Quanto ci costa ogni giorno fare il pieno. Quanto paghiamo quando facciamo benzina o prendiamo il diesel per la nostra auto? Tutti lo sanno, ma pochi si ricordano, che su ogni litro di carburante, quello che paghiamo sono principalmente tasse: accise e tributi vari. Quello che arriva al mondo petrolifero è solo parte di quello che dobbiamo pagare.

Il tema senza dubbio non è nuovo, quello del costo della benzina e del diesel alla pompa, e sicuramente continua ad essere dibattuto da molto tempo. Coinvolge tutte le persone che si muovono per lavoro con la propria automobile, ma anche quanti vanno a fare la spesa a piedi. Pochi si ricordano che la frutta e la verdura che andiamo a comprare nel negozio sotto casa, viene consegnato con un veicolo diesel. Aumenta il prezzo del gasolio, cresce il prezzo del trasporto e noi paghiamom di più le mele o la verdura che acquistiamo quotidianamente.

Benzina e diesel: il prezzo delle campagne elettorali!

In questi ultimi anni sono state molte le campagne elettorali, che hanno avuto al centro il costo delle accise sulla benzina e sul diesel. Una delle ultime, almeno in ordine cronologico, è quella che aveva effettuato Matteo Salvini nel 2018, quando annunciò la cancellazione dei balzelli che orbitavano intorno alla benzina ed al diesel. Un discorso che venne poi ripetuto dal Governo Conte, ma in realtà mai effettuato.

Questa volta però dobbiamo essere sinceri: le accise sui carburanti esistono un po' in tutto il mondo - soprattutto nei paesi che non producono il petrolio - e non sono solo un'esclusività italiana. Nel nostro paese vengono utilizzate per porre rimedio economico alle emergenze, come i terremoti, o anche ad alcune crisi, come quella migratoria dalla Libia. Ma anche a finanziare le missioni di pace o campagne militari: in Italia continua ad resistere l'accisa sulla Guerra d'Etiopia del 1935-1936. Quest'ultima, oltre ad essere stata la prima a venire introdotta, è anche la più longeva.

Tutti i perché di un salasso anticipato!

Molte della accise che gravano sulla benzina e sul gasolio, in linea teorica, non avrebbero più senso di esistere. Stiamo pensando, ad esempio, a quella sulla guerra d'Etiopia, che è terminata da molto tempo. Molte crisi internazionali sono passate e sono state ampiamente superate. Così come molte calamità naturali dei decenni scorsi: dal 1995, però esiste un'accisa generalizzata ed indifferenziata, nella quale non sono più contenute le motivazioni originali. Si deve pagare, punto e basta.

Per renderci tutti quanti un po' più felici, non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che sul carburante e sulle accise grava anche l'Iva al 22%. L'imposta sul valore aggiunto non viene calcolata unicamente sul prezzo della benzina e su quello del diesel, ma anche sulle relative accise. Quindi ci tocca pagare una tassa su altre tasse. Stando ad alcuni calcoli effettuati dal Ministero dello Sviluppo per ogni mille litri di benzina acquistati, dobbiamo pagare qualcosa come 728,40 euro di accise, mentre per ogni mille litri di diesel dobbiamo pagare 617,40 euro di accise.

Diesel: la notizia che tutti temevamo!

Dal 31 luglio l'attenzione di tutti gli automobilisti e degli autotrasportatori era rivolta alle accise sul diesel. Il Ministero dell'Ambiente aveva avviato una consultazione pubblica sul percorso da effetture per abbattere i sussidi considerati pericolosi ambientalmente. Tra questi rientra la differenza tra l'accisa della benzina e quella del gasolio. Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente, aveva previsto un piano per equipare il valore delle due accise: quella del diesel sarebbe stata portata allo stesso valore di quella della benzina. Sarebbe stato, però, salvaguardato l'autotrasporto, grazie ad uno stanziamento per il rimborso parziale dell'accisa.

Ad inizio ottobre, però, la stampa ha riportato alcune dichiarazioni di Paola De Micheli, Ministro dei Trasporti, che vanno in direzione opposta e contraria. Il Ministro in quell'occasione aveva affermato che

non ci sono interventi previsti e se a qualcuno dovesse venire l'idea di farli in termini negativi, di incrementare cioè le accise sui carburanti, noi ovviamente ci opporremo.

L'aumento dell'accisa sul gasolio incassa una sonora bocciatura. Una buona notizia per gli automobilisti.