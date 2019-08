“Con i rendimenti dei Treasury con scadenza a dieci anni ad appena l'1,5% e la Fed che taglierà probabilmente altre due volte (il costo del denaro) nel corso di quest'anno, gli investitori dovrebbero cercare opportunità tra le azioni a dividendo.” Lo scrive in una nota rilanciata dalla CNBC David Kostin, chief strategist per l'azionario USA di Goldman Sachs, ricordando che i dividendi dello S&P 500 sono cresciuti nel primo e nel secondo trimestre del 2019 del 9% e offrono prospettive di crescita sottovalutate dal mercato per i prossimi anni.

Dividendi, G. Sachs: occasioni tra gli high yield dopo il rally dei bond

Nel suo report, Kostin sottolinea che gli investitori hanno cercato riparo nell'ultimo periodo nel mercato dei titoli di Stato americani, con l'effetto di spingere i rendimenti dei bond ai minimi storici la scorsa settimana, in coincidenza con il sell-off sull'azionario.

Se il mercato resterà nervoso di fronte alla prospettiva del rallentamento dell'economia globale e all'intensificarsi della guerra commerciale, è dunque il suo consiglio, chi cerca fonti di reddito più stabile potrà orientarsi, in un contesto di tassi in discesa orientarsi, verso il gruppo delle società dalle cedole generose. Tenuto conto peraltro che in questa fase tale gruppo presenta in termini relativi le valutazioni più convenienti degli ultimi quarant'anni rispetto alle azioni con bassi rendimenti e che il mercato sta prezzando un livello di crescita dei payout “apertamente pessimistico” (0,7% nel corso del prossimo decennio).