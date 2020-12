Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 112 pagine un nuovo manuale che ti aiuta a non commettere più errori quando prendi casa in affitto o decidi di acquistarla . Un'opera realizzata dalla nostra redazione, completamente gratuita, che puoi scaricare immediatamente.

Nell'articolo di ieri, Sorpresa Dpcm Natale. Nessuna multa. Ci si può spostare?, abbiamo esaminato il Dpcm di Natale che ingloba il DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 con il quale il Consiglio dei Ministri, fissa le regole per gli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021. Il dpcm ribattezzato di Natale, recepisce nella stragrande maggioranza delle parti quello che era in vigore dal 4 novembre. Una delle differenze rilevate di cui avevamo dato notizia, e che altri organi di stampa avevano riportato come Ilsole24ore, era l'assenza di un sistema sanzionatorio relativo ai divieti di spostamento nell'intero periodo natalizio, e nelle giornate di Natale, Santo Stefano e il 1 gennaio. Pronta è stata la replica del Viminale che ha chiarito che le sanzioni ci sono e sono anche dure: multe e carcere. Allora facciamo chiarezza, per capire cosa possiamo fare per passare un Natale sereno.

Dpcm Natale: divieto di spostamento

Il dpcm del 3 dicembre, conferma la divisione dell'Italia in zone a seconda dell'intensità e gravità del rischio di diffusione del contagio da coronavirus Covid19. Mentre tutti i dpcm da quello di marzo che metteva l'Italia in lockdown fino a quello del 4 novembre incluso, avevano una durata non superiore a trenta giorni, il dpcm di Natale, grazie al decreto legge del 2 dicembre estende le misure fino a 50 giorni. Quindi quanto previsto nel decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, operativo dal 4 dicembre è valido sul territorio nazionale fino al 15 gennaio 2021. Per quanto riguarda il divieto di spostamento esso è confermato in ragione del colore cui le diverse zone d'Italia sono rappresentate dal 4 dicembre fino al 15 gennaio. In questo periodo dunque il cittadino che risiede, oppure è domiciliato in una regione gialla, arancione o rossa dovrà rispettare differenti limitazioni sia nelle attività quotidiane che per quanto riguarda gli spostamenti. Dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio 2021 invece, non vigono più i colori, ma l'italia diventa un unico colore, che per patriottismo potremmo dire azzurro, e le limitazioni sono valide per tutti gli italiani. Il divieto nel periodo natalizio è di spostamento tra regioni, continua a permanere il coprifuoco tra le ore 22 e le ore cinque del mattino seguente. Più aspri i divieti del 25, 26 dicembre e del 1 gennaio.

Dcpm Natale: cosa non si può fare

Dall'entrata in vigore del 4 dicembre fino al 20 dicembre, le limitazioni sono quelle collegate al colore della regione di appartenenza.

Nelle zone rosse, che alla data del presente articolo è solo l'Abruzzo, l'autocertificazione è necessaria anche all'interno del comune ad esempio per accompagnare i bambini a scuola, opppure andare dal barbiere, o fare un'attività sportiva all'aperto ed in forma individuale, oppure ci si deve muovere da un comune all'altro o fuori regione. In questi casi si dovrà giustificare l'uscita, che è ritenuta necessaria o urgente, tramite l'autocertificazione. Anche uscire tra le 5 del mattino e le ore 22 di sera per andare a prendere d'asporto il cibo presso un ristorante, richiede di avere con sè l'autocertificazione.

Nelle zone arancione (Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta) è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento, quindi senza l'autocertificazione. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti anche nel proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute da dichiarare con l'autocertificazione. Sono vietati per tutto l'arco della giornata e vanno motivati con autocertificazione gli spostamenti in altri comuni o fuori regione.

Meno rigide le disposizioni per le aree gialle (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto) in cui è obbligatorio presentare l'autocertificazione solo per gli spostamenti effettuati tra le ore 22 e le ore 5. Dunque è possibile sposarsi tra comuni, tra regioni gialle.

Dpcm Natale: cosa non possiamo fare a Natale e Capodanno

Dal 21 dicembre invece scatta il divieto di circolazione tra regioni o province autonome, a meno che non sussistano ragioni valide ammesse dal dpcm stesso, ossia per motivi di lavoro, per motivi di salute e per motivi di necessità come quelli di assistere un amico o familiare non autosufficiente. Inoltre, visto che le scuole in presenza saranno ancora operative fine al 22 dicembre, sarà possibile spostarsi tra regioni nel caso in cui la sede della scuola frequentata sia in una regione diversa da quella di residenza. Immaginiamo paesi in cui le scuole sono assenti, ma a pochi chilometri in una regione vicina sono invece presenti le scuole frequentate dai propri figli. In questo caso è possibile spostarsi.

Nelle giornate specifiche delle festività del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio, non possiamo andare a trovare i nostri genitori, o un nostro parente solo per fargli compagnia, se si trova in un altro comune. Diversamente se si abita nello stesso comune, questi limiti non si applicano. Il 1 gennaio inoltre il coprifuoco è esteso fino alle ore 7 della mattina.Il divieto di circolazione tra comuni è però in forte discussione. Soprattutto da parte di quelle amministrazioni locali di piccoli comuni che si sentono discriminati rispetto alle grandi città dove ovviamente tutti i servizi sono presenti. Posizione appoggiata dai governatori come Alberto Cirio, presidente del Piemonte

Come sai, Presidente, il Piemonte è una regione in cui la presenza di comuni di piccole dimensioni demografiche rappresenta la stragrande maggioranza dei municipi, sono 1.046 infatti i Comuni nei quali la popolazione è al di sotto dei 5mila abitanti. Comprenderai quindi quanto sia grande il sentimento di scoramento di moltissimi cittadini.

A Natale si potrà andare nelle seconde case?

Altro capitolo che ha sollevato molte lamentale è quella del raggiungimento delle seconde case. Gli impianti sciistici sono chiusi, gli alberghi aperti ma privi di qualsiasi servizio visto che anche il ristorante interno degli alberghi la notte di capodanno dovrà chiuder alle ore 18, non rimanevano che le seconde case per festeggiare in famiglia il Natale. Una chiarimento è arrivato in queste ore da parte del Governo. Le seconde case se ubicate nella stessa regione, potranno essere raggiunte nel periodo compreso tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio 2021, ad eccezione delle giornate del 25, 26 dicembre e del 1 gennaio. In queste giornate infatti il divieto di spostamento tra Comuni è confermato e riguarda anche lo spostamento per raggiungere la seconda casa in un altro comune della propria regione. Se si vorrà dunque trascorrere la settimana natalizia nella seconda casa è bene partire prima del 24 dicembre.

Il Dpcm di Natale cancella il Capodanno

Con l'estensione del coprifuoco, che vige fino al 15 gennaio dalle ore 22 alle ore 5 del mattino seguente, per il giorno di capodanno fino alle ore 7, praticamente il Governo ha cancellato i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. L'impossibilità di muoversi rende praticamente impossibili ogni manifestazione dell'ultima notte dell'anno. Neanche negli alberghi o in crociera. Infatti il dpcm di Natale obbliga i ristoranti presenti in albergo a chiudere alle ore 18 come tutti gli altri ristoranti aperti sul territorio nazionale nelle zone gialle. Chi vorrà festeggiare in albergo potrà farlo ma consumando la cena nella propria camera. Anche la possibilità di salpare per festeggiare con una piccola crociera è svanita (come invece si ipotizzava in questo articolo). Infatti il dpcm di Natale blocca ogni crociera in partenza da un porto italiano e di rientro in un porto nazionale. Ciò non significa che prima del 21 dicembre si possa prendere un volo verso una località estera per poi salpare da un porto straniero e fare Natale e Capodanno in crociera. In queste circostanze tuttavia, sarà obbligatorio rispettare la quarantena sicuramente di rientro in Italia. Per i paesi di destinazione è bene informarsi prima di partire.

Dpcm di Natale: scattano multe e carcere

Dopo la imponente svista dei nostri governanti nel non prevedere sanzioni specifiche in caso di violazioni alle prescrizioni del dpcm valide nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 e nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio, ieri il Ministero dell'Interno è interventuo con una circolare riparatrice, a firma del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi inviata ai Prefetti, ai commissari di governo per Bolzano e Trento e al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta. La circolare poggia sull'assunto che il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 rappresenta la norma cardine da applicarsi. Le sanzioni previste dunque sono una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro a seconda della gravità. Se la violazione è effettuata spostandosi con un veicolo, le sanzioni aumentano di un terzo fino a 4.000 euro. Infine, visto che gli spostamenti sono ammessi solo in alcuni casi per i quali è necessario produrre alle autorità l'autocertificazione, in caso di falsa attestazione a pubblico ufficiale scattano anche il carcere con la reclusione da uno a sei anni. Non si applica invece la contestazione dell'articolo 650 del codice penale che prevede in caso di violazione di un atto di legge emesse per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico e d'igiene una sanzione con l'arresto fino a 3 mesi e 206 euro di ammenda.