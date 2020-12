Il 2020 rimarrà nella storia ma il 2021 sarà l'anno del tuo riscatto! Per te abbiamo realizzato un video dove ti viene spiegato come poter fare soldi ed avere entrate extra investendo sui mercati finanziari. Cosa aspetti? Datti una possibilità! Vieni a scoprire cosa ti riserva il 2021!

Durante i mesi del lockdown hanno rappresentato la boa di salvataggio per alcune PMI, e sono stati di riflesso la rovina per altre: parliamo degli e-commerce, uno dei passaggi chiave necessari per avviare le imprese italiane alla tanto sospirata digitalizzazione. Ma non si tratta solamente di un metodo innovativo per aumentare il proprio fatturato.

Dietro il mondo delle vendite online si celano numerose opportunità per garantire la competitività aziendale anche nei prossimi anni.

E-commerce: la situazione delle PMI italiane

Purtroppo, nel nostro Paese, non sembra ancora essere chiaro che la digitalizzazione delle PMI è un’opportunità da cogliere, e spesso la digital transformation viene osteggiata dalle imprese stesse, probabilmente spaventate da qualcosa che conoscono ancora troppo poco (o non conoscono affatto).

Il rischio è che, in questo modo, le aziende vecchio stampo vengano soppiantate dai competitor nazionali che hanno saputo cogliere al meglio le potenzialità del commercio online, o dalle aziende straniere che si trovano digitalmente un passo avanti.

Non è ancora chiaro, cioè, che le abitudini dei consumatori sono cambiate; ed è ancor meno chiaro che questo cambiamento è avvenuto ancor prima della pandemia: quest’ultima ha semplicemente accelerato un processo di cambiamento che, in realtà, era già in atto da tempo.

L’avvento degli e-commerce: tutta colpa di Amazon?

Capostipite degli e-commerce è ovviamente Amazon: il colosso che, nelle idee del fondatore Jeff Bezos, doveva essere il primo supermercato online dove si potessero trovare tutti i prodotti di cui gli acquirenti avessero bisogno.

Nato come una semplice libreria online (e tra l’altro, neppure la prima), il re dei siti di e-commerce ha giocato un ruolo fondamentale nelle modifiche al comportamento dei consumatori, rivoluzionando il modo di concepire lo shopping da parte degli acquirenti. Questi ultimi si aspettano che gli acquisti avvengano in modo rapido, conveniente e comodo.

La rivoluzione generata da Amazon è stata la causa del fallimento di molti negozianti in tutto il mondo: molti di coloro che non sono riusciti a stare al passo con le nuove abitudini e pretese dei consumatori sono stati condotti al fallimento.

Il commercio al dettaglio, tra l’altro, non è l’unico interesse di Amazon: con Amazon Cash, Bezos sta cercando di rivoluzionare i servizi finanziari, con Amazon Pay ha creato un nuovo sistema di pagamento. E non è finita qui: l’e-commerce ha iniziato a partecipare alla vendita di farmaci su prescrizione medica e sta cercando di inserirsi nel settore sanità. Possiamo quindi immaginare che, ben presto, ci troveremo a dover affrontare una nuova rivoluzione anche in altri settori.

Fatte queste premesse, è ovvio che le PMI, italiane ma non solo, debbano in tutti i modi cercare di stare al passo, garantendo alla propria clientela servizi adeguati ai nuovi bisogni di acquisto e al nuovo modo di intendere il commercio al dettaglio.

E-commerce: perché vendere online?

Una delle conseguenze causate dalla modifica delle abitudini da parte dei consumatori è che oramai non esiste più un confine netto tra il commercio in negozio e l’e-commerce.

Molto spesso può accadere che il consumatore si documenti online, ricercando sul web informazioni su un determinato prodotto o servizio prima di acquistarlo.

Ecco quindi che, anche se alla fine il cliente opterà per un acquisto presso il negozio fisico, una adeguata presenza online dell’impresa gioverà sicuramente e, se ben costruita, potrà avere impatto positivo nella decisione finale di acquisto da parte dell’utenza.

Ma non è tutto. Dato che la vendita tramite canali elettronici continua a crescere esponenzialmente col passare degli anni, è inevitabile che il processo iniziato con l’avvento di Amazon sia destinato a proseguire, e che tutti quei business che attualmente basano la propria attività solo sulle vendite offline, in un futuro prossimo verranno inevitabilmente tagliati fuori dal commercio.

Così come è successo a molti dei quali che, a causa della pandemia, hanno dovuto affrontare ingenti perdite in quanto abituati a puntare unicamente sul commercio fisico; perdite che, nella maggior parte dei casi, sono state irreparabili.

I maggiori vantaggi degli e-commerce per le PMI

Avere un e-commerce da affiancare al negozio fisico, come già accennato, non rappresenta un vantaggio in termini unicamente economici e di aumento del fatturato. La questione fondamentale è quella della competitività oltre che dell’estensione del proprio raggio d’azione: vendendo i propri prodotti sul web si possono infatti raggiungere più potenziali clienti che sarebbero impossibili da intercettare con la sola presenza fisica.

Questo perché, a differenza di un negozio fisico, un e-commerce ha un raggio di azione che, potenzialmente, ha una portata globale.

Gli e-commerce, inoltre, non hanno luogo e non hanno orari di apertura o chiusura: il cliente può raggiungerli ed effettuare acquisti ad ogni ora, o anche nel caso in cui si trovi impossibilitato a raggiungere la sede fisica del negozio per qualsivoglia motivo.

Le PMI possono trarre anche degli altri vantaggi dall’avere un e-commerce:

costi di gestione contenuti

promozioni personalizzate per il cliente

Per quanto riguarda il contenimento dei costi è chiaro che, non essendo necessari assumere ulteriore personale specializzato per assistere il cliente che, di fatto si gestisce da solo, questo si traduce con la possibilità di concedere offerte vantaggiose per i clienti.

Quanto alle promozioni personalizzate per il cliente, queste sono possibili grazie ad uno strumento fondamentale per il successo degli e-commerce: l’e-mail marketing.

L’e-mail marketing per gli e-commerce

Per poter sfruttare al meglio le potenzialità del commercio digitale occorre padroneggiare al meglio lo strumento dell’e-mail marketing: si tratta dell’invio di e-mail ai clienti già fidelizzati e/o a quelli potenziali non solo per vendere, ma anche per costruire con loro un rapporto di fiducia e per accrescere la reputazione dell’impresa.

Non bisogna sottovalutare questo strumento o, peggio ancora, ignorarlo e non utilizzarlo come parte integrante della propria strategia di marketing, in quanto si tratta di uno dei canali migliori per mantenere la relazione tra il cliente e l’e-commerce.

Sono le e-mail a fornire ai commercianti del digitale il più alto tasso di conversione, molto più di quanto non facciano i Social Network e la ricerca organica su Google.

Le e-mail automatizzate, oltre che per fidelizzare i clienti, possono anche essere usate per aumentare le conversioni in caso di abbandono del carrello da parte del potenziale acquirente.

E-commerce: quali rischi per le PMI?

Ovviamente il mondo del commercio online possiede anche degli svantaggi, primo fra tutti quello di doversi trovare a fronteggiare un mercato molto ampio e numerosi competitor nazionali e internazionali.

Bisogna inoltre considerare che, molto spesso, sono le grandi aziende più che le PMI a beneficiare di questa tipologia di vendita. La motivazione non dipende, come si è spesso portati a pensare, solamente dalla maggiore quantità di budget che le grandi aziende impiegano nella pubblicità online:

molto spesso il fallimento delle piccole e medie imprese di fronte al mercato digitale è puramente legato alla loro impreparazione in materia di commercio digitale.

Soprattutto per coloro i quali mirano ad esportare all’estero i propri prodotti, infatti, è necessario acquisire competenze digitali, le quali invece molto spesso mancano.

Amazon contro il gap digitale delle PMI italiane

Non è quindi un caso che, nel nostro Paese, le vendite online rappresentino ancora una piccolissima parte rispetto alle vendite totali. Questo soprattutto perché, se comparate alle altre imprese di piccole e medie dimensioni del panorama europeo, le PMI nostrane presentano ancora un profondo gap digitale, non soltanto a livello di mancanza di un proprio negozio online (solo una PMI su tre ne possiede uno), ma anche a livello di presenza online e di competenze in ambito digital.

Di recente Amazon ha promosso Accelera con Amazon, un programma gratuito per incentivare le PMI a vendere i propri prodotti sfruttando la ben nota piattaforma e costruendo una propria vetrina interna ad Amazon stesso, offrendo anche corsi online gratuiti che guidino le imprese nell’avvio della propria avventura nel mondo delle vendite online.

Amazon ha inoltre incentivato l’acquisto di prodotti venduti dalle PMI, premiando i propri utenti che decidono di acquistare prodotti venduti sulla piattaforma dalle piccole e medie imprese tramite dei buoni regalo da utilizzare per gli acquisti successivi.

Il tutto nel tentativo di sbloccare il potenziale delle imprese.

Ma perché Amazon sostiene le PMI?

“Le piccole e medie imprese sono parte integrante del DNA di Amazon e vogliamo sostenerle nel processo di digitalizzazione così come aiutarle a reinvestire sia nella propria attività sia nelle comunità locali attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro”

Questo è quanto dichiarato da Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon per Italia e Spagna.

Il programma sembrerebbe iniziare a dare i suoi frutti: nel corso dell’ultimo Black Friday, infatti, più del 60% delle PMI italiane attualmente Amazon Partner è riuscito a registrare delle vendite all’estero.

Impresa 4.0 finanzia gli e-commerce

Grazie al Piano Nazionale Impresa 4.0 è possibile, a partire dal 15 di dicembre 2020, presentare la domanda per ottenere dei fondi che potranno coprire il 50% dei costi del proprio progetto di digitalizzazione aziendale; questo 50% è così ripartito:

10% a fondo perduto

40% concesso sotto forma di finanziamento agevolato

I progetti presentati dovranno avere un budget compreso tra i 50 mila e i 500 mila euro.

La domanda per usufruire delle agevolazioni economiche volte ad accelerare la digitalizzazione può essere presentata online, secondo le modalità stabilite nel bando per la Digital Transformation.

Tra le attività finanziabili, oltre a innovazione tecnologica, software e piattaforme digitali gestionali, anche i sistemi di e-commerce.

Un’opportunità da non perdere per tutte quelle PMI italiane che sognano l’innovazione, ma non dispongono di capitali adeguati a investire nel progresso.