La situazione politica in Italia sembra in piena ebollizione, con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative si moltiplicano le diverse ipotesi e si favoleggia sui possibili scenari che si potrebbero delineare la sera del giorno 21.

Certo, erano già accadute cose del genere alla vigilia delle elezioni in Emilia Romagna, la regione rossa per eccellenza, ma obiettivamente allora si votava per una sola regione, per quanto importante, fra meno di tre settimane, invece, si vota in ben sette regioni, e questa è una differenza non da poco.

Lo dico brutalmente.

Rispetto alle elezioni del gennaio scorso in Emilia Romagna … ora sono in ballo molte più poltrone e questo non è una cosa da poco.

Ma non solo, c’è anche un referendum il cui esito, anche se scontato, potrebbe davvero essere devastante.

Una eventuale vittoria del NO, sarebbe una vera e propria bomba in grado di demolire non solo l’attuale Governo, ma farebbe deflagrare l’intero Movimento 5 Stelle.

Io continuo a ritenere la vittoria del NO un’ipotesi puramente irrealistica, ma soprattutto perché il taglio dei parlamentari giova soprattutto ai maggiori partiti.

Inoltre premia chi ha la maggioranza dei consensi elettorali, ed oggi è innegabile che in Italia prevale il voto di centrodestra.

Quindi alla Lega ed a Fratelli d’Italia il taglio dei parlamentari farebbe comodo oltretutto per ridimensionare ulteriormente un partito della coalizione che in questo momento è in piena crisi, come appunto Forza Italia.

Ma, ripeto, la vittoria del NO sarebbe comunque un fatto in grado di cambiare totalmente l’assetto politico italiano, il Movimento 5 Stelle, senza dubbio il promotore di questa riforma, probabilmente si frantumerebbe e tornerebbe prepotentemente in campo chi oggi, in quel partito, sta sedendo in panchina ormai da diverso tempo, ossia Alessandro Di Battista.

Ma a mio avviso avrebbe anche come conseguenza di far nascere un nuovo partito, quello di Conte. Conte potrebbe coagulare attorno a sé una parte del voto moderato, anche se io sono sempre convinto che poi finirebbe per fare la fine di Scelta Civica, ricordate il partito di Monti?

Ma torniamo a noi, perché anche escludendo questa eventualità puramente immaginaria, ovviamente potrebbero esserci ripercussioni a livello governativo anche con una vittoria … diciamo … risicata del SI’.

Non sarebbe infatti la stessa cosa se il SI’ vincesse 90 a 10 anziché 60 a 40, nel secondo caso, comunque nascerebbero dei malumori all’interno della coalizione di Governo, almeno stando alle dichiarazioni, infatti, sono più i partiti all’interno della coalizione governativa ad essere scettici nei confronti di questa riforma costituzionale, ricordiamo che il PD per ben tre volte aveva votato contro, solo la quarta volta ha votato a favore, dopo aver costituito l’attuale governo.

Ma innegabilmente sarà l’esito delle elezioni amministrative a determinare il futuro politico del nostro Paese. Purtroppo lo sappiamo tutti che le poltrone scaldano gli animi più di ogni altra cosa.

Ne abbiamo avuto un esempio eclatante con la spartizione dei posti nelle principali grandi aziende pubbliche, o comunque nelle quali il pubblico ha una partecipazione rilevante.

Abbiamo visto all’opera il Movimento 5 Stelle che si è tuffato in questa mangiatoia. Al confronto i socialisti di Craxi erano dei dilettanti.

Che brutta fine hanno fatto quelli che gridavano “onestà, onestà”.

Comunque in queste elezioni amministrative a pagare il maggiore scotto sarà il PD, è vero che i Cinquestelle conquisteranno solo poche poltrone, ma non ne perderanno nemmeno visto che comunque ne avevano pochissime.

A perdere le poltrone sarà principalmente il PD.

D’altronde se andiamo a vedere come ha governato le regioni, non c’è da stupirsi, i marchigiani non ne possono più, e lo hanno già manifestato da tempo che vogliono, dopo tantissimi anni, dal 1995 per la precisione, cambiare amministrazione.

L’aspetto clamoroso tuttavia risiede nel fatto che dal 95 le Marche hanno un’amministrazione di sinistra ma precedentemente i presidenti della regione sono stati espressione di diversi partiti, partito comunista, partito socialista, democrazia cristiana, partito popolare, insomma fa indubbiamente clamore che, almeno stando ai sondaggi, i marchigiani stiano per eleggere un Governatore, esponente di Fratelli d’Italia, un partito che alle precedenti elezioni aveva eletto un solo consigliere regionale.

Insomma nelle Marche è probabile che assisteremo ad un vero e proprio cambiamento epocale.

Situazione non dico simile, ma che ha analogie con le Marche è la Puglia dove l’attuale Governatore, Michele Emiliano, che nonostante non perda occasione ad ogni ospitata televisiva di lodare la sua gestione della regione in questi anni, pare che non goda del conforto da parte dei sui cittadini, pare proprio che i pugliesi non la pensino così.

Proprio oggi sono stati resi pubblici due sondaggi, nel primo della società IPSOS, commissionato dal Corriere della Sera, il candidato del centrodestra Raffaele Fitto, sarebbe, seppur di poco (un punto e mezzo), in vantaggio sull’attuale Governatore. Mentre nel secondo, della società Emg Acqua, commissionato da Affari Italiani, il vantaggio del candidato di centrodestra sarebbe più consistente, ben 5 punti percentuali.

Stessa situazione di testa a testa, ma stavolta con una leggera prevalenza per il candidato del Centrosinistra, si registra in Toscana, una regione che se dovesse davvero cambiare amministrazione farebbe certamente scoppiare un terremoto politico, e c’è qualcuno, almeno stando alle voci di corridoio, che attualmente fa parte della compagine governativa, che si augura una sconfitta elettorale.

Chi sarebbe?

Ma certo che è lui, Matteo Renzi.

Matteo Renzi, infatti da una debacle del PD potrebbe soltanto avvantaggiarsi, non perché ne beneficerebbe il suo partitino, ormai l’esperienza di Italia Viva è già risultata senza ombra di dubbio, completamente fallimentare.

Ma proprio per questo Renzi spera in un fallimento del PD, un fallimento del PD dal punto di vista mediatico oscurerebbe il disastro di Italia Viva e secondo molti permetterebbe a Renzi proprio di chiudere diciamo … in sordina … l’esperimento Italia Viva tornando all’interno del PD.

Naturalmente salterebbe la poltrona di Zingaretti, un Segretario davvero imbarazzante, alla segreteria arriverebbe Stefano Bonaccini, uno che viene osannato soltanto per aver mantenuto in Emilia Romagna una amministrazione di sinistra.

Chiunque sia stato anche un solo giorno in Emilia Romagna capisce immediatamente che per la sinistra perdere quella regione è praticamente impossibile visto che è una regione totalmente controllata dalla politica, ma lasciamo perdere.

Insomma Bonaccini andrebbe a sedersi sulla poltrona di Zingaretti e Renzi rientrerebbe nel Pd.

Ma un cambio del genere non potrebbe non avere ripercussioni anche sul Governo, rimpastino o rimpastone che sia, comunque, si vocifera che Renzi al momento non richiederebbe particolari incarichi, ma si limiterebbe a pretendere una poltrona per la sua pupilla, Maria Elena Boschi.

Insomma, è probabile che per la fine del mese … ne vedremo delle belle.