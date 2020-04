Anche tu puoi FARE il +50% in 2 giorni di TRADING! NON CI CREDI? >> CLICCA QUI << E SCOPRILO NEL WEBINAR GRATUITO

Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro paese. A più tardi.

Questo è un tweet scritto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Questa dichiarazione può avere una sola conseguenza, le dimissioni del Ministro Roberto Gualtieri.

Non ci sono alternative.

Lasciatemi però dire subito che sentir Conte dire: io ho una sola parola!!! E’ semplicemente disgustoso.

Guardate personalmente ritenevo Renzi il mentitore seriale per eccellenza, ma forse l’attuale Premier è riuscito più di una volta a superare il Bomba di Rignano.

Se già sentirsi dire da Conte “io ho una sola parola” è paradossale, possiamo senza dubbio asserire che l’affermazione “la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà” è indiscutibilmente una menzogna.

Roberto Gualtieri

Perché allora cosa è stato firmato ieri sera? Di fatto il MES con tutte le condizioni! E chi lo ha firmato? Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri, ed il Ministro Gualtieri non fa parte del Governo?

Quindi ne risulta un’unica conseguenza, ripeto, le dimissioni di Roberto Gualtieri da Ministro dell’economia. Non vedo come possa rimanere al suo posto dopo questa palese sfiducia da parte del Presidente del Consiglio.

Personalmente, poi, io mi son fatto una certa idea sul Ministro Gualtieri. Lui è laureato in Lettere di economia non sa nulla, presumo invece, pur non avendo mai letto niente di ciò che ha scritto, che sia un bravo storico, visto che ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Storiche (anche se non ho mai capito come si possa utilizzare il termine Scienza abbinato alla Storia).

Questa in breve la sua carriera politica.

Gualtieri dopo una certa militanza nei Democratici di Sinistra nel 2008 entra a far parte della Direzione nazionale del Partito Democratico. E qui avviene la prima cosa diciamo anomala, un rappresentante della Direzione Nazionale del partito si presenta e viene eletto (perché inserito in qualche collegio sicuro) nel nostro Parlamento, invece Gualtieri viene spedito a Bruxelles, come normalmente si fa con gli esponenti di secondo piano tanto per garantire un bello stipendio e tante prebende.

Gualtieri diventa quindi eurodeputato, ma non si sa per quale motivo, visto che non ha competenze specifiche, successivamente entra a far parte della Commissione per i problemi economici e monetari. Io così penso che lui si sia trovato in una Commissione con persone provenienti da altri Paesi a trattare argomenti dei quali non conosceva nulla.

Quindi forse ha trovato logico uniformare le sue votazioni a coloro che in quella Commissione parevano i membri più autorevoli e competenti, in particolare tedeschi ed olandesi, a questi ultimi non sarà sembrato vero di avere a che fare con un analfabeta funzionale nella materia.

Ed oggi poi ce lo ritroviamo addirittura come Ministro dell’Economia. Ovviamente la mia è solo una supposizione, ma in effetti da quando è diventato Ministro, e quindi abbiamo tutti avuto la possibilità di sentirlo parlare della materia economica (anche se lui si sottrae sempre a qualsiasi tipo di dibattito), insomma abbiamo avuto tutti la più che chiara sensazione che non abbia la benché minima competenza in materia economica.

Solo per fare un paragone con una persona che certamente non gode della mia stima personale, ma è del tutto evidente che un Marattin, ad esempio, nei confronti di Gualtieri, per quanto riguarda la conoscenza della materia economica … è un gigante.

Ma torniamo a Conte, ovviamente aspettiamo tutti la conferenza stampa indetta in giornata ad un’ora imprecisata, ma qualche considerazione la possiamo già fare.

Gualtieri non può aver firmato quell’accordo senza l’approvazione di Conte, non ci credo, figuriamoci, quindi la firma di Gualtieri è stata autorizzata ed approvata da Conte.

Quindi sentire ora Conte dire che lui ha una sola parola e che sul Mes non ha mai cambiato opinione, a meno che lui non voglia dire che non ha mai cambiato opinione nel senso che è sempre stato favorevole, allora va bene se è così va bene, peccato che tutta l’Italia abbia sentito pronunciare da lui le parole: MES NO! EUROBOND ASSOLUTAMENTE SI’

Insomma se le parole hanno ancora un significato …

Ma poi occorre fare anche un’altra considerazione ieri abbiamo sentito le parole veramente sconsiderate, direi vomitevoli di alcuni esponenti di spicco del partito democratico, ve le riporto anche se sono davvero vergognose:

Gentiloni: da Unione europea pacchetto di aiuti senza precedenti Sassoli: vince la fiducia nell’Europa Gualtieri: Eurobond sul tavolo, via condizioni al Mes.

Quindi parole di elogio di encomio per quel che era stato firmato dal nostro Ministro dell’Economia.

Ma non abbiamo sentito nemmeno una parola da Conte, una cosa intollerabile!!!

Ma come il tuo Ministro dell’Economia ha appena firmato un accordo capestro con i partners europei, una cosa di una gravità inaudita che rischia di far perdere del tutto la sovranità al nostro Paese, quindi la cosa più incostituzionale che esista, e tu? Tu te ne stai zitto?

Ovviamente Conte sapeva benissimo cosa stava firmando Gualtieri doveva averlo autorizzato lui stesso ad apporre quella firma, ma se ne è stato zitto per vedere qual era l’effetto a livello mediatico, ma soprattutto politico.

I media nazionali, poi, sono scandalosi, stamattina nessuno parlava di quel che ieri sera aveva firmato Gualtieri, argomento oscurato, scattata la censura, mai visto cose del genere dal dopoguerra in poi.

Tuttavia il web si è fatto sentire, ma a convincere Conte a fare quel tweet che ho riportato ad inizio video deve essere state alcune dichiarazioni di qualche esponente dei Cinque Stelle, alcuni esponenti penta stellati hanno infatti fatto delle dichiarazioni di estrema chiusura nei confronti del Mes e questo per Conte è il vero problema.

Il rischio è effettivamente che il Governo salti, basterebbero pochi voti al Senato per mandare sotto la maggioranza ed a quel punto ciao Conte.

Ovviamente non so cosa dica Conte in questa sua annunciata conferenza stampa, ad un certo punto è uscita la notizia che si doveva tenere alle ore 14:00 ora si parla genericamente del pomeriggio, cosa sta succedendo?

Ritengo che nelle stanze del potere queste siano ore convulse.

Certo che vedere il Ministro delle finanze olandese sghignazzante per aver umiliato l’Italia, è un qualcosa che mi produce non solo una sofferenza umana ma anche un vero e proprio dolore fisico.

Come hanno potuto i nostri rappresentanti abbassarsi fino a quel punto, noi l’Italia, vedere l’Italia trattata come una pezza da piedi da degli olandesi.

Fatemi concludere con una annotazione, ieri era il giovedì Santo, il giorno dell’ultima cena, insomma certo è solo una coincidenza, ma non si può non fare una riflessione sulla parola che evoca l’ultima cena: tradimento.

Sentiamo tra un po’ quel che dirà Conte, ovviamente mi riprometto dopo aver sentito la sua conferenza stampa di fare un altro video di commento e nel quale potrei a quel punto fare delle considerazioni su quale futuro potrà avere il nostro Paese.

Nella speranza che il nostro Paese possa avere un futuro.