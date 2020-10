Sulla mia pagina Facebook, quella personale, cioè la pagina “Giancarlo Marcotti”, Valter Barbone mi ha taggato un post apparso sulla pagina di Veronica Brambillasca.

L’ho trovato un post interessantissimo, in particolare perché non si tratta di una opinione, di un giudizio, ma è semplicemente un brano tratto da un libro, l’autore ed il libro dal quale è tratto questo brano lo svelerò dopo.

L’autore parla col Diavolo. Sentite:

Domanda: «Come hai fatto a portare così tante anime all’inferno, in quel momento?». Risposta: «Con la paura; strategia eccellente, vecchia ma sempre attuale». Ma di cosa avevano paura? Di essere torturati? Delle guerre? Di morire di fame? No, risponde il diavolo: «Era la paura di ammalarsi». Poi infatti si sono ammalati, e sono morti. E non c'era una cura, per quelle malattie? «Sì, che c'era».

Allora non capisco, si arrende l'autore.

Visto che nessuno gli ha insegnato che la vita e la morte fossero eterne - risponde il diavolo - loro pensavano di avere una sola vita, e cercavano di conservarla anche a costo di perdere tutti i sentimenti più preziosi.

E così «non si abbracciavano, non si salutavano, non hanno avuto contatti umani per giorni.

Hanno finito i loro soldi (hanno perso il lavoro, hanno finito i risparmi), ma si sentivano fortunati, malgrado tutto», avendo perso «anche la loro intelligenza: una volta la stampa diceva una cosa, e il giorno dopo diceva la cosa opposta, ma loro hanno creduto a tutto».

Ride, il diavolo, al pensiero della fine della loro libertà: «Non uscivano di casa, non andavano a trovare i parenti».

Il mondo era diventato «un campo di concentramento, con prigionieri volontari. Hanno accettato di tutto, pur di prolungare la loro patetica vita solo per un giorno», senza sapere che sarebbe stato perfettamente inutile (se non a creare la loro schiavitù e quindi la loro rovina).

Penserete tutti che questo scritto risalga a qualche giorno o qualche settimana fa. Naturalmente non è così.

Questo è un brano tratto dal libro “Lettere di Berlicche”, un romanzo epistolare la cui prima versione fu pubblicata con cadenza settimanale sul quotidiano londinese Guardian nel 1941 ossia in piena seconda guerra mondiale.

Il libro fu dato alle stampe l’anno successivo, il 1942. L’autore è Clive Staples Lewis che noi conosciamo per essere l’autore di un best sellers come le “Cronache di Narnia”.

Ebbene viene catalogato come un racconto satirico, ma visto con gli occhi di oggi, forse, anzi, certamente, non c’è nulla da ridere.

Come detto si tratta di un romanzo epistolare, lo scambio di lettere avviene fra il diavolo anziano, appunto Berlicche, ed il giovane nipote, un diavolo apprendista di nome Malacoda.

Nelle sue missive Berlicche insegna a Malacoda come riuscire a strappare a Dio (che nel romanzo viene chiamato il “Nemico”) l’anima di una persona (che nel romanzo viene chiamato il “paziente”).

Insomma l’analogia con quanto sta accadendo nel mondo in questo periodo, risulta perlomeno stupefacente.

Basti pensare al fatto che le persone, le persone comuni, vengono chiamate “pazienti”, proprio come normalmente noi identifichiamo coloro che, risultando affetti da una certa patologia, si rivolgono ad un medico per la cura.

Ed è singolare anche pensare al momento storico nel quale l’autore scrive questo romanzo, siamo in piena seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna nel 1940 e per buona parte del 1941 è stata sotto il bombardamento nazista.

Insomma occorre davvero capire cosa sta accadendo nel mondo. Lo so, l’ho detto già più volte che verremo a conoscenza di quel che sta accadendo soltanto fra diversi anni, così come è accaduto con le Torri gemelle, ma contemporaneamente non possiamo accettare passivamente tutto ciò che ci stanno imponendo.

Purtroppo la paura è uno stato emotivo, e come tutti gli stati emotivi si scontra con la logica, con il raziocinio, si scontra e vince, vince sempre.

Hai voglia di spiegare ad una persona che ha paura di volare che l’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro, al massimo riuscirà a convenire perché davanti ai numeri non può dissentire, ma comunque su un aereo non ci salirà mai.

Però non possiamo arrenderci, dobbiamo riaffermare che ciò che ci stanno imponendo non è un comportamento razionale, anzi è totalmente insensato al punto da poter essere considerato folle.

E’ una follia che qualcuno vuole imporre. Ed allora mi tornano alla mente le parole pronunciate da Mario Draghi all’apertura del meeting di Rimini circa due mesi fa. Sentite:

Nelle attuali circostanze il pragmatismo è necessario. Non sappiamo quando sarà scoperto un vaccino, né tantomeno come sarà la realtà allora. Le opinioni sono divise: alcuni ritengono che tutto tornerà come prima, altri vedono l’inizio di un profondo cambiamento. Probabilmente la realtà starà nel mezzo: in alcuni settori i cambiamenti non saranno sostanziali; in altri le tecnologie esistenti potranno essere rapidamente adattate. Altri ancora si espanderanno e cresceranno adattandosi alla nuova domanda e ai nuovi comportamenti imposti dalla pandemia. Ma per altri, un ritorno agli stessi livelli operativi che avevano nel periodo prima della pandemia, è improbabile.

Dobbiamo accettare l'inevitabilità del cambiamento con realismo e, almeno finché non sarà trovato un rimedio, dobbiamo adattare i nostri comportamenti e le nostre politiche. Ma non dobbiamo rinnegare i nostri principii. Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall'incertezza invece di esser noi a controllarla. Perderemmo la strada.

Ma attenzione a come termina:

Vengono in mente le parole della ‘preghiera per la serenità’ di Reinhold Niebuhr che chiede al Signore:

Dammi la serenità per accettare le cose che non posso cambiare,

Il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare,

E la saggezza di capire la differenza

Come possiamo intendere queste parole, un invito all’indulgenza?

Dovremmo quindi essere indulgenti, ossia perdonare, rinunciare a punire, rinunciare a perseguire chi ha commesso una colpa? Perché in questo caso, è vero, pur non essendo un tipo vendicativo, non sarei neppure troppo indulgente, tuttavia potrei arrivare a discuterne.

Oppure dovremmo intendere queste parole come un invito alla remissione, ossia al rimettersi all’altrui volontà? Perché in questo caso non sarei assolutamente d’accordo.

Quando si superano i confini della tolleranza, quando i principi di libertà vengono repressi oltre ogni ragionevole limite, allora lo spirito di ribellione diventa l’unica risposta possibile.