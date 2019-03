La principale di queste, attorno a cui ruotano, come satelliti, tutte le altre è: dobbiamo attenderci una recessione in USA e, di conseguenza nel mondo intero?

La settimana è iniziata con i mercati intenti ad interpretare con molta difficoltà i segnali contrastanti che arrivano dalle economie globali e dai messaggi delle Banche Centrali più importanti del mondo.

Dedico il commento di oggi non tanto a cercare di capire la volontà attuale dei mercati, che è forse impresa impossibile, poiché paiono frastornati dalla Babele comunicativa, quanto ad elencare alcune delle principali “domande da un milione di dollari” che agitano i sonni degli operatori dei mercati finanziari e rendono le loro menti così confuse.

Sono perfettamente consapevole che sarebbe preferibile conoscere le risposte dei mercati, ma in certi casi, e così pare il momento attuale, è già tanto cercare di capire quali sono le domande.

La principale di queste, attorno a cui ruotano, come satelliti, tutte le altre è: dobbiamo attenderci una recessione in USA e, di conseguenza nel mondo intero? L’importanza di questa domanda è evidente per delineare scenari rialzisti o ribassisti di medio-lungo periodo, poiché la risposta al quesito trascina movimenti di mercato nell’ordine di almeno il 50% dai livelli attuali. Tale è infatti la portata che avrebbe l’impatto di uno scenario da recessione globale sui mercati azionari. Così è stato nelle ultime due recessioni della storia: -50,5% perse l’indice USA SP500 nella recessione del 2000-2002; -57,7% perse poi nella recessione del 2008-2009. In quei due frangenti l’Europa azionaria perse ancor più: -66,5% nella recessione del 2000-2003 per l’indice Eurostoxx50 e -61,4% nel 2008-2009.