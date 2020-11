Entra in vigore venerdì 6 novembre 2020 il nuovo DPCM che colora l'Italia di giallo, arancione e rosso: queste le tre zone nelle quali è stato suddiviso il territorio nazionale. Restrizioni via via più severe in base all'andamento epidemiologico delle singole Regioni. Ecco che cosa è possibile fare e che cosa è vietato in ciascuna area.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato la suddivisione delle Regioni italiane nelle tre zone istituite dal nuovo DPCM del 4 novembre 2020. Ufficialmente, quindi, le nuove misure introdotte dal decreto diverranno effettive a partire da venerdì 6 novembre, in modo da permettere a tutti di adeguarsi alle nuove normative. Inoltre, il suddetto decreto avrà validità fino al 3 dicembre 2020, ma potrebbero – in tale arco temporale – essere apportate alcune modifiche sulla base dell’andamento epidemiologico delle singole Regioni.

Le nuove misure introdotte dal DPCM sono volutamente differenziate per non danneggiare i territori nei quali la diffusione del coronavirus non ha ancora raggiunto livello troppo elevati e preoccupanti. Tuttavia, la situazione in tutta l’Italia è seria e necessità di tutte le cautele del caso. Infatti, il premier Conte ha volutamente sostituito la zona verde con la zona gialla, proprio per evitare che i cittadini delle ex zone verdi pensassero di essere “salvi” dalla diffusione del contagio. Occorre tenere alta la guardia in tutta l’Italia.

Dunque da venerdì il territorio italiano sarà suddiviso in tre zone: la zona rossa, la zona arancione e la zona gialla. La prima, quella dove il virus si diffonde più rapidamente dovrà attenersi a un mini-lockdown per abbassare la curva dei contagi. La seconda, quella intermedia, dove il virus e l’indice di contagio sono sulla soglia di allerta. E infine la terza, quella che pare essere quasi “salva” ma nella quale in realtà la situazione potrebbe facilmente aggravarsi.

Le misure saranno via via più restrittive a mano a mano che si raggiunge la zona più pericolosa. In fatti, l’immagine che meglio decrive questa suddivisione è la piramide: alla base ci son le zone gialle mentre sulla punta si trova la zona rossa, caratterizzata da restrizioni molto rigide.

Cosa è possibile fare da venerdì 6 novembre nelle diverse zone? Che cosa è vietato? Quali sono, infine, le regole da rispettare a livello nazionale e quando serve l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti?

DPCM, le nuove regole da venerdì 6 novembre

Il nuovo DPCM sarebbe dovuto entrare in vigore già da giovedì 5 novembre, ma per dare a tutti la possibilità di adeguarsi è slittata di un giorno la piena applicabilità. Sarà quindi venerdì 6 novembre la data da segnare sul calendario dalla quale partiranno restrizioni più severe in vista del contenimento del coronavirus. Il territorio italiano non avrà più una tabella di marcia nazionale, ma ogni singola Regione dovrà seguire le restrizioni dell’area nella quale è collocata. Le restrizioni introdotte avranno validità fino al 3 dicembre 2020, salvo possibili cambiamenti nel suddetto periodo.

Tuttavia, esistono delle regole che dovranno rispettare indistintamente tutti i cittadini, pena l’applicazione di sanzioni talvolta severe. In particolare, il Governo ha introdotto un coprifuoco a livello nazionale: tutti gli spostamenti saranno vietati dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Per muoversi su tutto il territorio nazionale in tale fascia oraria, infatti, sarà necessario compilare l’autocertificazione e giustificare lo spostamento con motivi di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza.

Un altro provvedimento a livello nazionale è la chiusura dei centri commerciali nei giorni prefestivi e nei fine settimana, in modo da ridurre il rischio di contagio che negli spazi chiusi è nettamente più elevato. Resteranno, però, aperti i negozi alimentari e i supermercati al loro interno, comprese anche le farmacie e le tabaccherie. Infine, restano chiuse anche le palestre, le piscine, i centri termali, le sale bingo, i centri scommesse e le discoteche.

Vietati su tutto il territorio nazionale gli eventi, le fiere e le sagre, così come le cerimonie religiose. Sarà, però, possibili frequentare i luoghi di culto seguendo tutte le disposizioni attualmente in vigore per prevenire il contagio.

DPCM: Italia divisa in zone

Nel corso della conferenza stampa di mercoledì 4 novembre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato la suddivisione delle Regioni nelle varie aree di colore differente. Il premier, inoltre, ha voluto sottolineare come la situazione sia grave in tutto il territorio nazionale, ma alcuni territori rappresentano un rischio maggiore di altri. Di qui la decisione del Governo – in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico – di “colorare” le Regioni con tre tonalità diverse: giallo, arancione o rosso.

In un primo momento si parlava di zona verde, ma l’idea del semaforo verde non è piaciuta al Governo. Per tale motivo è stata sostituita dal colore giallo, decisamente più vicino alla soglia di attenzione e allerte necessaria in qualsiasi Regione italiana.

Dunque, con l’ordinanza ministeriale firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, le Regioni italiane sono state così suddivise sulla base di 21 criteri (tra i quali la pressione sulle terapie intensive e il numero di contagi giornalieri in rapporto al totale della popolazione):

Zona rossa – comprende Lombardia, Calabria, Valle D’Aosta e Piemonte.

– comprende Lombardia, Calabria, Valle D’Aosta e Piemonte. Zona arancione – comprende soltanto Puglia e Sicilia.

– comprende soltanto Puglia e Sicilia. Zona gialla – che comprende tutte le restanti Regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano (che con un’ordinanza diverrà invece zona rossa), Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Non si escludono cambiamenti di area in corso d’opera, sulla base della valutazione dell’andamento epidemiologico di ciascuna Regione. Il monitoraggio ha cadenza settimanale.

DPCM, cosa si può fare nella zona gialla

Ad ogni zona corrispondono delle regole differenti: nelle zone gialle, per esempio, il rischio epidemiologico è minore sulla base dell’analisi di diversi indicatori che permettono di valutare l’andamento e la diffusione del coronavirus. In questi territori, quindi, le restrizioni saranno meno severe rispetto al resto dell’Italia, ma ciò non toglie che la collocazione possa subire variazioni nel corso delle settimane.

Nelle zone gialle le misure in vigore sono pressoché la fotocopia di quelle tenute a livello nazionale. Il coprifuoco scatterà dalle ore 22 e si protrarrà fino alle 5 del mattino, mentre saranno possibili gli spostamenti tra Regioni con lo stesso livello di rischio. Raccomandazione di evitare qualsiasi spostamento che non sia comprovato da esigenze di lavoro, scuola, salute o necessità. Resta possibile spostarsi tra Comuni diversi da quello di residenza anche per fare la spesa o per usufruire di servizi sospesi sul proprio territorio.

La didattica a distanza sale al 100% negli istituti superiori (salvo per gli studenti con disabilità o per attività di laboratorio) e le aziende sono incentivate a sfruttare le modalità di lavoro in smart working. La capienza dei mezzi pubblici scende dall’80% al 50%. Infine, i bar, i ristoranti, le pizzerie e i locali in generali potranno tenere aperto fino alle ore 18, mentre il servizio di asporto sarà garantito fino alle 22. Nessun limite per quanto riguarda la consegna a domicilio.

DPCM, cosa si può fare nella zona arancione

Livello intermedio. Nella zona arancione rientrano soltanto due Regioni: la Puglia e la Sicilia. Queste Regioni hanno presentato un indice di diffusione del contagio sulle soglie di allerta e perciò sono state inserite tra le restrizioni un po’ più rigide, ma ancora permissive.

Infatti, nelle zone arancioni non saranno possibili gli spostamenti tra Regioni o tra Comuni diversi da quello di residenza se non comprovati da motivi di lavoro, salute, necessità, oppure per usufruire di servizi che nel proprio Comune risultano sospesi. Inoltre, i cittadini saranno invitati a restare in casa quando non sia necessario spostarsi per tali motivi. Scatta anche qui il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del mattino.

I bar, i ristoranti, le pizzerie e i locali in generali resteranno chiusi 7 giorni su 7, ma sarà consentito l’asporto fino alle ore 22. Non ci saranno limitazioni, invece, per le consegne a domicilio. Rimangono chiuse anche le scuole superiori, dove la didattica si svolgerà a distanza per il 100% degli studenti, salvo laboratori e studenti con disabilità. Rimangono in presenza le lezioni per le scuole medie, elementari, materne e per gli asili nido.

I mezzi di trasporto riducono la loro capienza al 50% e viene incentivato anche per le aziende l’utilizzo dello smart working.

DPCM, cosa si può fare nella zona rossa

Le Regioni inserite nelle zone rosse, infine, dovranno fronteggiare un mini-lockdown fino al 3 dicembre 2020. Infatti, all’interno di queste aree non sarà possibile spostarsi da e per Regioni diverse da quella di residenza e nemmeno uscire dal proprio Comune salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di studio, salute o necessità. I cittadini dovranno restare in casa dalle ore 22 alle ore 5 del mattino e si potrà uscire soltanto per i suddetti motivi compilando l’apposita autocertificazione.

Per quanto riguarda i bar, le gelaterie, le pasticcerie, i ristoranti e le pizzerie non sarà possibile consumare all’interno dei locali che resteranno chiusi 7 giorni su 7. La consegna a domicilio non avrà limiti di orario, mentre gli asporti saranno consentiti soltanto fino alle 22. Chiusi anche i centri estetici. Resteranno aperte le farmacie, le tabaccherie, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri.

La scuola si svolgerà a distanza sia per gli studenti delle scuole superiori sia per le classi seconde e terze delle scuole medie. Didattica in presenza, invece, per i ragazzi delle scuole elementari, materne e per i bambini degli asili nido. Nelle zone rosse sono sospese anche tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute dal CONI e dal CIP. L’attività motoria è consentita soltanto nei pressi della propria abitazione mantenendo tutte le precauzioni e i distanziamenti dalle altre persone.

Infine, rimangono chiusi i cinema, i teatri, le sale scommesse, i centri sportivi, le mostre, i musei e le palestre. I mezzi del trasporto pubblico potranno riempirsi fino al 50% della loro capienza massima.