelle loro stime gli analisti già includono il contributo del nuovo test quantificato in 12 milioni di euro nel 2020, pari all'1% del fatturato, e di 96 milioni nel 2021, ossia il 9% del fatturato, assumendo un prezzo medio di 4 euro per test e volumi di vendita pari a 3 milioni di unità nel 2020 e 24 milioni di unità nel 2021.

Gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Diasorin, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 160 euro.