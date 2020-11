Negozi, bar, spostamenti e scuola: questi i temi più importanti che il nuovo DPCM di Natale - in arrivo dal 4 dicembre - potrebbe modificare. Per le feste gli italiani potrebbero avere la possibilità di fare shopping nei negozi fisici, fermo restando il divieto di assembramento. In arrivo anche un allentamento dell'orario di coprifuoco, ma la stretta per Capodanno potrebbe essere inevitabile.

Sono in corso le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e le ipotesi proposte dal Governo e dalle Regioni in merito al possibile allentamento di alcune restrizioni a partire dal 4 dicembre 2020. Infatti, mentre alcune Regioni rosse – in particolare il Piemonte e la Lombardia – premono per passare alla fascia di rischio inferiore (la zona arancione), il Ministro della Salute Roberto Speranza ha invece emanato un’ordinanza secondo la quale nessuna Regione passerà al livello di rischio inferiore prima che siano trascorsi 14 giorni, ovvero non prima del 27 novembre 2020. Inoltre, tutte le restrizioni attualmente in vigore resteranno valide fino al 3 dicembre 2020.

La data da fissare sul calendario è quindi il 27 novembre, momento dal quale potranno forse cambiare colore le prime Regioni rosse, ma soltanto se gli indici di diffusione del contagio lo permetteranno. Inoltre, dal 4 dicembre 2020 è atteso un nuovo DPCM del premier Conte che potrebbe allentare alcune restrizioni in merito ai negozi anche nelle zone rosse e concedere opportune deroghe sugli spostamenti tra le zone rosse e arancioni.

Il Natale di quest’anno – lo ripetiamo – non sarà affatto come le feste che abbiamo sempre trascorso. Infatti, sarà necessario proteggere gli anziani e le persone più fragili cercando di evitare riunioni e cenoni familiari troppo allargati. Anche per Capodanno potrebbe arrivare il colpo finale ai festeggiamenti: il Governo ha già in mente alcune ipotesi per contenere la diffusione del coronavirus.

Nuovo DPCM per Natale: i numeri da tenere in considerazione

Nonostante non siano ancora circolare bozze ufficiali del nuovo DPCM previsto per le feste di Natale, di Capodanno e dell’Epifania, alcune dichiarazioni di esponenti del Governo, piuttosto che componenti del comitato scientifico o virologi, fanno ipotizzare quali sarebbero le regole, le restrizioni e i divieti in vigore dal prossimo 4 dicembre 2020.

Innanzitutto, però, occorre capire quali indicatori permetteranno al Comitato Tecnico Scientifico di dare il via libera all’allentamento delle restrizioni. Primo fra tutti è il numero di nuovi casi positivi giornalieri, un trend che – da pochissimi giorni – sembra in discesa, ma occorre capire se sia per merito delle misure introdotte o per il numero di tamponi effettuati sulla popolazione.

Un altro numero importante è quello fornito dall’indice di diffusione del contagio, ovvero l’Rt nazionale. Nelle ultime settimane il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato che la percentuale è scesa, ma ancora risulta superiore a 1. Portarla al di sotto non sarebbe una cattiva idea in vista di una terza ondata che potrebbe arrivare proprio verso gennaio 2021.

Infine, è anche importante tenere in considerazione il pressing sulle terapie intensive, ovvero il numero di posti letto occupati rispetto al totale dei posti letto disponibili a livello sia nazionale sia regionale. Rimane importante fissare anche lo sguardo sulla situazione degli ospedali e dei pronto soccorso.

Nuovo DPCM di natale: le ipotesi del Governo

Se l’andamento dell’epidemia dovesse continuare a dare segnali incoraggianti e i contagi dovessero proseguire il loro graduale calo, il Governo potrebbe addirittura ipotizzare il passaggio delle Regioni a zona arancione o gialla, in modo da trascorrere le feste in serenità e salute. L’obiettivo iniziale era quello di vedere tutta l’Italia colorata di giallo, ma forse sarebbe un desiderio troppo utopico.

Si stanno valutando una serie di allentamenti delle misure attualmente in vigore sia nelle zone gialle, sia in quelle arancioni e rosse. In particolare, si discute sulla parziale riapertura dei negozi almeno durante il periodo natalizio, sulla possibilità di far slittare di qualche ora il coprifuoco e sulla possibilità di far rientrare i ragazzi delle scuole superiori negli istituti scolastici almeno per il prossimo anno.

Inoltre, al vaglio del Governo e del Comitato Tecnico Scientifico c’è anche la possibilità di introdurre delle mini zone rosse che circoscrivano Comuni e Province dove la diffusione del virus potrebbe farsi preoccupante. In questo modo, infatti, non verrebbero bloccati interi territori, ma soltanto limitate porzioni di Regione.

Nuovo DPCM Natale: negozi aperti fino alle 22

Le regole allo studio del Governo non sono ancora state definite, ma sulla base di alcune indiscrezioni è possibile ipotizzare i contenuti del nuovo DPCM di Natale che entrerà in vigore dal 4 dicembre 2020.

In merito alla questione negozi e in vista dell’avvicinarsi delle feste natalizie, il Governo sta pensando di introdurre un orario prolungato di apertura e concedere la deroga anche alle realtà commerciali che operano delle Regioni inserite nelle zone rosse. Si sta, infatti, valutando la possibilità di apertura dei negozi dal mattino fino alle ore 22, in modo da far defluire tutti i clienti senza creare code o assembramenti. Inoltre, in questo modo si cercherebbe di dare un piccolo respiro a tutti quei negozianti rimasti chiusi per diversi mesi durante il lockdown di marzo.

Grazie al bonus cashback di Natale, inoltre, il Governo intende spingere ulteriormente i consumi delle famiglie. È in arrivo, infatti, un rimborso di 150 euro su una spesa massima di 1.500 euro effettuata nel solo mese di dicembre 2020. Per poter accedere al rimborso del 10%, però, occorrerà effettuare almeno 10 transazioni sfruttando i metodi di pagamento tracciabili e la moneta elettronica. Anche questo bonus, comunque, non è ancora stato confermato, ma potrebbe affiancarsi al bonus cashback da 300 euro per la lotta all’evasione fiscale.

Infine, si sta anche ipotizzando la riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi e durante il weekend, ma anche questo punto desta parecchie preoccupazioni. Qualcuno preferirebbe optare per le decisioni prese dai Governatori di Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia: chiusura dei centri commerciali e di grandi magazzini nel weekend per evitare la formazione di cose o assembramenti all’interno e all’esterno.

Nuovo DPCM Natale: bar e ristoranti aperti nelle zone rosse?

Se non arriveranno ripensamenti, la strada che intende percorrere il Governo è quella della conferma della chiusura dei bar, dei ristoranti e delle pizzerie alle ore 18. Anche nelle zone gialle, quindi, resteranno in vigore le medesime normative onde evitare la riunione di troppe persone e favorire la diffusione del contagio.

Il numero massimo di persone non conviventi per ciascun tavolo resta fisso a 4, mentre vige il divieto di assembramento. Alcuni scienziati stanno spingendo per l’apertura dei ristoranti, almeno a pranzo, anche nelle zone rosse. Sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina per qualsiasi spostamento dal proprio tavolo, mentre rimarrà possibile effettuare consegne a domicilio o asporti anche dopo le ore 18.

Nuovo DPCM Natale: le regole per gli spostamenti

Non sarà un via libera come in estate: per Natale, infatti, saranno vietati gli spostamenti tra le Regioni rosse e arancioni se non motivati da salute, lavoro o necessità. Eventuali deroghe potrebbero essere introdotte a ridosso delle festività per gli spostamenti che permettono i ricongiungimenti familiari tra parenti stretti. Nelle Regioni gialle, invece, potrebbe rimanere ferma la possibilità di spostarsi tra Comuni e Regioni della stessa fascia di rischio, seppur cercando di limitare al minimo i contatti interpersonali.

Dimentichiamoci – per quest’anno – la settimana bianca: il Governo, infatti, sta pensando di introdurre il divieto di spostamento per vacanze. Gli amanti della neve e dello sci, quindi potrebbero restare delusi. Per limitare al massimo il rischio di contagio, il Governo potrebbe non accogliere la proposta delle Regioni in merito all’apertura – seppur parziale – degli impianti sciistici.

Saranno vietati in ogni modo i cenoni negli hotel, in famiglia se troppo allargati, le feste private e quelle nelle piazze. Vietati gli assembramenti e la riunione di più di 6 persone (non conviventi) nelle case o nei luoghi pubblici.

Nuovo DPCM Natale: coprifuoco a partire dalle 23?

In merito all’orario di coprifuoco – altro tema caldo del nuovo DPCM –, il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo stanno ipotizzando di spostare alle 23 la data di inizio per permettere alle persone di spostarsi ed effettuare i loro acquisti nei negozi che appunto sarebbero aperti fino alle 22. In questo caso, comunque, rimarrebbe fermo il divieto di assembramento con la sola possibilità di svolgere acquisti nel rispetto di tutte le normative sull’igiene e sulla prevenzione del contagio da Covid-19.

A ridosso del Natale, invece, potrebbe scattare un coprifuoco dalle ore 24 alle 5 del mattino per permettere ai fedeli cristiani di recarsi nelle Chiese per il Veglione e le varie celebrazioni religiose nel rispetto dei protocolli già stabiliti.

Infine, per la notte di Capodanno, ovvero per il 31 dicembre 2020, il Governo sta valutando la possibilità di vietare l'uscita dalla propria abitazione per evitare il raduno di persone nelle piazze, nelle vie o all’esterno. Non sarà possibile festeggiare in compagnia, ma saranno concessi i piccoli festeggiamenti in famiglia.

Nuovo DPCM Natale: le ipotesi sulla scuola

Il capitolo scuola è al centro dell’attenzione della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Si discute sulla possibilità di far tornare a scuola tutti i ragazzi il prima possibile. Se quindi per gli alunni delle medie delle zone rosse il ritorno potrebbe coincidere con la fine delle festività natalizie (dunque il 7 gennaio 2021), per i ragazzi delle superiori non ci sono certezze.

Infatti, alcuni avevano ipotizzato un ritorno della didattica in presenza anche nelle scuole superiori a partire dal 7 gennaio 2021, ma forse non sarà possibile. Gli esperti prevedono o temono un arrivo di una terza ondata pandemica proprio per il mese di gennaio e questo potrebbe far slittare il rientro sui banchi.

Infine, nelle Regioni ove sono ancora in vigore provvedimenti restrittivi anche per le scuole primarie, per le scuole, materne e per gli asili nido, il Governo potrebbe procede impugnando tali provvedimenti affinché le lezioni a distanza – almeno per i più piccoli – possano terminare il prima possibile.