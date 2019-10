Giusto un anno dopo l’inizio della vertiginosa caduta che portò l’indice SP 500 da livelli vicini agli attuali (2900) fino a 2350 in dieci settimane è ragionevole chiedersi se è possibile che accada qualcosa di simile anche quest’anno.

La stagionalità è quella che è. Ottobre è storicamente un mese propizio a correzioni anche drammatiche. È una sorta di grande purga per gli eccessi di entusiasmo dei mesi precedenti. Disintossica il mercato e crea le condizioni, in anni normali senza recessione, per un recupero sul finire dell’anno.

Le belle narrazioni da purgare quest’anno sono quelle di una crescita globale ammaccata ma non compromessa, di un andamento tuttora positivo dell’occupazione (anche in Europa), di un manifatturiero in affanno più che compensato da servizi che sono pur sempre l’80 per cento delle economie principali e che stanno ancora andando abbastanza bene e da consumi che continuano a crescere, anche se da qualche tempo si nota in America una certa voglia di risparmiare. Su tutto, ovviamente, si ergono in termini di policy una politica monetaria tornata ovunque decisamente espansiva e il desiderio/bisogno di Trump di un’economia solida per potere sperare di essere rieletto l’anno prossimo.

La condizione psicologica che prepara il terreno per le grandi purghe autunnali è definita dal canto suo da una contronarrazione che ridimensiona e delegittima la narrazione ottimista, introduce paure nuove e rinfocola paure antiche con le quali il mercato pensava di avere imparato a convivere.

La delegittimazione della narrazione ottimista si basa sostanzialmente su due elementi. Il primo è l’ipotesi di un contagio esteso ormai anche agli Stati Uniti della recessione manifatturiera già visibile da un anno soprattutto in Europa ma estesa ormai ad ampie zone dell’Asia. Di questo contagio americano c’erano in realtà da settimane molti segni (meno merci e prodotti trasportati, sconti crescenti sulle auto, ordini più bassi delle consegne) ma il mercato aveva deciso di ignorarli, salvo cominciare ad arrendersi all’evidenza con l’ultimo dato ISM.