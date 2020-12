Un Natale e un Capodanno sobri e senza possibilità di festeggiare nemmeno con in parenti più stretti: è prevalsa la linea dura del Governo. Per il 25, il 26 dicembre 2020 e per il 1° gennaio 2021 non ci si potrà spostare nemmeno tra Comuni diversi da quello di residenza. E a Capodanno il coprifuoco scatterà alle 22 fino alle 7 del mattino. Attenzione ai pranzi e alle cene in famiglia: nessun numero massimo di posti a tavola, ma raccomandazione di limitare i festeggiamenti all'interno del nucleo familiare convivente. Ecco le novità contenute nel DPCM del 3 dicembre.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato agli italiani cosa si potrà fare e cosa sarà vietato durante le feste natalizie. In particolare, nel DPCM del 3 dicembre 2020 sono confluite una serie di regole volte a contenere la pandemia di coronavirus: un Natale e un Capodanno blindati entro i confini nazionali, regionali e persino comunali. La normativa ha un orizzonte temporale ampio, fino al 15 gennaio 2021, ma alcune regole hanno una durata limitata nel tempo.

Ha prevalso la linea dura del comitato tecnico scientifico, che non permetterà agli italiani di ritrovarsi nemmeno in famiglia se residenti in comuni diversi. Infatti, per il 25 e il 26 dicembre 2020 e per il 1° gennaio 2021 è stato vietato qualsiasi spostamento al di fuori del proprio Comune di residenza. L’unica deroga concessa, alla fine dei giochi, è stata quella di concedere gli spostamenti dettati da motivi legati all’assistenza di una persona non autosufficiente. Anche per il coprifuoco non ci saranno novità, se non la sua estensione fino alle ore 7 nel giorno di Capodanno.

Un Natale diverso e sobrio quello che gli italiani trascorreranno nel 2020, ma la speranza è quella che almeno a Capodanno si possa dire addio a una serie di eventi che hanno reso questo 2020 particolarmente negativo.

Che cosa ha detto il premier Conte in conferenza stampa giovedì sera? Quali sono le regole – a questo punto definitive – che resteranno in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021? Analizziamo le concessioni e i divieti in vigore.

DPCM 3 dicembre 2020: Natale sobrio e blindato

Nella serata di giovedì 3 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio è intervenuto in diretta nazionale per annunciare le nuove regole che saranno valide anche per Natale e Capodanno. L’attesa è finita: il nuovo DPCM del 3 dicembre, infatti, avrà validità dal giorno successivo (ovvero dal 4 dicembre 2020) fino al 15 gennaio 2021. L’arco temporale più ampio rispetto ai precedenti è una novità assoluta, ma comunque alcune norme contenute nel provvedimento avranno una durata limitata nel tempo.

A fianco al nuovo DPCM, il Governo ha emanato anche un decreto separato che disciplina gli spostamenti nel periodo natalizio. In particolare, dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 i confini regionali resteranno blindati; mentre nelle giornate di Natale, di Santo Stefano e di Capodanno anche i confini comunali saranno serrati. Regole rigide anche per chi rientra o si concede un soggiorno all’estero.

La linea dura del comitato tecnico scientifico non ha concesso deroghe nemmeno per i Comuni più piccoli, adottando la logica della privazione. Meglio concedersi un festeggiamento in meno per salvaguardare la salute di tutti i cittadini italiani. Sono tante, comunque, le novità che il nuovo provvedimento ha introdotto: vediamo punto per punto cosa sarà possibile fare e cosa sarà vietato fino al 15 gennaio 2021.

DPCM 3 dicembre: nuove zone rosse, arancioni e gialle

In merito alla suddivisione dell’Italia in diverse fasce di rischio – come aveva annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza – non ci saranno cambiamenti. Infatti, rimarrà l’impianti tripartito, ma l’auspicio è quello di vedere tutte le Regioni italiane in fascia gialla a partire dalla metà del mese di dicembre.

Con soddisfazione, il premier Conte ha infatti annunciato che l’indice Rt nazionale è sceso sotto la soglia dell’1% (attualmente allo 0,9%), ma è ancora essenziale non abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti sino ad ora. Per questo motivo sono state introdotte regole molti rigide anche per le feste.

La geografia delle Regioni attualmente vede questa ripartizione:

Zona gialla – Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto;

Zona arancione – Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria;

Zona rossa – Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

DPCM 3 dicembre: spostamenti tra Regioni e Comuni

Come detto, in merito agli spostamenti il Governo ha deciso di emanare un provvedimento separato rispetto al DPCM di Natale. Infatti, nel decreto ministeriale sono stati riassunti tutti i divieti che saranno in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021. L’orizzonte temporale, però, è puramente indicativo, in quanto i divieti avranno una durata limitata.

Per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni, in particolare, saranno possibili tra zone gialle fino al 20 dicembre e tra zone arancioni o rosse soltanto se comprovati da esigenze di lavoro, salute o necessità. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, invece, i confini regionali saranno blindati e non ci si potrà spostare nemmeno tra Regioni inserite in fascia gialla.

Per quanto riguarda i Comuni, invece, la serrata scatterà proprio nelle giornate di festa: il divieto di spostamento tra Comuni scatterà il 25, il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021. Il premier Conte, comunque, ha assicurato che il rientro nella propria residenza sarà sempre possibile, anche nelle Regioni in fascia arancione o rossa. Le uniche deroghe sugli spostamenti nelle tre giornate di festa, invece, riguarderanno l’assistenza a persone non autosufficienti.

Regole per chi viaggia da e per l’estero

Sempre in merito agli spostamenti, un capitolo ad hoc riguarda i viaggi da e per l’estero. Infatti, ad oggi chi rientrava in Italia dall’estero doveva semplicemente sottoporsi a un test rapido per valutare la positività o meno al coronavirus. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, invece, chiunque ritorni in Italia da un Paese estero dovrà sottoporsi a una quarantena obbligatoria di 10 giorni.

I rientri prima del 20 dicembre 2020, invece, prevederanno per i viaggiatori un semplice tampone obbligatorio se proveniente da uno di questi Paesi: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito e Irlanda del Nord.

Il Governo intende disincentivare gli spostamenti all’estero durante le vacanze natalizie: per questo motivo sono state introdotte limitazioni più severe.

Cenone di Natale: quante persone a tavola?

Il premier Conte non ha specificato – durante la conferenza stampa di giovedì sera – il numero massimo di persone che potranno sedere alla tavolata di Natale o al cenone della Vigilia. Infatti, sarebbe impossibile andare all’interno delle case private per verificare la presenza del numero di persone indicate dal Governo. Dunque, l’auspicio è quello legato al buon senso: saranno gli italiani a valutare come sia meglio festeggiare.

La raccomandazione degli esperti è limitare i festeggiamenti al nucleo familiare convivente, cercando di evitare i contatti soprattutto con gli anziani. Inoltre, è sconsigliato invitare a casa persone esterne al nucleo familiare, anche se si tratta di parenti.

Nei giorni festivi, comunque, i ristoranti della zona gialla resteranno aperti per i festeggiamenti, ma dovranno rispettare il numero massimo di 4 persone per ciascun tavolo.

Regole rigide per bar, ristoranti e hotel

I bar, i ristoranti e le pizzerie dovranno attenersi alle regole sino ad ora conosciute. In fascia gialla potranno tenere aperto dalle ore 5 alle ore 18, prevedendo un consumo al tavolo a partire dalle ore 15. Il numero massimo di persone per ciascun tavolo è di 4 clienti. Invece, nelle zone arancioni e rosse, i bar e i ristoranti potranno effettuare servizio di asporto dalle ore 5 alle ore 22, mentre non ci sono limitazioni orarie per la consegna a domicilio.

Gli alberghi, invece, potranno restare aperti ma non ci sarà la possibilità di organizzare cenoni o feste. A Capodanno, infatti, andrà effettuate il servizio in camera.

Riaprono i negozi fino alle ore 21

Un’altra novità – di cui si parlava da tempo su tutti i quotidiani nazionali – riguarda l’apertura dei negozi estesa fino alle ore 21 – dal 4 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 – per permettere ai clienti di effettuare i loro acquisti in vista del Natale. Anche per incentivare i consumi, è stato introdotto un bonus bancomat 2020 che include un cashback di Natale in via sperimentale per poi approdare a un cashback di Stato da gennaio 2021.

Per quanto riguarda, invece, i centri commerciali, poco o nulla cambierà: è stata confermata la chiusura nei fine settimane e anche nei giorni festivi, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, delle farmacie e parafarmacie, delle edicole e dei tabaccai al loro interno.

Coprifuoco anche a Natale e Capodanno

Anche per il coprifuoco non sono state concesse deroghe nemmeno per i giorni di festa. Dal 4 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 rimarrà vietato qualsiasi spostamento – non comprovato da esigenze di lavoro, salute o necessità – a partire dalle ore 22 e fino alle ore 5 del mattino. Le multe per i trasgressori vanno da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 1.000 euro.

Per la serata di Capodanno, invece, c’è una brutta sorpresa: il coprifuoco sarà esteso fino alle ore 7 del mattino in tutta Italia.

Per quanto riguarda il Veglione e le Messe prima del Natale, gli orari saranno anticipati alle 20 per poter permettere in rientro a casa entro le ore 22. I parroci dovranno comunque prevedere più celebrazioni nel corso della giornata per evitare l’assembramento dei fedeli nelle Chiese.

Quando riapriranno gli impianti sciistici? E le crociere?

Infine, in merito agli impianti sciistici non sono state introdotte particolari novità. Per quest’anno, almeno, la settimana bianca si potrà scordare: dal 4 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, infatti, le piste da sci resteranno chiuse.

Il Governo si era affidato all’Unione Europea per la predisposizione di un piano per la riapertura e la concessione delle vacanze invernali ai cittadini, ma l’Ue ha derogato la decisione ai singoli Stati membri. Anche la Francia ha optato per la linea di rigore, chiudendo piste e impianti fino a gennaio 2021. Austria e Svizzera, invece, resteranno aperte anche agli italiani: al rientro, però, per chi sceglierà di spostarsi all’estero è prevista una quarantena di 10 giorni.