Il 2020 sarà ricordato come un anno terribile, a causa della pandemia. Ma non tutto il male viene per nuocere. La forzata sospensione di molte attività industriali ha portato ad una riduzione sostanziale dei gas nocivi per il clima immessi nell'atmosfera. Purtroppo, però, l'annuale conferenza sul clima è stata rinviata al novembre 2021? Che effetto avrà sulle politiche climatiche questo rinvio?

Le emissioni di gas serra saranno decisamente minori nel 2020 a causa dei lockdown dovuti alla pandemia, ed alla conseguente chiusura di molte attività produttive per lunghi periodi. La stessa cosa si può dire per l'inquinamento di fiumi, laghi e del mare. E queste sono le buone notizie. Le cattive sono che la conferenza mondiale sul clima, la COP26, che si sarebbe dovuta tenere quest'anno, è stata rinviata al 1 novembre del 2021, e si terrà a Glasgow, in Scozia.

Perché non è una buona notizia? Perché è stato un anno sostanzialmente perso, come politiche di azione sul clima, e molti si stanno chiedendo che effetto avrà sulla lotta al riscaldamento globale e per un clima migliore l'anno che sta finendo. Quali saranno, quindi, le conseguenze di questo "tempo perso"? Ci aiuta in questa analisi la nuova sezione Investigation di BNP Paribas AM.

Che cosa si voleva ottenere

Le ambizioni della COP 26 che si sarebbe dovuta tenere quest'anno erano molte, e significative. Lo erano perché le riunioni annuali che si sono tenute dopo la famosa conferenza di Parigi sul clima del 2015 in pratica erano servite a programmare questa. È in questa occasione, infatti, che si sarebbero dovute tirare le fila, e vedere quali erano stati i risultati delle politiche quinquennali a cui gli stati si erano obbligati sottoscrivendo l'accordo del 2015 di riduzione delle emissioni dannose per il clima.

Non solo, ma la conferenza che l'ONU ha deciso a maggio di rinviare al novembre 2021 doveva servire anche da impulso per far sì che chi non aveva ottenuto gli obiettivi prefissati fosse spronato a farlo, e chi ci fosse riuscito si impegnasse per raggiungerne di ancora migliori.

Ancora, è evidente dai dati in possesso dell'ONU che quanto fatto fino ad ora non è sufficiente non solo a raggiungere il massimo della riduzione prefissata, cioè per rimanere entro un ambito di aumento di temperatura massima di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, ma non si è ancora riusciti a raggiungere dei parametri che permettano di rimanere entro gli 1,5°C, che è l'obiettivo minimo. I dati a cui si è appena accennato, infatti, indicano che, per la fine del secolo, l'aumento di temperatura sarà pari a 3,2°C. Una cifra che sembra piccola per gli addetti ai lavori, ma che è invece enorme per il pianeta.

Altri due erano gli obiettivi della COP26. Il primo era stabilire regole per i mercati globali del carbonio e i crediti di carbonio, che alla COP21 di Parigi non si era riusciti a fissare. Il secondo era arrivare a 100 miliardi di dollari di trasferimento di fondi finanziaria a favore del clima dai paesi sviluppati a quelli emergenti. Siamo ancora indietro, pur non mancando molto, in quanto questi flussi sono stati, finora, di 78,9 miliardi di dollari.

Cosa accadrà adesso?

Il rinvio a novembre 2021 è in pratica equivalso ad uno stop, seppur forzato. E ciò vuol dire che, a livello diplomatico, bisognerà fare degli sforzi molto notevoli per recuperare il terreno perduto, visto che un'enorme cifra di meeting preparatori sono stati annullati e, seppur rischedulizzati, ed in molti casi avvenuti in via telematica, parecchi non sono mai avvenuti. Quindi, in termini pratici, siamo indietro.

La sosta forzata ha, comunque, "comprato tempo" alle varie nazioni. Che, conferenza o meno, il loro dovere avrebbero dovuto farlo. Il problema è che i dati parlano chiaro, e non sono buoni. Solo 12 nazioni, per un totale del 2,8% dell'emissione globale di gas dannosi per l'ambiente, sono in linea con gli impegni presi. Di queste la migliore è il Cile, perfettamente in linea con gli obiettivi di riduzione per arrivare a 1,5°C.

Ben sette nazioni, includendone qualcuna del calibro di Australia, Giappone e Russia, non dovrebbero neanche riuscire ad aggiornare i loro impegni per l'anno in corso e per il prossimo. Sembra che ci sarà un meeting online organizzato dal Regno Unito e dall'ONU congiuntamente, per fare il punto della situazione ed incoraggiare le nazioni a fare il loro dovere. Ma, inutile nasconderselo, nessun meeting online potrà mai sostituire una riunione globale di persona, con numerosissimi meeting bilaterali nel 12 giorni in cui ci sarebbe dovuta essere la conferenza.

Possiamo perdere un anno?

Come detto all'inizio, la forzata chiusura delle attività industriali ha avuto l'effetto positivo di alleviare la pressione dell'immissione dei gas nocivi per il clima nell'atmosfera. La diminuzione che si dovrebbe registrare nel 2020 è nell'ordine dal 4 al 7%, ed è un gran risultato, se non si portasse dietro un crollo delle attività economiche delle nazioni, e milioni di posti di lavoro persi in tutto il mondo.

Oltretutto, se un risultato dal 4 al 7% è comunque notevole, non avrà senso se non sarà seguito da azioni che consolidino i risultati che saranno raggiunti a fine anno. Visto che questa caduta nell'emissione di gas dannosi per il clima è stata dovuta alla sospensione forzata dell'attività industriale, quando il mondo riprenderà a correre produttivamente, c'è il pericolo che si cerchi di sovraprodurre per recuperare il gap creatosi nel 2020, con conseguente aumento di emissioni di gas serra.

Per dire, onde raggiungere il livello di emissione di 1,5°C previsto dagli accordi di Parigi, bisognerebbe mantenere un livello di riduzione del 7,6% nelle emissioni dannose ogni anno. Al momento, sembra irraggiungibile, purtroppo.

Inoltre c'è da tenere in considerazione che tutte le tipologie di industrie hanno avuto danni dalle serrate imposte dai lockdown, e tutte, a anche se a gradi diversi, hanno sostenuto danni economici. Di conseguenza, il denaro che doveva essere utilizzato per la riduzione delle attività nocive per il clima potrebbe non essere utilizzato per quello scopo, ma per finanziarie le normali attività d'impresa. Purtroppo sono tutte cose da tenere a mente, perché potrebbero succedere.

Le notizie positive

Il 2020, a livello climatico, non è tutto da buttare, comunque, e dai governi giungono anche notizie positive. Molte nazioni hanno dichiarato che cercheranno di riprendere l'attività industriale, progressivamente, cercando di orientarsi verso emissioni più green, proprio approfittando della forzata inattività indotta dalle chiusure pandemiche.

Molte regioni del mondo, capitanate da una sorprendente Europa, stanno stanziando sempre più fondi per un'economia verde (centrale nell'azione europea grazie al Green Deal), e stanno anche stabilendo dei limiti più ambiziosi nella riduzione dei gas dannosi per il clima. Se questi ambiziosi progetti verdi vedranno un compimento, il loro effetto cumulativo sarà di una riduzione di 0,3°C sul futuro riscaldamento globale.

E la Cina, che è il Paese che più inquina al mondo? Ha sorpreso tutti, di recente, dichiarando di voler raggiungere l'obiettivo di raggiungere zero emissioni d carbonio in atmosfera per il 2060. Sembra un obiettivo non solo ambizioso, ma pure irrealizzabile, visto che la Cina, attualmente, è la fabbrica (inquinante) del mondo, ma mai dire mai. Dopotutto i cinesi sono stati comunque capaci del più veloce e maggiore salto produttivo, e di miglioramento di qualità della vita, nella storia dell'umanità.

Il Giappone e la Corea del Sud, addirittura, vorrebbero raggiungere lo stesso obiettivo 10 anni prima, nel 2050.

Ci sarà un'accelerazione positiva quando l'America rientrerà nell'Accordo di Parigi?

L'amministrazione Biden ha fatto della politica green uno dei suoi cavalli di battaglia, ed ha dichiarato che gli Stati Uniti raggiungeranno una "net zero emission" per il 2050. Quando l'America tornerà nell'accordi di Parigi, ratificandolo, insieme alle altre 126 nazioni che l'anno già fatto, il 63% del mondo avrà deciso di raggiungere questo ambizioso ma necessario obiettivo.

Ma, ancora meglio, il duo Biden-Harris ha pubblicamente dichiarato che si impegnerà perché questi risultati siano raggiunti anche da tutte le altre nazioni. Il 2021, che si apre sotto migliori auspici del 2020 anche grazie ai vari vaccini che sono autorizzati giorno dopo giorno, potrebbe essere l'anno (lo sperano tutti) in cui una rinnovata America si rimette alla guida del mondo con un vero spirito "green".