Il settore dell’ecommerce in Russia è una perla rara all’interno di un'economia più ampia e in difficoltà.

Il settore dell’ecommerce in Russia è una perla rara all’interno di un'economia più ampia e in difficoltà. Nel report, Il commercio elettronico in Russia: un’occasione? Jasper Wright, analista del team Global Emerging Markets di Hermes Investment Management, analizza se e come l'ambizioso programma di spesa "Progetti nazionali" del Presidente Vladimir Putin riuscirà a stimolare l'innovazione - in particolare in tema di digitalizzazione - e a dare nuova linfa all'economia russa.

In frenata

Un'eredità di matrice sovietica di investimenti sbagliati, la maledizione delle risorse dovuta all’eccessiva dipendenza dal petrolio e dal gas, oltre alle sanzioni degli Stati Uniti, fanno sì che l'economia russa sia grave difficoltà. Il crollo dei prezzi delle materie prime nel 2014-15 non ha fatto altro che peggiorare le cose, innescando una recessione in un paese molto dipendente dalle entrate legate al petrolio. Sebbene da allora la produzione e i prezzi del petrolio siano aumentati, l'economia rimane anemica. Il Pil è cresciuto solo dell’1,4% medio annuo dal 2016-18. La crescita della produzione ha poi subito un forte rallentamento nel primo trimestre di quest'anno, a causa della scarsa domanda interna e della debole performance in termini di investimenti.

Un’occasione: il balzo del gigante russo

Putin è deciso a dare nuova linfa all'economia in crisi e vuole raggiungere l’obiettivo di una crescita del Pil del 4% annuo entro la fine del suo mandato nel 2024. Al centro della sua agenda vi sono 12 progetti nazionali che investiranno 396 miliardi di dollari nel paese in questo lasso di tempo - l'equivalente del 4% del Pil – facendo ricorso a un mix di fondi pubblici e privati. Anche se la cifra complessiva è controversa, riteniamo tali progetti abbiano comunque il potenziale per contribuire a modernizzare l'economia russa.