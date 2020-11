Giovedì 3 dicembre conosceremo come il Governo avrà deciso di far vivere a oltre 60 milioni di Italiani il Natale ed il Capodanno. Non solo a livello di festività in famiglia, ma anche quella liturgica. Le indicazioni sono di limitazione agli spostamenti, divieti di cenoni e veglioni. Ma una possibilità di festeggiare più liberamente c'è. Con una crociera!

Giovedì 3 dicembre conosceremo come il Governo avrà deciso di far vivere a oltre 60 milioni di Italiani il Natale ed il Capodanno. Non solo a livello di festività in famiglia, ma anche quella liturgica. Le indicazioni fin qui raccolte dai vari commenti degli esponenti di Governo è quella di vietare lo spostamento tra le regioni, individuare un compromesso per il ricongiumgimento dei familiari (qui si apre una controversia tra congiunti e famigliari stretti), limitare il numero delle persone a tavola nei cenoni e pranzi, anticipare la funzione religiosa della notte di Natale. Ma una possibilità c'è! Di festeggiare con meno restrizioni. Quella di fare una minicrociera, in quanto fin'ora, non ci sono restrizioni su piscine, palestre, SPA, casinò, ristoranti, teatri proprio sulle navi da crociera.

Ipotesi dpcm Natale: evitare l'errore dell'estate

Il colore delle regioni non sarà il parametro con cui confrontarsi per sapere se potremo festeggiare il Natale e Capodanno senza limiti. Il dpcm che è in fase di definizione per entrare in vigore dal 4 dicembre sarà valido per tutta Italia. Dunque nulla varrà essere gialli o rossi. Per gli italiani, le festività del periodo natalizio saranno uguali per tutti. Come ha sostenuto il Ministro della Salute, Roberto Speranza

Mi piacerebbe poter dire che i problemi sono tutti risolti e si può riaprire tutto, ma non direi la verità.

Intanto il 2 dicembre il ministro sarà in Parlamento per illustrare il piano di vaccinazione Covid19. Sul lato delle scelte che saranno prese in merito al Natale i punti chiave sono: spostamenti, feste, vacanze, assembramenti ed apertura dei negozi. Per ognuno di questi punti la discussione è in atto tra rigoristi ed aperturisti. Ma sembra che una linea comune ci sia: quella di evitare l'errore dell'estate in cui il libera tutti di luglio ed agosto, nonostante i rigorosi protocolli imposti al settore turistico, è stata la causa che ha portato alla seconda ondata. Qui, una domanda è doverosa: i protocolli che furono previsti per alberghi, spiagge, piscine, palestre, ed altri luoghi frequentati durante l'estate sono stati efficaci, opppure in molte occasioni disattesi?

Come saranno gli spostamenti a Natale

Fino al 3 dicembre, in funzione del colore delle regioni gli spostamenti sono limitati. Ricordiamo che nelle zone rosse (la provincia autonoma di Bolzano, insieme a Toscana, Abruzzo, Campania e Valle d'Aosta) è possibile spostarsi nel proprio comune solo per comprovate necessità o urgenze (lavoro, salute) e muniti di autocertificazione. Per un uso corretto dell'autocertificazione ed evitare il rischio multa e galera, vi consiglio di leggere questo mio articolo. Meno vincoli negli spostamenti per le regioni arancioni (Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia) anche se in caso di spostamento verso un comune diverso da quello di residenza o domicilio è necessaria l'autocertificazione. Nessun limite alla circolazione tra comuni invece per le zone gialle (Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, provincia autonoma di Trento). A Natale però, tutti avremo un'unica ordinanza valida, indipendentemente dal colore della regione. L'ipotesi più accreditata è quella del divieto di spostamento tra regioni, permettendo solo ai famigliari stretti (fratelli, sorelle, figli e genitori) e congiunti (parenti fino al sesto grado, coniugi, affini fino al quarto grado, partner conviventi e persone legate da uno stabile legame affettivo) di potersi re-incontrare.

Apparentemente una persona che abita a Rimini, con marito e figli, e vuole andare a passare il Natale presso i suoi genitori che vivono a Grassano, potrebbe farlo. La domanda è però un'altra: i figli della persona che si sposta possono incontrare i nonni, dunque i genitori della persona che si sposta? A rigor giuridico nonni e nipoti non sono parenti stretti. Dunque non potrebbero stare insieme. Ma sono parenti entro il sesto grado. Insomma un bel rompicapo che si spera presto sarà risolto.

In che modo fare il cenone senza sanzioni?

Ad oggi l'unica certezza è che ognuno con i propri famigliari, dunque persone che vivono sotto lo stesso tetto, legati da un vincolo affettivo stabile o appartenenti allo stesso stato di famiglia, potranno festeggiare le festività natalizie con cene e pranzi senza alcuna limitazione. Se invece ci si allarga a parenti stretti o congiunti, ecco che le regole cambieranno. Ma quanti posti a tavola potremo aggiungere? C'è chi indica in 6 il numero massimo consentito e chi vorrebbe arrivare a dieci. Addirittura c'è chi comunque invita ad indossare la mascherina anche in casa in presenza di famigliari stretti o congiunti. La misura sembrerebbe eccessiva dal punto di vista della limitazione della libertà, ma a rigor di logica coerente con la principale causa di propagazione del Covid19 in questa seconda ondata: i contagi intrafamigliari. Scongiurare l'effetto dominio dei cenoni allargati su quello che potrebbe essere la situazione dal 3 o 4 gennaio, appare essere la priorità del Governo. Anche per consentire la ripresa della scuola a partire dal 7 gennaio anche per le scuole secondarie di secondo grado. La regola vorrebbe un pranzo o una cena all'insegna del rispetto della distanza di almeno un metro e molta cautela. Non facile se si pensa agli spazi limitati in casi. Ma sicuramente l'appello al buon senso degli italiani sarà importante. Con molta probabilità non ci saranno controlli e sanzioni, eccetto quelli legati al coprifuoco, che con molta probabilità sarà dalle 22 alle 5 del mattino.

Il dpcm di Natale va verso orario prolungato per negozi

Un altro tasto delicato sia per l'aspetto di contenimento del contagio che per l'aspetto di ridare ossigeno all'economia è quello delle aperture dei negozi per consentire gli acquisti di Natale. Solo il black friday ha fatto girare circa 1.5 miliardi di euro, ma gli acquisti si sono concentrati sull'e-commerce. L'idea del Governo con il dpcm di Natale è consentire gli acquisti presso i negozi fisici, anche per fare partire il piano cashback, che consentirà a dicembre di avere fino a 150euro di rimborso. L'idea è quella di allungare gli orari di apertura fino alle 22 durante, consentendo anche ai centri commerciali di essere aperti durante i festivi e prefestivi. Con l'eccezione del 23 o 24 dicembre, in cui si sta ragionando su una stretta per evitare la corsa all'ultimo minuto creando assembramenti. In questo caso il coprifuoco potrebbe slittare alle 23. Resta la chiusura alle 18 di bar e ristoranti. E restano chiuse palestre e centri estetici.

Festeggiare Natale ed il Capodanno senza multe: come fare

Fin qui, in base a quelle che sono le notizie che circolano, il Natale e Capodanno saranno molto diversi dagli altri anni. In tono dimesso. Nessuna festa di fine anno in piazza, con i tradizionali concerti. Nessuna discoteca aperta. No cenoni e veglioni, visto che il coprifuoco rimarrà dalle 22 alle ore 6. Ma a questa regola, non è soggetto il settore crocieristico. Infatti le navi da crociera solcano i mari, nel rispetto dei protocolli previsti per le crociere. Ma a bordo il controllo non può essere esercitato durante la navigazione e rimane a carico del comandante, dunque della società di crociera. Festeggiare, nel rispetto dei protocolli per i viaggi da crociera, sarà possibile a bordo delle navi. Gli ultimi dpcm non hanno bloccato la partenza delle crociere, e se non ci sarà una retromarcia del Governo, le crociere di Natale e Capodanno a bordo nave, possibilmente in posti caldi come Dubai potranno essere fatte. Come ha spiegato al Messaggero un funzionario della Capitaneria di Porto

fare dei controlli in mare aperto “è impossibile”. Le verifiche per chi parte in crociera vengono effettuate in partenza e all’arrivo, ma durante il viaggio spetta al solo personale di bordo verificare il rispetto delle norme anti-contagio, quali distanziamento sociale e obbligo delle mascherine.

Crociere senza sanzione ma con divertimento a bordo

La sciata natalizia o del primo dell'anno 2021, anche come buon auspicio per il futuro, al momento è un grosso punto interrogativo. Francia, Germania e Italia sono dell'idea di non aprire gli impianti sciistici. Mentre l'Austria, che basa parte del suo PIL invernale proprio sull'economia sciistica, è contraria e vorrebbe aprire. Sul piede di guerra il Piemonte appena passato da zona rossa ad arancione con il suo governatore Alberto Cirio che sulle stazioni sciistiche chiede parità di trattamento.

Se siamo europei le regole valgono per l’Italia come per la Francia o l'Austria. Il Covid non sceglie in base alla carte d'identità, colpisce in egual modo e riteniamo che a livello europeo anche sullo sci ci debba essere uguaglianza di trattamento per tutti.

Se sulle piste da sci sarà difficile andarci, sulle piste da ballo di una nave da crociera si potrà. E le discoteche stanno iniziando a spostare la loro attività proprio sulle navi da crociera. Come la famosa discoteca Piper che sta promuovendo l’evento di Capodanno che avrà luogo sulle navi di Costa Crociere. Ma non solo ballo, e brindisi. Sarà possibile mangiare a bordo nei ristoranti della nave da crociera, usare le piscine, la SPA e le palestre.

Cosa accade prima e dopo una crociera?

Anche se a bordo della nave sarà possibile passare un Natale o Capodanno diverso dagli altri italiani, e comunque nel rispetto dei protocolli per i viaggi di crocierà, prima di salire a bordo sarà effettuato un tampone rapido il cui esito permetterà o meno di iniziare la crociera. Ma per chi torna da un viaggio all'estero, in base alle indicazioni in via di definizione sul nuovo dpcm di Natale, dovrà rispettare la quarantena di quattordici giorni. Misura pensata per evitare la fuga degli amanti dello sci verso i paesi che non chiuderanno gli impianti. Ma che non è stata pensata per le crociere che invece sembrano essere state dimenticate dal Governo, come ulteriori ambiti in cui si possono ripetere le stesse scene viste sulle spiagge in questa estate.