Keith Wade, Chief Economist and Strategist di Schroders, spiega che dei tre fattori che avrebbero dovuto stabilizzare l’attività economica nella seconda parte dell’anno – allentamento delle tensioni commerciali USA-Cina, banche centrali più flessibili e prezzi del petrolio più bassi – due sono venuti meno negli ultimi tre mesi, con il risultato che ora occorre fare più affidamento su politiche monetarie accomodanti per sostenere l’economia.

A partire dalla crisi finanziaria, vi è stata una carenza di domanda nell’economia mondiale, con la riduzione dell’indebitamento delle famiglie statunitensi e la Cina che ha iniziato ad affrontare il problema dei debiti di bassa qualità nel sistema bancario. Il risultato è un tasso di crescita relativamente basso, cioè una ‘stagnazione secolare’.

Di conseguenza, l’economia mondiale è vulnerabile agli shock come l’aumento delle tensioni commerciali, che minaccia le esportazioni e l’investimento di capitale. L’economia globale sembra ormai una bicicletta traballante, che può ribaltarsi al minimo dissesto della strada.

Inflazione e crescita: lo scenario base

Per il 2019 prevediamo una crescita globale del 2,8%, mentre per il 2020 abbiamo tagliato le nostre stime rispetto a tre mesi fa, dal 2,7% al 2,6% - spiega Keith Wade -. Per quanto riguarda l’inflazione, nel 2019 ci aspettiamo che sia +2,6% a livello globale, e +2,3% negli USA.

Lo scenario di base di Keith Wade prevede che gli USA e la Cina si muoveranno lentamente nella direzione di un accordo commerciale entro la fine dell’anno, a seguito del quale entrambe le parti ritireranno i più recenti aumenti dei dazi. Sebbene un percorso lineare verso l’accordo sia improbabile ed è invece possibile che ci sarà una significativa volatilità di mercato, Trump vorrà impedire che i consumatori USA siano colpiti da prezzi più alti con l’avvicinarsi di una sua possibile ri-elezione nel 2020.