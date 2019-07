L'anno scorso si è rivelato in generale un anno volatile per i mercati azionari.

Servaas Michielssens, CFA, PhD, Senior Biotechnology Analyst di Candriam, spiega che l'anno scorso si è rivelato in generale un anno volatile per i mercati azionari, principalmente a causa di fattori macroeconomici quali le tensioni commerciali, le incertezze sulla solidità dell'economia globale e il nervosismo per i tassi di interesse; tutti fattori che non dovrebbero influenzare il biotech. Tuttavia, alla fine del 2018 il settore non è scampato a una correzione.

In realtà, lo sviluppo e le vendite dei farmaci non hanno nulla a che fare con questi fattori, e Servaas Michielssens si aspetta che nel lungo periodo il settore sia trainato dai fondamentali, e questo scenario si è già in parte manifestato nella prima metà di quest’anno. I fondamentali rimangono solidi, le approvazioni di farmaci da parte dell’ente governativo statunitense hanno raggiunto un livello record nel 2018, assistiamo a una sana attività di dealing (6 acquisizioni nella nostra strategia sul biotech nell'ultimo anno, tra il 31/06/2018 e il 31/06/2019) e soluzioni innovative, tra cui la terapia cellulare e genica, si stanno rendendo disponibili per i pazienti.

Tutto questo, congiuntamente a valutazioni ragionevoli, ci rende ottimisti sul futuro del settore, che sarà spinto in particolare da tre fattori fondamentali - spiega Servaas Michielssens -. Il primo è un notevole tasso di esigenze mediche non ancora soddisfatte. Esistono oltre 7000 malattie orfane, per la maggior parte delle quali non sono disponibili cure o i trattamenti sono insufficienti, cosa che rappresenta una sfida pazzesca per il settore. Allo stesso tempo la popolazione sta invecchiando e la maggior parte delle malattie è legata all’invecchiamento, il che si traduce in una domanda sempre maggiore di soluzioni innovative. Ciò ci porta al secondo driver cruciale, l'innovazione: il settore sta sviluppando le soluzioni innovative di cui abbiamo così tanto bisogno. Il terzo fattore è invece legato ai costi: queste soluzioni innovative dovrebbero essere collocate sul mercato a un prezzo adeguato. Questo è stato per lungo tempo oggetto di dibattito e ha causato un certo grado di pressione sul settore. In realtà, i farmaci innovativi e di buona qualità continuano a vantare un discreto potere monopolistico di fissare i prezzi, e Servaas Michielssens si aspetta che i prodotti unici che effettivamente sono d’aiuto per i pazienti non cesseranno di seguire tale modello.