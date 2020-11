Per la maggior parte delle Borse al mondo il 2020 sarà probabilmente ricordato come un anno fantastico, un anno nel quale si sono avuti forti guadagni e per diversi indici azionari sono stati stabiliti addirittura nuovi massimi storici.

E’ proprio di questi minuti il raggiungimento di quota 30.000 punti per l’indice americano più noto, anzi l’indice più vecchio, che prende il nome dai suoi due creatori, i signori Charles Dow ed Edward Jones.

I 30.000 punti raggiunti dal Dow Jones son un livello che fino a pochi mesi fa poteva essere ritenuto stratosferico, o meglio … lunare.

L’avvento del Covid-19, infatti, aveva, come ovvio, fatto ritornare l’indice Dow Jones in area 18.500 punti, il minimo, per la precisione è stato toccato il 23 marzo a quota 18.591,90 punti. Da allora, quindi, esattamente in otto mesi, un guadagno del 61,5%.

Ma non è solo il Dow Jones o comunque gli indici di Borsa statunitensi a far segnare massimi assoluti. Anche gli indici di Borsa cinesi si trovano su livelli record ed il principale indice di Borsa giapponese con i due punti e mezzo guadagnati oggi è sui massimi degli ultimi 30 anni, ossia per vedere valori del Nikkei superiori a quello odierno dobbiamo tornare ai tempi della grande bolla speculativa sulle Borse asiatiche che scoppiò precisamente nel 1991.

Il motivo per il quale assistiamo a questo boom delle Borse mentre noi parliamo di crisi economica, è abbastanza semplice e riguarda due ragioni in particolare.

La prima è che l’economia mondiale ormai da un paio di decenni, ma con una accelerazione proprio negli ultimi anni, sta andando verso una concentrazione delle attività produttive, insomma non so come dire, le multinazionali che erano già grandissime aziende, sono diventate gigantesche e questo fenomeno sta continuando tutt’ora.

Basta ad esempio vedere quel che sta accadendo nel comparto bancario, ma non solo, guardate cosa sta accadendo nel comparto dell’automotive, si sta verificando la previsione che, ricorderete tutti, aveva fatto a suo tempo Sergio Marchionne, ossia rimarranno un numero molto limitato di case produttrici di automobili in tutto il mondo, e così sta avvenendo.

Quindi dato che sulle Borse ovviamente vengono quotate grandi aziende, queste continuano a pesare sempre di più.

Il secondo aspetto ed ovviamente secondo, ma non in ordine di importanza, anzi probabilmente è l’aspetto più importante, è che sui mercati finanziari finiscono i trilioni di dollari che le Banche Centrali di tutto il mondo continuano a creare.

Tutta questa montagna di liquidità, creata per non far crollare l’economia reale, per la gran parte finisce sui mercati finanziari ed ovviamente va a gonfiare le Borse, ma attenzione, non solo i listini azionari.

Purtroppo infatti ad essere “inflazionati” non sono solo i listini azionari, ma soprattutto è il mercato del reddito fisso, insomma i titoli di Stato e le obbligazioni.

A tal proposito non è notizia nuova che il 2020 sarà anche ricordato perché per la prima volta in assoluto il debito pubblico del mondo ha superato il 100% del Pil, già nello scorso luglio era arrivato al 101,5% ed era certamente in crescita, quindi immaginatevi ora a quanto saremo.

E sottolineo, stiamo parlando del mondo, non dell’Italia il cui debito pubblico è, come noto, a livelli stratosferici.

Un altro dato servirà a far capire quale sia la gravità di questa esplosione dei debiti pubblici, nel 2019 erano 19 i Paesi al mondo che avevano un debito pubblico superiore al 100% del loro Pil, nel 2020 si stima che saranno 30, ma probabilmente anche di più, e si tratta di 30 Paesi non in via di sviluppo, non piccole economie, ma economie importanti.

Ricordo anche che il Fondo Monetario Internazionale ha sempre considerato più che allarmante un debito pubblico che supera l’85% del Pil, ed allora dobbiamo allarmarci o no? Vedete un po’ voi.

A mio avviso dobbiamo allarmarci perché se è arrivato addirittura Sassoli, ossia il Presidente del Parlamento europeo, a chiedere alla Lagarde, ossia la Presidente della Banca Centrale europea di annullare la quota di debito pubblico che si è venuta a creare con l’emergenza Covid, beh, se è arrivato il Presidente del Parlamento europeo a chiedere di monetizzare il debito e non un pericoloso sovranista, ebbene vuol dire che la situazione è davvero grave.

Ma peggio ancora è la risposta che viene data dalla lagarde a questa richiesta, ossia che non può farlo perché non è previsto dai trattati, insomma la risposta è ancora più allarmante della domanda.

La Lagarde infatti, ripeto, ha risposto che non si può fare perché non è previsto dai trattati, della serie, lo farei, ma non posso, siamo veramente alla follia.

Arrivare a monetizzare il debito significa di fatto dichiarare fallimento, quindi la Lagarde sta dicendo, se avessi la possibilità dichiarerei fallimento, visto che non è prevista questa possibilità … tiro avanti finché posso.

Capito?

L’eurozona come un paesucolo, uno staterello indebitato fino al collo che non sa come uscire da una situazione finanziaria catastrofica.

D’altronde c’è da capire la povera Lagarde, cosa può fare di più, lei ha ereditato da Draghi una situazione critica, naturalmente anche Draghi non aveva ereditato da Trichet una situazione florida, si va avanti così, quindi, di male in peggio, e chiunque prende in mano la patata bollente cerca di tenerla in attesa di sbolognarla al suo successore, nel frattempo ovviamente si è intascato un bel po’ di soldi perché alla Bce sono ben retribuiti.

Personalmente l’ho già ribadito più volte, non c’è una soluzione facile, credetemi, oltretutto se ci fosse l’avrebbero già adottata, il fatto è che l’Europa si è impelagata in una pura follia economica, una follia dal nome euro, ed ora non se ne esce.

Ah! Un’ultima cosa, ed anche questa per nulla confortante, anzi propria la cosa per la quale dovremmo preoccuparci maggiormente.

I tassi a zero e le immense immissioni di liquidità da parte della Bce … non stanno portando crescita, questo dovrebbe essere il più evidente campanello d’allarme che l’adozione dell’euro è una pura follia economica.

Le crisi economiche, infatti, ci sono sempre state, sapete tutti infatti dei famosi cicli economici. L’economia si surriscalda e quando supera livelli di guardia avviene una crisi, al termine della quale si torna a crescere, così con un andamento ciclico, tuttavia, attenzione, con un trend di fondo, ossia di lungo periodo, rialzista.

Ebbene, questi cicli economici erano regolati attraverso la gestione di due politiche economiche, quella fiscale, gestita dal Governo ed in particolare dal Ministero dell’economia e quella monetaria gestita appunto dal Governatore della Banca centrale il quale doveva essere da un lato indipendente dalla politica (altrimenti se la politica avesse avuto in mano entrambe gli strumenti di politica economica, si correva il rischio che i politici potessero fare disastri per potersi garantire benefici dal punto di vista elettorale).

Lo strumento principale di politica monetaria del quale dispone la Banca Centrale è la determinazione del principale tasso di interesse, che per questo viene anche definito tasso di interesse di riferimento.

I tassi alti servivano per raffreddare l’economia, i tassi bassi per alimentare l’economia, ebbene cosa è successo praticamente dal 2008 ad oggi? Che i tassi bassi, addirittura a zero, non riescono a risollevare la crescita economica.

Insomma se qualcosa che ha sempre avuto un effetto, oggi non l’ha più, beh! dovrebbe far riflettere e far capire a tutti che ci siamo infilati in un vortice dal quale non ne usciamo, anzi ne veniamo sempre più risucchiati.

Si avvicina l’ora delle decisioni importanti.