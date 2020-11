Il nuovo DPCM ha strettamente limitato gli spostamenti. Ora in determinati orari e in zone differenziate occorre un valido motivo per uscire di casa. Ma in molti si sono chiesti se fosse necessaria o no l'autocertificazione. Il Ministero dell'interno in una circolare del 7 novembre ha chiarito i dubbi: l'autocertificazione per gli spostamenti è obbligatoria.

Con le misure restrittive previste dal nuovo DPCM firmato da Giuseppe Conte , si sono differenziate le zone di rischio da moderato ad alto nelle quali in determinati orari o circostanze è stata vietata la circolazione di persone se non per effettiva e comprovata necessità.

Inizialmente il DPCM non aveva espressamente citato l'obbligo dell'autocertificazione da compilare a cura dei cittadini per giustificare gli spostamenti, per questo si è resa necessaria una circolare del Ministero dell'Interno in data sabato 7 novembre, che contiene “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Nella circolare in questione è fatto specifico riferimento circa l'autocertificazione, chiarendo così tutti i dubbi in merito.

"Occorre sempre far uso dell' autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa)”.

L'autocertificazione: quando e dove è necessaria

In questi giorni si stanno intensificando anche i controlli su strada per accertare che qualsiasi spostamento dei cittadini sia effettivamente giustificato. Si rende quindi di nuovo necessario portare con sé l'autocertificazione ad ogni uscita negli orari di coprifuoco nazionale (dalle 22 alle 5 del mattino) e in ogni orario nelle zone dove c'è il lockdown.

Chi non giustificherà adeguatamente il motivo dello spostamento rischia pesanti multe e in alcuni casi di violazione delle regole si rischiano anche provvedimenti penali.

Nelle zone gialle: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, il modulo autocertificazione è necessario per spostarsi da casa durante l'orario di coprifuoco previsto a livello nazionale: dalle 22 alle 5 . In questo caso occorrerà dichiarare nell'autocertificazione il motivo dello spostamento durante il coprifuoco.

L'orario però potrà successivamente variare in base ad ulteriori ordinanze regionali che andranno ad integrare eventualmente il DPCM nazionale. Nelle regioni gialle non è necessaria l'autocertificazione negli altri orari e ci si può spostare uscendo anche dal comune e dalla regione di residenza.

E' possibile anche raggiungere un'altra regione gialla attraversandone una rossa ma senza fermarsi.

Nelle zone arancioni: Puglia e Sicilia, l'autocertificazione è necessaria per qualsiasi spostamento fuori dal proprio comune e regione. Nel modulo bisognerà scrivere il motivo di effettiva necessità per il quale ci si sta spostando qualunque sia l'orario.

Resta in vigore l'autocertificazione durante il coprifuoco notturno anche se si rimane nel comune di residenza.

Nelle zone rosse: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta, è obbligatoria l'autocertificazione per qualsiasi spostamento che sia a piedi in auto o altri mezzi di trasporto, e durante tutto l'arco della giornata.

Quali sono i motivi validi da inserire nell'autocertificazione

Sono stati specificati i motivi per i quali sarà consentito spostarsi. Tali motivazioni dovranno essere inserite nel modulo da compilare con i dati richiesti.

Motivi di lavoro: è consentito recarsi presso il posto di lavoro quando non è possibile svolgere la propria attività a distanza in modalità smart working. In questo caso è necessario inserire i dati del datore di lavoro ed il luogo che si deve raggiungere. Sono consentiti anche gli spostamenti dalla propria sede per trasferte o per recarsi ad appuntamenti.

Per i liberi professionisti come ad esempio rappresentanti è consigliabile inserire tra i dati anche l'autodichiarazione della propria partita IVA, eventualmente da mostrare, se richiesta, in sede di controllo.

Motivi di salute: per recarsi in farmacia ad acquistare farmaci urgenti, e per visite, esami e controlli specialistici.

Per quanto riguarda le visite mediche ed eventuali esami o controlli in ambulatori e ospedali pubblici o privati, occorre specificare l'indirizzo del luogo nel quale ci si sta recando ed barrare l'opzione “motivi di salute” senza indicare la motivazione per rispetto della privacy.

Motivi di emergenza: in questo caso i motivi possono differenziarsi in base alle necessità ma devono essere sempre strettamente legati a situazioni di esigenza giustificata per la quale occorre necessariamente spostarsi da casa.

Può essere un esempio quando si hanno parenti anziani che ha bisogno di cure urgenti, oppure per aiutare una persona che è in difficoltà o per assistenza malati. Anche in questo caso per motivi di privacy non andrà indicato il nome della persona ma solamente il motivo e il luogo di destinazione.

Dove scaricare il modulo per l'autocertificazione

Il modulo per l'autocertificazione spostamenti era stato già inserito nel sito del Ministero in occasione del DPCM del 24 ottobre. Lo stesso modulo in formato PDF compilabile è valido anche attualmente come si legge nella circolare ministeriale:

“Si rammenta, in proposito, che il modulo pubblicato in occasione del precedente d.P.C.M. del 24 ottobre scorso sui siti istituzionali di quest’Amministrazione, modulo che potrà continuare ad essere utilizzato, reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause eccettuative (lavoro, salute, urgente necessità), una dicitura finale che rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale, naturalmente, andrà poi declinata dall’interessato in sede di compilazione del modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza”.

Si può scaricare questo modulo disponibile online direttamente dal sito del Ministero dell'Interno. C'è da specificare che nulla è cambiato rispetto al modulo di autocertificazione che era previsto nella fase uno dell'emergenza, che ormai tutti eravamo abituati a compilare.

Bisogna ricordare inoltre che in mancanza di stampante o in presenza di altri problemi che impediscono ai cittadini di avere una copia dell'autocertificazione cartacea, il modulo sarà disponibile presso le forze dell'ordine e le altre autorità autorizzate ai controlli su strada.

Autocertificazione come compilarla

All'interno del modulo vanno sempre indicate le proprie generalità, i dati anagrafici, la residenza e il domicilio, un numero identificativo di un documento di identità in corso di validità, e un numero di telefono.

Va poi correttamente barrato con attenzione il motivo valido se rientra tra quelli indicati nel modulo precompilato.

In caso di esigenze lavorative occorre indicare l'indirizzo e il nome del datore di lavoro, potrebbe essere consigliabile portare con sé anche un documento che ne attesti la veridicità, come ad esempio una busta paga o il certificato di partita IVA per i liberi professionisti.

In caso di esigenze di salute, barrare la casella ed indicare solo l'indirizzo di destinazione. Per quanto riguarda gli altri motivi ammessi sono da intendersi anche il rientro presso la propria abitazione o domicilio ed altre urgenze e necessità.

In tutti i casi ci si assume la responsabilità della dichiarazione tenendo conto che le autorità potrebbero richiedere eventualmente in base al caso specifico, ulteriori indizi e documenti utili a provare la veridicità dell'autodichiarazione.

L'autocertificazione è necessaria anche in caso di passeggiata nei dintorni dell'abitazione, attività motoria, sportiva o uscita per esigenze fisiologiche di animali da compagnia. Nel solo caso dell'attività sportiva potrebbe non essere richiesta l'autocertificazione, ma solo quando sia evidente “a colpo d'occhio” che il soggetto sta svolgendo un allenamento o che sia impegnato in tale attività.

Mancata autocertificazione e false dichiarazioni cosa si rischia

Le forze dell'ordine e altre autorità autorizzate a tutelare la pubblica sicurezza, durante il controllo in strada della cittadinanza, e nelle aree dove sono in vigore le nuove misure di contenimento potranno accertare le eventuali violazioni e di conseguenza verbalizzare sanzioni amministrative o denunce penali.

In particolare per quanto riguarda l'autocertificazione: non avere con sé il modulo in sede di controllo non è sanzionabile, perchè si può reperire anche direttamente da chi controlla e compilare direttamente sul luogo. Diversamente invece il problema per quanto riguarda la motivazione dello spostamento:

Chi esce di casa senza poter giustificare un esigenza o un motivo valido tra quelli elencati e permessi dal decreto legge può incorrere in una multa che va dai 400 ai 1000 euro. In caso di recidiva violazione l'importo potrà essere aumentato fino ad un terzo.

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni che dovessero poi risultare false, che siano i dati personali o le motivazioni, la legge prevede l'applicazione del codice penale con denuncia per falso. Quindi si potrà arrivare alla pena che prevede da 1 fino a 6 anni di carcere, oltre alla sanzione amministrativa per aver violato il divieto di spostamento.

Autocertificazione spostamenti: le altre multe previste dal DPCM

Tutte le multe previste per le violazioni al nuovo DPCM, anche di sede di autocertificazione diventano molto più severe quando il soggetto durante il controllo viene trovato fuori casa nonostante l'obbligo di isolamento o la quarantena. In questi casi si può arrivare anche alla denuncia per epidemia colposa.

Chi ha contratto il Covid-19 ma non rispetta le restrizioni può incorrere in una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un’ammenda da 500 a 5.000 euro.”

Regole severe e multe salate anche per chi si sposta da casa nonostante la quarantena precauzionale in attesa del risultato del tampone:

Chi ha eseguito il tampone ed essendo stato posto in quarantena precauzionale viola il provvedimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro”.

Restano poi sempre in vigore le multe previste per chi non indossa la mascherina protettiva obbligatoria e per chi non dovesse rispettare le distanze di sicurezza di un metro: per queste violazioni si rischiano infatti dai 400 ai 1000 euro di sanzione amministrativa.