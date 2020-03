C’è un’ampia dispersione di opinioni, come è giusto che sia, sul momento attuale e sulle prospettive. Anche senza contare i professionisti del panico e gli sconsiderati ottimisti a tutti i costi, tra i commentatori seri le divergenze non potrebbero essere più profonde.

Sul piano dell’economia, il punto di partenza se si vogliono poi considerare i mercati, non ci si riesce a mettere d’accordo sull’impatto sull’inflazione della rottura delle filiere globali o regionali di produzione. Kenneth Rogoff sostiene che lo shock da offerta in corso non può che spingere verso l’alto i prezzi di tutto quello che viene prodotto di meno per effetto dell’epidemia. Rogoff non esita a evocare lo shock da offerta per antonomasia, la crisi petrolifera del 1973, quando i paesi arabi esportatori di greggio decisero l’embargo delle loro vendite ai paesi occidentali che appoggiavano Israele e, così facendo, causarono un aumento del 400 per cento del prezzo del petrolio in un contesto di inflazione già montante sin dalla fine del decennio precedente.

Altri, come David Rosenberg, insistono invece sullo shock da domanda provocato dalle quarantene e dall’ondata di sfiducia tra i produttori e tra i consumatori. Con i centri commerciali e i saloni dei concessionari vuoti i prezzi, dicono, non possono che scendere.

Per chi investe fa una bella differenza sapere di doversi muoversi in un paradigma anni Settanta (bond in caduta libera, azioni arrancanti, oro bene rifugio) o in un paradigma deflazionistico (bond di qualità in grande rialzo). Il problema è che quello che sta accadendo è uno shock su entrambi i fronti, domanda e offerta, contemporaneamente.