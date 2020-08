In vista forse una doppia stangata? Il Ministero dell'Ambiente pensa di eliminare la differenza tra le accise del diesel e benzina, facendo lievitare il prezzo del diesel alla pompa. Una mazzata per tutti, partendo dagli automobilisti fino ai cantieri, passando per la categoria degli esenti dalle accise, come appunto i produttori di magnesio, fino a colpire il consumatore finale. Quando si attiva l’allineamento delle due accise? Quando arriva la stangata sul prezzo del diesel?

L’aumento delle accise sul diesel rischia di diventare una bomba pronta a esplodere producendo rincari spaventosi. Si parla di aumenti che toccheranno la soglia del prezzo della benzina superandolo. Un colpo per tutti gli automobilisti. La pioggia di contributi distribuiti per compensare i disagi economici dei lavoratori, famiglie e imprese, rischia d'innescare un ulteriore bomba per l’economia nazionale.

Diesel bomba sul prezzo aumenti da subito

Il conto da pagare sarà molto più pesante di quello che si possa immaginare. Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto l’avvio di una consultazione pubblica, al fine di programmare un progetto rivolto alla transazione green e alla diminuzione dei sussidi ritenuti nocivi per l’ambiente, chiamati appunti SAD.

Come si legge dal sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra le proposte oggetto della consultazione SAD sono presenti diversi argomenti, tra cui:

il divario fiscale presente tra le accise del diesel raffrontate alle imposte che pesano sulla benzina;

l’applicazione dell’accise in forma agevolata sul gas naturale utilizzato nei cantieri e nelle estrazioni d'idrocarburi;

la categoria degli esenti dalle accise, come appunto, i produttori di magnesio da acqua di mare;

adattamento dei costi per i prodotti energetici, come gasolio, benzina, GPL e gas naturale;

la diminuzione delle imposte sul gas naturale utilizzato dall’industria per i consumi che superano 1.200.000 mc annui;

la riduzione delle imposte sul GPL per usi industriali.

La voce che particolarmente interessa gli automobilisti, riguarda il voler equiparare quel divario delle accise tra diesel e benzina. Non sfugge, infatti, che per ogni litro di benzina vengono versati all’incirca 72,84 centesimi di sole imposte. Il discorso cambia se si intende eliminare il considerevole divario fiscale. Considerando che le accise pagate sul prezzo di diesel si attestano su 61,74 centesimi per ogni litro. Conti alla mano, parliamo di una differenza di – 11,10 centesimi.

Diesel: quel rincaro inaspettato del Governo

È chiaro che il diesel per la sua tipologia rientra nel quadro dei carburanti maggiormente dannosi per l’ambiente. Ebbene, di fatto i motori alimentati a diesel emettono maggiori emissioni di ossidi di azoto (NOx) e polveri sottili, risultano, quindi essere, più inquinanti rispetto a quelli a benzina. Mettono maggiormente a rischio la salute della popolazione.

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha aperto la campagna contro i sussidi ambientalmente ritenuti dannosi, battendosi per i sussidi che in modo particolare favoriscono la transizione ecologica.

La domanda che molti lettori si pongono riguarda le intenzioni del Governo sul taglio drastico dei sussidi ritenuti nocivi per l’ambiente. Un’ipotesi che centrerebbe in pieno il diesel. Una mazzata per tutti, partendo dagli automobilisti fino ai cantieri, passando per la categoria degli esenti dalle accise, come appunto i produttori di magnesio e così via. Fino a colpire il consumatore finale.

Cerchiamo di focalizzare il punto, su cosa comporterebbe realmente questo taglio per gli automobilisti. In vista forse una doppia stangata? Del resto sulle accise pesa anche l’imposta sul valore aggiunto, ossia l’IVA. Il calcolo non è difficile, immaginiamo di pagare per il diesel lo stesso prezzo della benzina, ossia aggiungendo all’importo gli 11,10 centesimi a litro di differenza evidenziato innanzi. Non dobbiamo dimenticare che all’importo finale bisogna aggiungere l’IVA. Il che porterebbe il prezzo del diesel a 13,5420 centesimi al litro.

Per farvi capire esattamente il valore del rincaro del prezzo del diesel, vi proponiamo un semplice esempio, quale: un automobilista con un pieno alla propria vettura di 50 litri, al prezzo unificato di diesel e benzina pagherebbe 6,77 euro in più.

Diesel e benzina: un’equiparazione di prezzo dal valore pluri-miliardario

Se analizziamo il disequilibrio macroeconomico rapportati ai dati del 2019, così come si legge da Investireoggi, i consumi di gasolio rilevati si aggirano sui 23 milioni di tonnellate, rapportati al singolo veicolo. Facendo due conti nelle casse dello Stato rientrerebbero all’incirca 3,88 miliardi di euro annualmente. Parliamo di circa lo 0,217% del pil dell’anno scorso.

Tuttavia, va considerato che la turbolenza che vive il diesel è dovuta ai piani anti inquinamento prodotti da tutta l’Europa. Misure che prevedono il veto sulla circolazione delle auto particolarmente inquinanti, come appunto, quelle alimentate a diesel.

Attualmente, risultano penalizzati i titolari di nuove vetture con motore diesel, che rischiano tra qualche anno di dover fare i conti non solo con il rincaro del prezzo del gasolio. Ma, anche con il sopraggiungere dell’espansione del divieto di circolazione per le auto inquinanti per l’ambiente.

Si tratta, nel complesso di una doppia stangata per gli italiani. Da un lato bisognerà fare i conti con redditi sempre più ristretti, mentre dall’altra parte la macchina dei rincari sembra non voler arretrare. Bisogna, inoltre, considerare che la crisi del diesel investirà in pieno il settore dell’autotrasporto danneggiando piccole e medie imprese. Innescando una serie di aumenti a catena che influirebbero in modo particolare nelle tasche del consumatore finale.

I possibili aumenti che potrebbero subentrare da settembre, di certo, non favorirebbero neanche il made in Italy, né tantomeno darebbero quella scossa (che serve) per la ripresa dell’economia nazionale.

Perché il Governo dovrebbe aumentare il prezzo del diesel

Come si legge dal Ministero dell’Ambiente, l’obbiettivo del Governo è quello di recuperare fondi per finanziare diverse misure, tra cui:

ammodernare il parco veicoli circolante;

inserire i crediti d’imposta al fine di collocare risorse per gli investimenti ambientalmente sostenibili e così via.

Quando il prezzo del Diesel diventerà più oneroso per gli italiani?

Nel caso in cui subentrasse questo allineamento delle accise tra diesel e benzina, così come indicato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il prezzo del gasolio si impennerebbe tanto da superare il verde. Come riportato dal Quattroruote, il prezzo del gasolio rilevato alla pompa si aggira in media a 1.29 euro/litro, mentre il prezzo della benzina si attesta a 1,549 euro/litro. Da rilevare che il prezzo industriale del verde si aggira su 0,422 €/l, è più basso di 0,018 €/l. Nel caso in cui venissero equiparati i prezzi e, che quindi, le due accise subissero lo stesso trattamento. Il prezzo del gasolio toccherebbe la media di 1,425 €/l, ossia circa 2,1 centesimi/l più della benzina.

Al momento, non esiste una data certa che dia il via all’aumento del diesel. Resta da dire che la pubblica consultazione terminerà lo studio a fine agosto. La fase successiva porta a trasformare le proposte presentate nell’arco di questo mese in articoli da inserire nella prossima Legge di Bilancio. Di conseguenza, le novità potrebbero essere introdotte in autunno.