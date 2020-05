Parte la stagione della Dichiarazione dei redditi. In questi giorni sono stati resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate la guida dedicata: Dichiarazione precompilata 2020, un primo vademecum per compilare il proprio Modello 730 e la propria Dichiarazione dei redditi senza commettere errori. O quanto meno cercando di sbagliare il meno possibile. La guida, inoltre, è un utile strumento per conoscere passo a passo tutti i dettagli per poter presentare la propria dichiarazione dei redditi scoprendo tutti i trucchi per compilare il modello.

Parte la stagione della Dichiarazione dei redditi. In questi giorni sono stati resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate la guida dedicata: Dichiarazione precompilata 2020, un primo vademecum per compilare il proprio Modello 730 e la propria Dichiarazione dei redditi senza commettere errori. O quanto meno cercando di sbagliare il meno possibile. La guida, inoltre, è un utile strumento per conoscere passo a passo tutti i dettagli per poter presentare la propria dichiarazione dei redditi scoprendo tutti i trucchi per compilare il modello.

Con l'occasione ricordiamo che nella propria area dedicata dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili il Modello 730 e la dichiarazione dei redditi, a da giovedì 14 maggio è possibile iniziare con l'accettare, modificare ed inviare direttamente dal proprio personal computer il documento. La scadenza per l'invio è fissata nel 30 settembre, mentre il modello Redditi Pf sarà possibile gestirlo dal partner tecnologico Sogei dal 19 maggio al 30 novembre 2020.

Per poter accedere nell'area riservatadell'Agenzia delle Entrate è necessario essere in possesso delle credenziali rilasciate dall'Agenzia stessa, o si possono utilizzare lo Spid o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Dichiarazione dei redditi e Modello 730: guardiamo i numeri

Sono stati molti i contribuenti che si sono dimostrati interessati a consultare la propria dichiarazione dei redditi. In questi primi giorni ci sono stati 2 milioni di accessi. I più interessati di tutti sono stati i cittadini della Lombardia con 315.814 utenti, seguiti dal Lazio 171.571 utenti, dal Piemonte 124.937 utenti e dal Veneto 123.811 utenti.

Ruolo importante e fondamentale rappresenta la guida, che spiega tutti i dettaglio di che cosa sia la dichiarazione dei redditi, ma soprattutto spiega come accedere ai vari modelli, ricorda le eventuali tappe e le scadenze della presentazione definitiva. Sarà soprattutto un valido ed immediato strumento per capire quali siano le novità della nuova dichiarazione dei redditi e quali siano i vantaggi del fai da te.

Anche quest'anno, il contribuente ha la possibilità di accettare la dichiarazione, modificare i dati, correggere quelli sbagliati, ma soprattutto procedere con l'invio attraverso il proprio personal computer. La guida da la possibilità di capire come effettuare ogni singola mossa senza mai sbagliarsi.

In estrema sintesi la guida prepara l'utente ad affrontare la dichiarazione dei redditi senza problemi, in modo da poter superare tutti gli step previsti dalla procedura, ma anche a scegliere il modello più idoneo ed adatto a lui. Vengono analizzati ed esaminati nel dettaglio i casi specifici, come presentare una dichiarazione congiunta, e, novità introdotta solo quast'anno, la possibilità per l'erede la possibilità di utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto, oltre al modello Redditi, anche il 730.

Dichiarazione dei redditi: come modificare eventuali errori?

Una domanda che si pongono molti contribuenti è quella relativi ad eventuali errori commessi sulla dichiarazione dei redditi. E' possibile apportare le correzioni necessarie? Sì anche perché, benché un errore sia involontario, può costarci molto caro. Nella guida sono indicate tutte le modalità per poter correggere tutti gli errori. L'Agenzia delle Entrate ricorda che da quest'anno è possibile consultare un sito ad hoc per avere tutta l'assistenza necessaria per la dichiarazione dei redditi precompilata. Su questo sito sono riportate tutte le informazioni utili e quanto serve per eliminare ogni dubbio. Spiega quale siano i vantaggi offerti dalla precompilata e risponde alle domande più frequenti.

Ma quali sono le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno? Nel 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del Libretto famiglia. Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Il modello è disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

I numeri di assistenza per la dichiarazione dei redditi

Resta sempre a disposizione dei cittadini il sito InfoPrecompilata, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle domande più frequenti. L’assistenza corre anche sul filo del telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06 966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero).