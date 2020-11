Agli Italiani piace investire nel mattone: comprarsi la prima casa, ma anche quella al mare. E gli Ecobonus 2020 erano un bella soluzione. In un paese che aveva registrato un enorme boom edilizio negli anni sessanta e che oggi si ritrova un patrimonio immobiliare vetusto e da ristrutturare l'Ecobonus 2020 è un'iniziativa positiva: quanti di noi hanno necessità di ritinteggiare una palazzina un po' vecchia. O di renderla efficiente sotto il profilo energetico. Il Governo, quindi, si era impeganto con l'ormai arcinoto Superbonus 100%, che ci avrebbe permesso di fare tutto gratis.

Tutti gli Ecobonus 2020 - corredati dal Superbonus 100% - sembravano essere un vera e propria svolta per il futuro immobiliare dell'Italia. Qualcuno potrebbe anche dire che potrebbero esser stati la panacea di tutti i mali: un cappotto termico, gli infissi di ultima generazione, o magari una bella caldaia, una di quelle che ti permette il consueto tepore in casa, risparmiando un po' di soldi sulla bolletta. Diciamo che un po' tutti in questi giorni si sono informati per ristrutturare la propria casa.

Ecobonus 2020: quando il fisco colpisce il Superbonus

Qualcuno, però, potrebbe insinuare che il Governo giallorosso abbia giocato sporco. Ed in un certo senso potrebbe anche essere vero. Per poter richiedere l'Ecobonus 2020 ed il Superbonus ci sono una miriade di ingarbugliamenti burocratici, c'è il rischio di incorrere in una moltitudine di sanzioni, per non parlare dei controlli che hanno fatto prendere paura a molti Italiani. E adesso tutto il sistema rischia di crollare, portando ad un'ennesima brutta figura chi sta guidando il paese. Molti proprietari immobiliari stavano sognando di rimettere in sesto i propri immobili: ricordiamo che in Italia i proprietari immobiliari costituiscono l'86% della popolazione. Stiamo parlando di tutta una serie di ristrutturazioni, che alla fine dei conti sarebbe state fatte a spese dello Stato.

Ma oggi come oggi ci scontriamo con una dura realtà. Gli ecobonus 2020 ed il superbonus risultano essere troppo difficili per funzionare. Il progetto di ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare sembra essere destinato unicamente a grossi colossi: stiamo parlando di banche od assicurazioni: Generali, ad esempio, negli ultimi mesi ha preparato ben due proposte per subentrare nel credito d'imposta e volgere tutti gli edempimenti burocratici.

Accollarsi il 100% degli oneri di ristrutturazione farebbe gola a molte società: gli istituti bancari per ottenere un rendimento del 10% farebbero di tutto. Soprattutto se c'è la garanzia statale. Ma quello che principalmente spaventa dell'Ecobonus 2020 e del Superbonus è la parte burocratica: quanti ci hanno perso del tempo dietro hanno dovuto arrendersi. E quello che doveva essere un'ancora di salvezza per il settore edilizio - in profonda crisi da decenni - si è dimostrato essere solo e soltanto un nodo complicato da sciogliere.

Ecco la trappola del Superbonus!

Ma dove la troviamo la trappola del Superbonus? Quali sono i rischi dell'Ecobonus 2020? Quello che devono tenere sotto controllo i proprietari immobiliari, prima di tutto, sono gli aggiornamenti normativi: sono troppi e si accavallano. Ma soprattutto sembrano muoversi nell'ombra. Secondo molti esperti siamo davanti ad una vera e propria gimcana tra i diecimila adempimenti da dover sbrigare. Confartigianato Piemonte ha messo in evidenza che al momento questo stupendo e magnifico volano che avrebbe dovuto far ripartire tutto il settore edilizia, alla fine della fiera, si è dimostrato essere solo e soltanto una marea di incertezze. Che non si sposano con le necessità di quanti devono affrontare un importante investimento.

Per poter accedere ai fondi ed alle agevolazioni che arriverebbero con i vari Ecobonus 2020 e i vari Superbonus è necessario fare i conti con una miriade di mobuli e di richieste. Facciamo solo un esempio: per poter attivare la cessione del credito è necessario compilare 36 moduli diversi, che nel caso di un condominio lievitano a 90. I controlli possono arrivare fino a 5 anni dopo la conclusione dei lavori: l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, cinque anni per verificare l'idoneità dell'intervento. Il rischio è di dover restituire gli importi goduti.

Ecobonus 2020: troppa burocrazia!

No, non abbiamo sbagliato. Per ristrutturare un piccolo immobile sono necessari 36 documenti. Nel caso in cui condominio dovesse presentare irregolarità nelle parti comuni o semplicemente la necessità di ricostruire o ricercare documenti mancanti, gli interventi da parte dei tecnici potrebbero arrivare anche a 90.