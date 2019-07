Willem Verhagen, Senior Economist, Multi-Asset di NN Investment Partners. spiega che uno dei principali squilibri che in passato ha spesso portato a una recessione è il sovrainvestimento in beni durevoli. I consumatori aumentano il prezzo degli immobili nell'errata convinzione che "si può solo andare al rialzo", oppure le società accumulano troppi beni strumentali a causa di aspettative di profitto eccessivamente ottimistiche. Una volta che tali aspettative si sono dimostrate false, segue una correzione. La spesa per i beni durevoli diminuisce drasticamente, consentendo ai prezzi delle case o al capitale sociale di tornare a livelli più coerenti con i fondamentali sottostanti. Pertanto, i cicli dei beni durevoli sono un importante motore delle fluttuazioni del ciclo economico. La buona notizia è che il rapporto tra investimenti delle società e investimenti residenziali e il PIL è ancora per lo più inferiore o, nella migliore delle ipotesi, in linea con la media di lungo termine. Le bolle dei prezzi degli asset reali, ossia i sovrainvestimenti, sono solitamente, ma non sempre, accompagnate da bolle dei prezzi degli asset finanziari. Questi ultimi diventano davvero negativi solo quando i detentori di questi asset sono fortemente indebitati. Ancora una volta non sembrano esservi molte prove di ciò, anche se non sappiamo mai con certezza cosa si nasconde all’ombra del sistema finanziario.

Banche relativamente in buona forma

Tuttavia, i bilanci delle banche nel mondo sviluppato sono nel complesso molto meglio di quanto non lo siano stati nel 2008 e questo vale certamente anche per il debito dei consumatori - spiega Willem Verhagen -. La principale fonte di preoccupazione è il debito societario statunitense. In un mondo in cui i profitti e/o i dividendi sono tassati, ma le spese per gli interessi societari sono deducibili fiscalmente, il valore di mercato dell'azienda può essere aumentato mediante una leva. Un ulteriore incentivo negli ultimi 10 anni è che il premio al rischio azionario statunitense non è mai sceso realmente al di sotto del livello medio degli anni '90, mentre i rendimenti del debito societario sono scesi verso livelli record. Il debito societario statunitense in percentuale del PIL è aumentato del 60% dal 2011 per raggiungere il massimo storico. La questione è ovviamente quanto sia "negativa" questa situazione. Prima di tutto, dipende davvero dalla leva finanziaria che si sceglie. Quando il debito societario è espresso come quota del flusso di cassa o del patrimonio aziendale, la leva finanziaria non sembra particolarmente elevata. La spiegazione di questo è che i profitti societari in percentuale del PIL sono aumentati negli ultimi 10 anni. Inoltre, potrebbe anche essere che il grado di leva finanziaria che può essere sostenuto nel corso del ciclo è aumentato rispetto a quello di 30 anni fa a causa di tassi di interesse strutturalmente più bassi e di una minore volatilità della crescita nominale. Inoltre, la struttura del debito societario si è mossa nella direzione di un finanziamento a più lungo termine, che riduce i rischi di rifinanziamento quando i rendimenti societari aumentano. Infine, ma non meno importante, il bilancio finanziario delle società è positivo, il che significa che il settore nel suo complesso non dipende dai finanziamenti esterni.